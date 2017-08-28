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Анонс: 24-й форум видавців запрошує шанувальників слова до Львова
30 серпня 2017, 13:50 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Форум видавців вже у 24-й раз пройде у Львові. Цього року один з найбільших книжкових заходів пройде 13-17 вересня. Фокусна тема заходу – «Точка творення».
У рамках форуму відбудеться 12-й Міжнародний літературний фестиваль, 23-тя церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму», 8-й Всеукраїнський бібліотечний форум, 6-та благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання».
Участь у форумі візьмуть близько 200 видавництв і книготорговельних організацій, понад 1100 авторів, інтелектуалів, художників та культурних діячів з України та інших країн.
У програмі: понад 800 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 62-х локаціях. Передбачено 24 тематичні напрямки: історія, мови, переклади, креативні індустрії та урбаністика, бізнес, освіта, медицина, мистецтво, медіа та інші.
Програма заходу починається вже 13 вересня. Пропонуємо вибірку духовно-релігійних заходів.
13 вересня
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Час
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Захід, організатори, учасники:
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Місце проведення:
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Презентація книжки "Будьмо собою. Життя і Заповіт Патріарха Йосипа Сліпого". Організатор: Видавництво Українського Католицького Університету. Учасники: Патріарх Святослав (Шевчук), єпископ Гліб (Лончина), Мирослав Маринович
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Палац Потоцьких, Дзеркальна зала, вул. Коперника, 15, м. Львів
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Презентація книжки Ігоря Галагіди "І вас переслідувати будуть…" Штрихи до історії репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в Польщі у 1944–1957 рр. Організатор Видавництво УКУ. Учасники: ректор УКУ о. Богдан Прах, митрополит Перемисько-Варшавський Євген Попович і керівник Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Тарас Радь
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Інформаційно-ресурсний центр ім. митрополита Андрея Шептицького, конференц-зал, вул. Козельницька, 4
14 вересня
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Автограф-сесія журналіста, перекладача Тараса Марусика з нагоди виходу українського перекладу книжки відомого французького історика Алена Безансона «Свята Русь». Видавництво Кліо.
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Палац Мистецтв, 2-й поверх, Стенд №212, вул. Коперника 17
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Презентація книги «Євреї та Слов`яни». Єврейські та українські науковці створили збірку, яка долає низку упереджень українців щодо єврейського населення. Збірка заохочує до розвитку нових досліджень обох культур, які довгий час поділяли один географічний, політичний та культурний простір. Організатори: Українсько-єврейська зустріч, Дух і літера.
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Палац Потоцьких, Блакитна Зала, вул. Коперника, 15
|
Презентація "Дорога святого Якова. 900 км пішки". Каміно-де-Сантьяґо, або ж дорога святого Якова — це 900 км пішки через усю Іспанію. Унікальний досвід, який Дзвінка Матіяш переживає разом зі своїм чоловіком. А також - дорога, зусилля, історії людей, яких можна було би зустріти тоді і тепер. Організатор Видавництво Старого Лева
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Львівський історичний музей (Королівська трапезна), пл. Ринок, 6
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Презентація українського перекладу книжки відомого французького історика Алена Безансона «Свята Русь». Організатор Кліо
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Львівський національний університет імені Івана Франка, Дзеркальна зала, вул. Університетська, 1
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Сучасна парадигма представлення історії східноєвропейського єврейства в контексті нових національних історій. Панельна презентація за участі професора єврейської історії Північно-Західного університету (Іллінойс, США) Йоханана Петровського-Штерна, зокрема написаної разом із П. Р. Маґочі книги «Євреї та українці». Організатор Українсько-єврейська зустріч
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Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5
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Дискусія Суспільство 5.0 - глобальне повернення та нове буття релігії. Постіндустріальне людство переходить до нового буття, повністю зав’язаного на віртуальній реальності. Разом із тим, революція в технологіях породжує недовіру до цінностей індустріальної доби. Все більшу роль у мобілізації мас відіграє релігія. Організатор Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації (УІСГРА)
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Готель «George», «Камінна зала», пл. Міцкевича, 1
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Карло Звіринський "Все моє малярство - то молитва" (спогади, інтерв'ю, роздуми, статті), упорядник Христина Звіринська-Чабан. Ознайомлення читачів з постаттю педагога, митця, іконописця К. Звіринського
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Палац Потоцьких, Блакитна Зала, вул. Коперника, 15
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Презентація українського перекладу книжки відомого французького історика Алена Безансона «Свята Русь».
