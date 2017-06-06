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У Києві відкривається X Екуменічний соціальний тиждень
6 червня 2017, 13:06 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
У середу, 7 червня, о 13.30 в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (головний корпус, вул. Володимирська, 60) відбудеться урочисте відкриття X Екуменічного соціального тижня «Гідність. Служіння. Солідарність. На шляху оновлення країни». Захід триватиме до 9 червня.
Організатор Форуму – Інститут екуменічних студій Українського католицького університету (Львів).
Співорганізатори Форуму: Київська обласна рада та облдержадміністрація, Київська міська державна адміністрація, Пасторально-міграційний відділ УГКЦ, Київський центр Українського католицького університету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Український кооперативний альянс, Інститут релігійних наук святого Томи Аквінського, Центр святого Климента, Відкритий православний університет святої Софії-Премудрості, Українська академія лідерства, Український кризовий медіа-центр.
До привітального слова запрошені:
Леонід Губерський, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
о. Паскаль Гольніш, президент Фундації L'Œuvre d'Orient, Франція;
Домінік Кіньйо, президент Соціальних тижнів Франції;
В’ячеслав Кучер, заступник голови – керівник апарату Київської обласної державної адміністрації;
о. Іван Дацько, президент Інституту екуменічних студій Українського католицького університету.
У межах Екуменічного соціального тижня заплановано проведення відкритих дискусій, круглих столів, панельних дискусій, семінару Українського християнського академічного товариства, виставки, BarCamp для молоді, робочої майстерні, концерту народної та духовної музики та інші заходи.
Участь у всіх заходах Форуму безкоштовна. Реєстрація та програма на сайті www.esweek.org.ua.ua
Довідка:
Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) – Всеукраїнський суспільний форум, який прагне об’єднати ресурси громади, влади, соціальних організацій, Церков, ЗМІ та освітян навколо вирішення актуальних проблем суспільства, базуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній доктрині Церкви, стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
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