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Анонс: XVIII науково-краєзнавча конференція «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи»
8 серпня 2017, 13:22 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» спільно з Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 20 жовтня 2017 року проводять ХVIII науково-краєзнавчу конференцію «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи», присвячену 500-річчю Реформації.
Робота конференції планується за такими напрямами (перелік попередній і буде доповнюватися):
1. Історія релігій та церков Поділля та Волині.
2. Реформація на Поділлі та Волині, в в Україні та Східній Європі від Середньовіччя до наших днів.
3. Церква і держава – розмаїття взаємодій.Церкви я к чинник державотворчих процесів.
4. Соціальна місія релігій та церков.
5. Церква у матеріальній культурі людства. Релігійна архітектура, сакральне мистецтво, література, предмети культу і атрибутики. Релігійні предмети у фондах музеїв та архівів, у приватних колекціях.
Заявлені тематичні блоки не є вичерпними і можуть доповнюватися.
Робочі мови конференції – українська, польська, російська.
Оргкомітет науково-краєзнавчої конференції приймає наукові доповіді з обов’язковим дотриманням таких вимог: обсяг до 16 сторінок формату А-4 (стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15), наявність анотації і ключових слів (3-10 слів) мовою статті та англійською мовою. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей, поданих з недотриманням визначених вимог.
Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG, роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них.
Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог ДСТУ щодо бібліографічного опису джерел та літератури.
Увага! Збірник матеріалів конференції буде видано як у друкованому, так і в електронному вигляді на сайті ДІКЗ “Межибіж”.
Матеріали доповідей надсилати до 1 вересня 2017 року на е-mail: mezhybizh@gmail.com.
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