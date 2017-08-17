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Анонс: Міжнародна сертифікатна програма з гебраїстики і біблеїстики в Острозі
17 серпня 2017, 10:29 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Міжнародна сертифікатна програма з гебраїстики і біблеїстики
Національний університет «Острозька академія» оголошує про відкриття реєстрації на Осінню сесію (13-23 листопада) Міжнародної сертифікатної академічної програми з гебраїстики та біблеїстики (далі – Програма).
Хто може взяти участь у сесії?
- студенти різних спеціальностей (у тому числі й негуманітарних), що навчаються як у вищих навчальних закладах України, так і закордоном;
- учасники Весняної сесії та Літньої школи мають перевагу бути зарахованими до числа учасників Осінньої сесії першими;
- всі охочі та зацікавлені у вивчені запропонованих курсів, навіть якщо вони не брали участі і попередніх заходах Програми.
Харчування та проживання. Студенти забезпечуються триразовим харчуванням, витрати на яке частково покриваються коштами Програми, частково – за рахунок організаційного збору, що вноситься студентом. Харчування забезпечує кафе «VIP-Спудей» на території Острозької академії (підвал Старомонастирського корпусу).
Проживання студентів: гуртожиток «Академічний дім». Повідомляємо майбутнім учасникам, що наші можливості прийняти студентів обмежені: оскільки осіння сесія припадає на навчальний рік, ми можемо прийняти не більше 45 студентів.
Організаційний внесок. Від учасника Програми очікується обов’язковий організаційний внесок, який необхідний для покриття витрат на харчування (навчання та проживання – безкоштовно), розмір внеску – 1000 грн. (= 37 дол. США), внести до 30 вересня 2017 року; банківські реквізити Вам пришлють електронною поштою протягом тижня після реєстрації.
|
КУРСИ
|
кредити
|
Давньоєврейська мова-4
Викладач: Ар’є Ольман (Академія івриту, Ізраїль)
|
2
|
Історія івриту
Викладач: Ар’є Ольман (Академія івриту, Ізраїль)
|
3
|
Вступ до порівняльного вивчення семітських мов
Викладач: Алексей Лявданський (Російський Державний Гуманітарний університет)
|
3
|
Біблійна арамейська мова-2
Викладач: Алексей Лявданський (Російський Державний Гуманітарний університет)
|
2
|
Вступ до Таргумів
Викладач: Дмитро Цолін (Національний університет «Острозька академія»)
|
3
|
Вступ до кумраністики
Викладач: Кен Хансон (Університет Центральної Флориди, США)
Мова викладання – англійська
|
2
Реєстрація (click here)
https://goo.gl/forms/pttxkhdDb9PEosK22
Якщо у Вас виникли питання, пишіть на адресу: dmytro.tsolin@oa.edu.ua
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