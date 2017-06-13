В Острозі відбудеться І Всеукраїнський з'їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування

15 червня 2017, 11:18 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

І Всеукраїнський з'їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування відбудеться 23-25 червня 2017 року у м. Острог Рівненської області, на базі Національного університету «Острозька академія». Головна мета з’їзду – здійснити аналіз стану духовно-морального виховання дітей, підлітків та молоді, розкрити проблеми та окреслити перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування в Україні.

У процесі проведення з’їзду планується проаналізувати такі питання, пов’язані з викладанням предметів духовно-морального спрямування:

  • стан духовно-морального виховання у вітчизняних дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах та викладання предметів духовно-морального спрямування;
  • результати соціологічних досліджень з проблематики духовно-морального виховання;
  • проблеми духовно-морального виховання;
  • статус вчителя з предметів духовно-морального спрямування;
  • духовно-моральне виховання в контексті концепції нової української школи;
  • перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування;
  • механізми впровадження предметів духовно-морального спрямування у дошкільних, загальноосвітніх та вищих закладах освіти;
  • інтеграція матеріалів духовно-морального спрямування у процес викладання загальноосвітніх дисциплін;
  • засоби навчання з предметів духовно-морального спрямування.

До участі у роботі з’їзду організатори запрошують народних депутатів України; представників Міністерства освіти і науки України, обласних, міських і районних управлінь освіти і науки, вищих навчальних закладів; науковців, що вивчають проблеми духовно-морального виховання; директорів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів предметів духовно-морального спрямування; директорів та вихователів дошкільних навчальних закладів; учителів, що інтегрували матеріали духовно-морального спрямування у викладання інших дисциплін; представників релігійних і громадських організацій, психологів, соціологів, які обираються після регіональних конференцій, які уже відбулися у 19 областях України.

Система Orphus
теги до статті:З`їзд педагогів
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

      Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

      Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

      А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

      Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

    Популярні статті місяця