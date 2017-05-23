В УГКЦ пройде Форум сімей

У рамках проведення святкування Тижня родини Комісія УГКЦ у справах родини та лідери про-сімейних рухів організовують 28 травня Форум сімей, який вже четвертий раз стане нагодою для безлічі сімей забути про щоденні турботи і разом з усією сім’єю не лише відпочити, а й збагатити своє життя новим досвідом і практичними порадами.

Форум сімей є майданчиком зустрічі про-родинних рухів, а також нагодою для всіх людей дізнатися про діяльність такого руху в УГКЦ. Мета Форуму - дати людям можливість поглянути на своє життя в сім’ї з іншого ракурсу, через призму Христа. Для дітей у цей час буде підготовлено багато цікавих і веселих забавок.

Захід розпочнеться 28 травня 2017 в приміщенні академічного корпусу УКУ на вул. Козельницька, 2а, початок о 12:00 спільною Божественною Літургією. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.