Духовний вечір «Псалми над водою»

18 травня 2017, 14:49 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Львів’ян запрошують 25 травня у четвер, о 21:00 год. на духовний вечір “Псалми над водою”, що відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 35 А (галявина біля озера навпроти Філософсько-Богословського факультету УКУ).

Духовний вечір проводять відомий музикант та композитор Диякон Роман Коляда разом зі священиком Русланом Грехом. Його учасники зможуть наново відкрити для себе старозавітні Псалми Давидові у супроводі авторських фортепіанних композицій.

У рамках духовного вечора відбудеться презентація нового фортепіанного альбому музиканта «Expectancy». Учасники дійства матимуть змогу не лише слухати, а й разом заспівати Псалми на березі озера поруч з Філософсько-Богословським факультетом УКУ.

Унікальність духовного вечора полягає також у його екуменічному вимірі: Роман Коляда є дияконом Української Православної Церкви Київського Патріархату, а Руслан Грех – священик Української Греко-Католицької Церкви. Духовне слово матиме Владика Венедикт.

Дійство відбудеться за підтримки Філософсько-Богословського факультету Українського Католицького Університету. Спільнота УКУ разом з усіма присутніми зможе також у неформальний спосіб попрощатися із Преосвященним Владикою , сенатором УКУ,  який впродовж років був наставником для багатьох своїх духовних дітей, виконуючи душпастирський обов’язок на теренах Львівщини. Вже невдовзі Владика опікуватиметься Чикаґською Єпархією УГКЦ у Сполучених Штатах Америки.

Вхід вільний.

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Останні коментарі

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

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