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Палац Потоцьких, Блакитна Зала, вул. Коперника, 15
15 вересня
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Презентація альбому у двох томах: "100 церков Нагірних. Церкви Василя Нагірного" та "100 церков Нагірних. Церкви Євгена Нагірного" (укр. та англ мови). Учасники Лев Христина, Слободян Василь
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Палац Потоцьких, Дзеркальна зала, вул. Коперника, 15
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Дискусія Батьківство: дар і місія. Де черпати духовні ресурси? Чи легко в даний час бути батьками? Як створити атмосферу в сім'ї, щоб діти почувалися щасливими? Про це поговоримо на презентації нової книжки комісії з питань освіти і виховання УГКЦ "Батьківство як дар і покликання". Організатор Світ Успіху
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Музей історії релігії, пл. Музейна, 1
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Презентація книги "Проповідник", друге видання в серії "Почни вивчати Біблію з Книги Іова", автор коментарів - В. Романенко. Організатор Богуславкнига. Учасники Коваленко Георгій, Романенко Володимир
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Палац Потоцьких, Блакитна Зала, вул. Коперника, 15
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До 400-річчя Києво-Могилянської академії: "Київська духовна академія в іменах: 1819–1924". Захід присвячено енциклопедичному двотомнику, підготовленому вченими НаУКМА, який реконструює звершення славетного вищого православного богословського навчального закладу крізь призму життя і творчості понад 600 видатних викладачів та вихованців. Організатор Києво-Могилянська академія. Учасники Ткачук Марина, Головащенко Сергій, Бурега Володимир, Яременко Максим, Ярошенко Тетяна, Брюховецький В'ячеслав
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Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, Відділ періодики, вул. Драгоманова, 17
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Презентація книги о. Віталія Козака "Архикатедральний собор у Тернополі". Організатор Джура
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Палац Мистецтв, Стенд видавництва "Джура", вул. Коперника, 17
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Лекція Надписи в галицькому іконописі як матеріал для сучасних шрифтів
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Готель «Leopolis», внутрішній дворик, вул. Театральна, 16
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Презентація книги «Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи до рідного брата Станіслава графа Шептицького та родини»
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Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5
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Презентація книги Анатолія Бабинського "Історія УГКЦ за 90 хвилин". Організатор Свічадо. Учасники Бабинський Анатолій, Кіпіані Вахтанг, Трояновський Богдан
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Гостинний дім «Архистратиг», вул. Володимира Винниченка, 20А
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Найвідоміший монах-інтелектуал ХХ ст. Організатор Свічадо. Модератор Бабинський Анатолій. Учасники Трояновський Богдан
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Гостинний дім «Архистратиг», вул. Володимира Винниченка, 20А
16 вересня
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Презентація книжки Андрія Куркова "Рух "Емаус". Історія солідарності". «Емаус» - спільноти життя та праці, які діють у 37 країнах світу та допомагають безпритульним людям. Книга про Абе П’єра, який винайшов «благодійність, яка працює», та львівську спільноту «Оселя», яка продовжує його приклад в Україні. Організатор Емаус-Оселя. Модератор Вдовиченко Галина. Учасники Курков Андрій, Саноцька Наталя, Соха Мар'яна
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«Дзига», Дзига, «Квартира 35», вул. Вірменська, 35
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Презентація Каталогу книжкової колекції Митрополита Володимира Сабодана. У Каталозі вміщено науково-бібліографічні детальні описи 129 рукописів, а також стародрукованих і рідкісних видань 16 – 19 сторіч із колекції Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана), а також різного роду покажчики і бібліоґрафію.
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Львівська національна галерея мистецтв, Музейний Салон, вул. Василя Стефаника,3
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Презентація української версії Міжнародного Біблійного Коментаря. Презентація Міжнародного біблійного коментаря, який створений за участі понад ста двадцяти біблістів із цілого світу. Українську версію коментаря видано в шести окремих томах. Організатор Свічадо. Учасники Барщевський Тарас, Лаба Роман, Шманько Тарас
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Палац Потоцьких, Блакитна Зала, вул. Коперника, 15
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Презентація книжки Катерини Щоткіної "Любомир Гузар. Хочу бути людиною". Організатор Видавництво Vivat
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Палац Потоцьких, Дзеркальна зала, вул. Коперника, 15
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Презентація доробку музею єврейської історії та культури в Дніпрі, центру «Ткума». Організатор Українсько-єврейська зустріч. Модератор Павлишин Андрій. Учасники Щупак Ігор
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Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, Відділ періодики, вул. Драгоманова, 17
17 вересня
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Мусульмани у громадсько-політичному житті сучасної Європи: українсько-французькі паралелі. Учасники Алієв Алім
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Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5
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Презентація Eпоха Митрополита. Українське образотворче мистецтво першої половини ХХ століття. Учасники Гах Ірина, Мелень Петро
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Палац Потоцьких, Блакитна Зала, вул. Коперника, 15
У програмі можливі зміни, доповнення
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