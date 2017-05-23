В УГКЦ пройде Форум сімей

23 травня 2017, 09:52 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

У рамках проведення святкування Тижня родини Комісія УГКЦ у справах родини та лідери про-сімейних  рухів організовують 28 травня Форум сімей, який вже четвертий раз стане нагодою для безлічі сімей забути про щоденні турботи і разом з усією сім’єю не лише відпочити, а й збагатити своє життя новим досвідом і практичними порадами.

Форум сімей є майданчиком зустрічі про-родинних рухів, а також нагодою для всіх людей  дізнатися про діяльність такого руху в УГКЦ. Мета Форуму - дати людям можливість поглянути на своє життя в сім’ї з іншого ракурсу, через призму Христа. Для дітей у цей час буде підготовлено багато цікавих і веселих забавок.

Захід розпочнеться 28 травня 2017 в приміщенні академічного корпусу УКУ на вул. Козельницька, 2а, початок о 12:00 спільною Божественною Літургією. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

 

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теги до статті:Сім’я, сімейні цінності,УГКЦ
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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  • Alisa29 | 22 травня 2017, 15:02

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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