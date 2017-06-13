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У Києві відбудеться ІІ Всеукраїнський з’їзд Лицарів Колумба
15 червня 2017, 13:08 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
16-18 червня у Києві відбудеться ІІ Всеукраїнський з’їзд Лицарів Колумба – частини найбільшої у світі католицької чоловічої братерської організації.
З’їзд об’єднає понад сімдесят делегатів від парафіяльних лицарських Рад з усієї України: римо- та греко-католиків. Разом вони розглянуть низку стратегічних питань, що стосуються координації дій, узгодження основних напрямків роботи, обміну досвідом служіння при парафіях та християнських спільнотах.
Зважаючи на традиційну і тверду підтримку сімейних цінностей Лицарями Колумба, брати-делегати прибудуть на З’їзд разом із дружинами.
Програма з’їзду передбачає низку богослужінь у храмах Києва:
16 червня, п’ятниця, 18.30 – Архиєрейська Божественна Літургія у храмі Святого Василія Великого під проводом владики Йосифа (Міляна), єпископа-помічника Київської архиєпархії, та архиєпископа Мечислава Мокшицького, глави Конференції єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні;
17 червня, субота, 08.00 – Божественна Літургія в костелі Святого Олександра під проводом архиєпископа Мечислава Мокшицького;
18 червня, неділя, 11.00 – Архиєрейська Божественна Літургія у Патріаршому соборі Воскресіння Христового під проводом Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава.
Також своєрідною «родзинкою» програми стане прем’єрний показ документального фільму «Звільнення континенту: Іван Павло ІІ і падіння комунізму», який відбудеться у п’ятницю, 16 червня, у кінотеатрі «Україна» (вул. Городецького 5).
Показ даної стрічки організовують «Лицарі Колумба в Україні» та Фонд сприяння медіа-ініціатив УГКЦ «Воскресіння», а переклад та дублювання фільму українською мовою – здійснили фахівці «5 каналу». Під час прем’єри представлення картини здійснить її продюсер - Шимон Чишек.
Довідка: Лицарі Колумба – найбільша у світі чоловіча католицька братерська благодійна організація, яка є авангардом активних, практикуючих мирян і становить потужну опору Церкви у сучасному світі. Заснована в останній третині 19 століття з метою взаємодопомоги робітників-християн та їх сімей у США в часи тяжкої економічної кризи. Нині спільнота налічує близько 2 мільйонів чоловіків-католиків у різних країнах світу: від Сполучених Штатів до України і займається благодійною, волонтерською діяльністю на різноманітних рівнях.
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- 15 червня 2017, 15:08
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик |
- 15 червня 2017, 14:59
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки , |
- 15 червня 2017, 14:40
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене |
- 15 червня 2017, 14:26
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі. |
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