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В УГКЦ пройде Форум сімей
23 травня 2017, 09:52 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
У рамках проведення святкування Тижня родини Комісія УГКЦ у справах родини та лідери про-сімейних рухів організовують 28 травня Форум сімей, який вже четвертий раз стане нагодою для безлічі сімей забути про щоденні турботи і разом з усією сім’єю не лише відпочити, а й збагатити своє життя новим досвідом і практичними порадами.
Форум сімей є майданчиком зустрічі про-родинних рухів, а також нагодою для всіх людей дізнатися про діяльність такого руху в УГКЦ. Мета Форуму - дати людям можливість поглянути на своє життя в сім’ї з іншого ракурсу, через призму Христа. Для дітей у цей час буде підготовлено багато цікавих і веселих забавок.
Захід розпочнеться 28 травня 2017 в приміщенні академічного корпусу УКУ на вул. Козельницька, 2а, початок о 12:00 спільною Божественною Літургією. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе