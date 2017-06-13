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В Острозі відбудеться І Всеукраїнський з'їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування
15 червня 2017, 11:18 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
І Всеукраїнський з'їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування відбудеться 23-25 червня 2017 року у м. Острог Рівненської області, на базі Національного університету «Острозька академія». Головна мета з’їзду – здійснити аналіз стану духовно-морального виховання дітей, підлітків та молоді, розкрити проблеми та окреслити перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування в Україні.
У процесі проведення з’їзду планується проаналізувати такі питання, пов’язані з викладанням предметів духовно-морального спрямування:
- стан духовно-морального виховання у вітчизняних дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах та викладання предметів духовно-морального спрямування;
- результати соціологічних досліджень з проблематики духовно-морального виховання;
- проблеми духовно-морального виховання;
- статус вчителя з предметів духовно-морального спрямування;
- духовно-моральне виховання в контексті концепції нової української школи;
- перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування;
- механізми впровадження предметів духовно-морального спрямування у дошкільних, загальноосвітніх та вищих закладах освіти;
- інтеграція матеріалів духовно-морального спрямування у процес викладання загальноосвітніх дисциплін;
- засоби навчання з предметів духовно-морального спрямування.
До участі у роботі з’їзду організатори запрошують народних депутатів України; представників Міністерства освіти і науки України, обласних, міських і районних управлінь освіти і науки, вищих навчальних закладів; науковців, що вивчають проблеми духовно-морального виховання; директорів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів предметів духовно-морального спрямування; директорів та вихователів дошкільних навчальних закладів; учителів, що інтегрували матеріали духовно-морального спрямування у викладання інших дисциплін; представників релігійних і громадських організацій, психологів, соціологів, які обираються після регіональних конференцій, які уже відбулися у 19 областях України.
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- 15 червня 2017, 14:59
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки , |
- 15 червня 2017, 14:40
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене |
- 15 червня 2017, 14:26
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі. |
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