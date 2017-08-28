Анонс: 24-й форум видавців запрошує шанувальників слова до Львова

Форум видавців вже у 24-й раз пройде у Львові. Цього року один з найбільших книжкових заходів пройде 13-17 вересня. Фокусна тема заходу – «Точка творення».

У рамках форуму відбудеться 12-й Міжнародний літературний фестиваль, 23-тя церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму», 8-й Всеукраїнський бібліотечний форум, 6-та благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання».

Участь у форумі візьмуть близько 200 видавництв і книготорговельних організацій, понад 1100 авторів, інтелектуалів, художників та культурних діячів з України та інших країн.

У програмі: понад 800 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 62-х локаціях. Передбачено 24 тематичні напрямки: історія, мови, переклади, креативні індустрії та урбаністика, бізнес, освіта, медицина, мистецтво, медіа та інші.

Програма заходу починається вже 13 вересня. Пропонуємо вибірку духовно-релігійних заходів.

13 вересня

Час Захід, організатори, учасники: Місце проведення: 15:00 - 15:45 Презентація книжки "Будьмо собою. Життя і Заповіт Патріарха Йосипа Сліпого". Організатор: Видавництво Українського Католицького Університету. Учасники: Патріарх Святослав (Шевчук), єпископ Гліб (Лончина), Мирослав Маринович Палац Потоцьких, Дзеркальна зала, вул. Коперника, 15, м. Львів 17:00 - 18:30 Презентація книжки Ігоря Галагіди "І вас переслідувати будуть…" Штрихи до історії репресій проти Української Греко-Католицької Церкви в Польщі у 1944–1957 рр. Організатор Видавництво УКУ. Учасники: ректор УКУ о. Богдан Прах, митрополит Перемисько-Варшавський Євген Попович і керівник Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Тарас Радь Інформаційно-ресурсний центр ім. митрополита Андрея Шептицького, конференц-зал, вул. Козельницька, 4

14 вересня

15 вересня

16 вересня

17 вересня

У програмі можливі зміни, доповнення