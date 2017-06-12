У Львові презентують книжку «Історія УГКЦ за 90 хвилин»

12 червня 2017, 16:00 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Історія УГКЦ за 90 хв.15 червня о 19.00 год. у львівському Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул.Театральна,11) відбудеться презентація книжки «Історія УГКЦ за 90 хвилин».

Це нове популярне видання, яке в доступній формі описує історію Української Греко-Католицької Церкви від початків християнства на території України до сьогоднішнього дня. Текст книги доповнено оригінальними цитатами відповідних епох, а також відповідними картами, які покликані допомогти Читачеві «відчути» і «побачити» цю непросту історію.

В основі книги — довідкові статті автора про історію УГКЦ на порталі РІСУ.

Автор видання, Анатолій Бабинський, розповідаючи про ідею книжки, говорить, що не кожен з легкістю знайде час для прочитання великих і детальних праць з історії УГКЦ, тому й у видавництві «Свічадо» з’явилася думка видати історію саме у такому форматі. «Суть книжки є узагальнюючою та ознайомчою, - каже Анатолій. - Це картина, написана широким пензлем, без промальовування дрібних деталей. В Україні церковні історії часто пишуться «проти когось», як апології. Ця книга не є «проти когось» вона лише показує з яких історичних «пазлів» сформувалась сучасна ідентичність УГКЦ».

Довідка: Анатолій Бабинський – докторант у галузі церковної історії. Працює в Українському Католицькому Університеті, а також є головним редактором журналу "Патріярхат". Автор понад ста публіцистичних, аналітичних, наукових статей та інтерв’ю в релігійних та світських виданнях. Брав участь у багатьох конференціях та семінарах в Україні, а також у Польщі, Австрії, Італії та Канаді, Південній Кореї та Кенії.

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теги до статті:"Свічадо",Анатолій Бабинський,Історія УГКЦ
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Коментарі

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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 12 червня 2017, 11:31

      Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 22:41

      Гумор-сатира.

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

      Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

      Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

      Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

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