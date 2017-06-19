Відбудеться Всеукраїнська Проща до с. Страдч

З благословення Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ Ігоря (Возьняка) Місія Відпустовий центр «Страдецька Гора» 26 червня 2017 року організовує традиційну Всеукраїнську прощу до села Страдч, Яворівського району, Львівської області.

Проща присвячена пам’яті страдецьких блаженних священномученика Миколая Кондрата та мученика Володимира Прийми, а також 125-ій річниці з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

Богослужіння очолить Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор.

Як наголошують організатори, 2017 рік в УГКЦ присвячений пам’яті Патріарха Йосифа (Сліпого) з нагоди 125-ліття з дня його народження. Постать Патріарха Йосифа, наступника Праведного Митрополита Андрея, Глави підпільної Церкви, стає особливо актуальною у теперішні неспокійні часи як взірець жертовного і мужнього служіння. Сподвижник Христової Церкви, невтомний борець за її свободу, він пережив довгі роки поневірянь та заслання, а по звільненні до останнього дня дбав про звільнення української Церкви та її благо. Моління прощі у особливий спосіб спогадуватиме пам’ять Патріарха.

Ще один важливий акцент цьогорічна страдецька проща робить на молитві за узалежнених від алкоголю. Алкогольна залежність стає однією з найбільших пошестей ХХІ століття, боротьба із якою не припиняється. Церква закликає до повсякчасної молитви за тих, хто страждає від залежностей, та за їхнє оздоровлення.

У рамках прощі до Страдчу відбудеться особливе моління узалежнених та їхніх сімей про Боже зцілення, а також складення присяги відмови від алкоголю та вписання імен у Книгу тверезості.

Програма Прощі

8:30 – Збір прочан у селі Ямельня на місці мученицької смерті блаженних о. Миколи Кондрата і дяка Володимира Прийми.

9:00 – Молебень до блаженних.

10:00 – Піша хода до площі біля Страдецької Гори.

11:00 – Архиєрейська Свята літургія.

Присяга «Відречення від алкоголю».

Молитва на освячення всякої речі.

Похід до церкви та молитва до блаженних.

Хресна дорога.

Мистецька програма за участю солістів, камерного оркестру та хору Лауреатів національної премії України імені Тараса Шевченка, Заслуженої академічної капели України «Трембіта» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Миколи Кулика.

На світлині: чудотворна ікона Страдецької Божої Матері Нерушимої стіни