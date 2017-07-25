Найбільший лондонський рок-хор виступить у Гарнізонному храмі Львова

2 серпня 2017, 13:38 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Найбільший лондонський рок-хор виступить у Гарнізонному храмі Львова

Найбільший сучасний хор Великобританії виступить з благодійним концертом у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Про це пише Капеланство.info.

Концерт колективу Rock Choir відбудеться на підтримку доброчинних проектів Фундації святого Миколая Центру Військового Капеланства ЛА УГКЦ. Фундація займається підтримкою військових капеланів, роботою із сім'ями переселенців, дітьми-сиротами, постраждалими у результаті ДТП, малозабезпеченими мешканцями та іншими потребуючими.

Виступ відбудеться у середу, 2 серпня, о 20:00. Вхід вільний.

Rock Choir є найбільшим у світі сучасним хором, що походить з Великобританії. Він отримав 3 нагороди від Книги Рекордів Гіннеса. У квітні 2017 року він налічував більш ніж 25000 учасників у понад 350 локаціях по всій країні. Хористи виконують сучасні рок- та поп-композиції. Серед хористів чимало людей без спеціальної освіти. Rock Choir регулярно підтримує благодійні та соціальні ініціативи і допомагає збирати гроші на благодійність.

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теги до статті:Гарнізонний храм свв. ап. Петра і Павла у Львові (кол. єзуїт. кост.)
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