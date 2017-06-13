Анонс: Новий краєзнавчий конкурс — Подорожуйте за туристичними марками!

Портал «Релігійний туризм» разом з міжнародним проектом «Туристичні марки» організовує новий конкурс краєзнавчих матеріалів. Ми запрошуємо шанувальників туризму рідними просторами України поділитися своїми враженнями від поїздок.

Завдання конкурсу — привернути увагу до української сакральної, історичної, природної спадщини, заохотити інших подорожувати Батьківщиною. А також зацікавити іноземців до туризму Україною, у першу чергу, до сакральних місць нашої країни. Саме це і є також завданням міжнародного проекту «Туричтисні марки».

Туристичні марки (скорочено ТМ) – це дерев’яні кружальця з нанесеним зображенням певної туристичної атракції. Це може бути замок, монастир, храм, музей, пам’ятник, вершина гори, національний парк тощо.

Такий сувенір можна придбати тільки відвідавши об’єкт, зображений на ньому. Наприклад, марку, присвячену Палаццо Бандінеллі у Львові, можна придбати лише у цьому музеї. Відтак, ТМ стає своєрідним трофеєм туриста – справжнім підтвердженням вашої мандрівки!

Ідея туристичних марок була придумана у 1998 році в Чехії. Згодом ТМ набули популярності серед сотень тисяч колекціонерів у Чехії, Словаччині, Польщі, Австрії – загалом у 20-ти країнах світу! Україна приєдналась до цього колекційно-туристичного проекту у 2007 році. На сьогодні у нас промарковано близько 300 об’єктів по всій країні. А символічний перший номер носить ТМ з ужгородської Горянської ротонди.

На конкурс приймаються матеріали у двох категоріях. Перша — про ті місця, які позначені на карті проекту «Туристичні марки» — тобто де вже є туристичні марки. Друга категорія — матеріали про ті місця, яких ще немає на згаданій карті, але які, на думку автора, мають бути позначені ними (правила створення нових ТМ).

До конкурсу запрошуються журналісти, історики, краєзнавці, мандрівники, мистецтвознавці та інші особи, які зацікавлені у цій тематиці та мають хист до описування побаченого.

У конкурсі беруть участь авторські краєзнавчі матеріали (статті, фоторепортажі), в яких представляються цікаві сакральні пам’ятки, музейні збірки, релігійна історія населених пунктів і місцевостей тощо.

Автор може надіслати кілька матеріалів.

Основні вимоги до надісланих на конкурс матеріалів:

— приймаються лише авторські тексти, фотоматеріали (ілюстрації до текстів можуть бути чужими, але їх автори мають дати згоду на їх використання), які ще ніде не розміщувалися, включно з друкованими та електронними ЗМІ!;

— зображення повинні мати підписи;

— подавати джерела інформації, використаної в статті;

— статті потрібно подавати у популярній або науково-популярній формі.

Побажання: ваш матеріал має викликати в читача враження, що він побував в описаній вами місцевості, побачив те, про що ви написали, та захотів туди ще й поїхати.

Надіслані матеріали мають бути доповнені резюме автора.

Ваші напрацювання надсилайте за електронною адресою: ukr@risu.org.ua з позначкою „на конкурс”.

Цікаві матеріали ми розміщуватимемо на нашому порталі «Релігійний туризм».

Спеціальне журі визначить переможців, які отримають відзнаки та подарунки від редакції РІСУ і «Туристичних марок».

Конкурс триває з 13 червня по 31 жовтня 2017 року. Результати конкурсу будуть оголошені на порталі РІСУ у листопаді цього року.

Бажаємо успіхів!