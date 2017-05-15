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Духовний вечір «Псалми над водою»
18 травня 2017, 14:49 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Львів’ян запрошують 25 травня у четвер, о 21:00 год. на духовний вечір “Псалми над водою”, що відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 35 А (галявина біля озера навпроти Філософсько-Богословського факультету УКУ).
Духовний вечір проводять відомий музикант та композитор Диякон Роман Коляда разом зі священиком Русланом Грехом. Його учасники зможуть наново відкрити для себе старозавітні Псалми Давидові у супроводі авторських фортепіанних композицій.
У рамках духовного вечора відбудеться презентація нового фортепіанного альбому музиканта «Expectancy». Учасники дійства матимуть змогу не лише слухати, а й разом заспівати Псалми на березі озера поруч з Філософсько-Богословським факультетом УКУ.
Унікальність духовного вечора полягає також у його екуменічному вимірі: Роман Коляда є дияконом Української Православної Церкви Київського Патріархату, а Руслан Грех – священик Української Греко-Католицької Церкви. Духовне слово матиме Владика Венедикт.
Дійство відбудеться за підтримки Філософсько-Богословського факультету Українського Католицького Університету. Спільнота УКУ разом з усіма присутніми зможе також у неформальний спосіб попрощатися із Преосвященним Владикою , сенатором УКУ, який впродовж років був наставником для багатьох своїх духовних дітей, виконуючи душпастирський обов’язок на теренах Львівщини. Вже невдовзі Владика опікуватиметься Чикаґською Єпархією УГКЦ у Сполучених Штатах Америки.
Вхід вільний.
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