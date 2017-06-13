В Острозі відбудеться І Всеукраїнський з'їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування

І Всеукраїнський з'їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування відбудеться 23-25 червня 2017 року у м. Острог Рівненської області, на базі Національного університету «Острозька академія». Головна мета з’їзду – здійснити аналіз стану духовно-морального виховання дітей, підлітків та молоді, розкрити проблеми та окреслити перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування в Україні.

У процесі проведення з’їзду планується проаналізувати такі питання, пов’язані з викладанням предметів духовно-морального спрямування:

стан духовно-морального виховання у вітчизняних дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах та викладання предметів духовно-морального спрямування;

результати соціологічних досліджень з проблематики духовно-морального виховання;

проблеми духовно-морального виховання;

статус вчителя з предметів духовно-морального спрямування;

духовно-моральне виховання в контексті концепції нової української школи;

перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування;

механізми впровадження предметів духовно-морального спрямування у дошкільних, загальноосвітніх та вищих закладах освіти;

інтеграція матеріалів духовно-морального спрямування у процес викладання загальноосвітніх дисциплін;

засоби навчання з предметів духовно-морального спрямування.

До участі у роботі з’їзду організатори запрошують народних депутатів України; представників Міністерства освіти і науки України, обласних, міських і районних управлінь освіти і науки, вищих навчальних закладів; науковців, що вивчають проблеми духовно-морального виховання; директорів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів предметів духовно-морального спрямування; директорів та вихователів дошкільних навчальних закладів; учителів, що інтегрували матеріали духовно-морального спрямування у викладання інших дисциплін; представників релігійних і громадських організацій, психологів, соціологів, які обираються після регіональних конференцій, які уже відбулися у 19 областях України.