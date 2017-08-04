Анонс: Карітас і молоді вчені запрошують на літню школу в Карпатах

7 серпня 2017, 13:20 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

БФ "Карітас Київ" та Рада молодих вчених Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України оголошують набір учасників на Літню філософсько-психологічну школу в Карпатах «Об'єднуючи людей заради миру». Школа відбудеться у реколекційному центрі УГКЦ у с. Заріччя, біля м Яремче Івано-Франківської області, 25-31 серпня 2017 року.

Організатори запрошують замислитись та поговорити про глибинні, ціннісно-світоглядні, психологічні, духовні та філософські підґрунтя миру, діалогу, порозуміння. Як філософія може допомогти у розвитку діалогу та примирення на особистому та суспільному рівнях? Чи може привести філософія до миру і як? Чи існує цінність миру? Як можуть люди об’єднатись заради миру і збудувати мир?

Українське суспільство і кожна окрема людина в наш час потребує вміння налагоджувати діалог із іншими, знаходити можливість для порозуміння, будувати діалог на спільних цінностях, закладати підґрунтя тривкого миру, громадянської свободи і добробуту.

Саме тому школа концентрується на філософських питаннях миру, війни, діалогу, розуміння, оскільки вони торкаються найглибших вимірів буття особистості та її свободи.

На учасників чекають лекції провідних українських фахівців з філософії, психології, соціальної проблеми, дискусії, обговорення, різні форми спілкування між учасниками школи та лекторами, тренінги та ігри, спрямовані на реалізацію мети школи.

Для тих, хто бажає взяти участь, необхідно заповнити реєстраційну форму.

За детальною інформацією звертатися до координатора проекту «Об`єднуючи людей заради миру» Яни Рожнятовської (093 560 51 76) та представника Ради молодих вчених Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Волковського Володимира (093 455 38 03).

Організаційний внесок (покриває проживання та харчування) - 1500 грн.

Група заходу у мережі Facebook.

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