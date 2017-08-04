Свято подяки пройде у Києві з нагоди 500-річчя Реформації

4 серпня 2017, 11:27 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Свято подяки відбудеться 17 вересня в Києві на Хрещатику з 10.00 до 21.00.  Цей масштабний святковий захід присвячений відзначенню 500-річчя Реформації і покликаний об’єднати усі регіони в серці країни.

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Зранку на Хрещатику пройде богослужіння та буде звучати молитва за Україну. Впродовж дня бажаючі зможуть відвідати фестиваль соціальних проектів. Для родин організують  спортивні змаганнях, розваги та конкурси з розіграшем подарунків. Чоловіки зможуть відвідати  силове шоу.

В дитячій ігровій зоні наймолодших учасників заходу буде розважати улюблений герой мультфільму Робік.

Також для всіх буде працювати тактильний зоопарк та вуличний кінотеатр.

Гості свята побачать найбільшу мапу України з овочів та фруктів.

В цей день на Хрещатику фінішують учасники Всеукраїнського автопробігу Реформації, які з 3-го серпня будуть їхати з усіх куточків України по столиці, проводячи активності в містах, запрошуючи жителів на Свято Подяки та збираючи прапори кожної області.

На сцені буде проходити інтерактивний концерт, в якому приймуть участь Оксамита, Роман Ващук,  Любов Дорошенко, Оксана Козунь, Шаніс, Валерій Короп, Людмила Петрусенко, гурти «Сіон», «Омега», «Born Twice», «Глоріас», танцювальний колектив «Fire Dance».

У вечірній програмі заходу продовжать прославлення Бога естрадно-симфонічний оркестр та хор.

Вітальне слово для учасників Свята Подяки скажуть президент Асоціації Конгресменів Джорж Роллер та його дружина Лінда, екс-зірка NBA Даніель Дролінгео.

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О 18.30 відбудеться благодійний виступ людини-легенди Ніка Вуйчича та заключний гала-концерт. В концерті візьмуть участь переможці проекту «Голос країни» - Брія Блесінг, Аняня Удогво та В’ячеслав Рибіков. А також Ігор Рудий, Сергій Брікса, Артем Банар, Анна Кіндзерська,  Оксана Козунь та Rulada.

Вхід вільний.

Слідкуйте за деталями на сайті R500.ua.

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теги до статті:День подяки,Реформація
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