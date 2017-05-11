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Анонс: УГКЦ в США запрошує молодь на прощу
12 травня 2017, 11:56 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Пармська єпархія УГКЦ в рамках програми «Жива парафія місце зустрічі з Живим Христом» запрошує всіх бажаючих взяти участь у ІІ-ій Всеамериканській Молодіжній Прощі, яка цього року пройде під назвою "В Церкві ми постійно в дорозі до Емаусу".
Проща відбудеться з благословення владики Богдана (Данила) з 30 червня по 2 липня 2017 р.Б на парафії Покрова Пресвятої Богородиці в м. Парма, штат Огайо (6812 Broadview Rd, Cleveland, Ohio 44134).
Детальніша інформація на сторінці Фейсбук
ПРОГРАМА ПРОЩІ:
ДЕНЬ 1 П’ятниця 30 червня
• 17:00 - 18:00 Приїзд перших прочан.
• 18:30 Молебень до Богородиці
• 19:30 Спільна вечеря, пісня при ватрі, знайомство, спілкування, приготування до головної програми суботнього дня.
• 21:00 Поселення в готелях, розбиття наметів.
ДЕНЬ 2 Субота 1 липня
• 7:00 Ранкова молитва. Сповідь.
• 8:00 Свята Літургія. Нагода до сповіді.
• 9:00 Сніданок.
• 10:00 Перша наука.
• 11:00 Вільний час: активний відпочинок - спортивні змагання, ігри для дітей (час особистої молитви для людей старшого віку).
• 13:00 Обід, нагода до спілкування і знайомства.
• 14:00 Друга наука.
• 15:00 Праця в малих групах, читання і розважання над Святим Письмом, особисті свідчення.
• 17:00 Третя Наука.
• 18:00 Культурно-мистецька година, творчий вечір.
• 19:30 Вечеря, спілкування, перегляд духовних відеоматеріалів, прибирання території.
• 21:00 Ватра, “Духовна вікторина”, відпочинок з піснею, поселення в готелях і наметах.
ДЕНЬ 3 Неділя 2 липня
• 7:00 Ранкова молитва. Сповідь.
• 8:00 Сніданок. Вільний час, ігри, спілкування.
• 9:00 Молитва “Матерів в Молитві”.
• 10:00 Архиєрейська Свята Літургія і завершальна наука. Нагода до сповіді.
• 12:00 Дитячий міні концерт (подяка парафії від найменших прочан). Перекуска.
• 13:00 Завершення прощі. Від’їзд прочан.
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