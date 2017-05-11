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XXVII Міжнародна наукова конференція про історію релігій в Україні збере у Львові філософів, релігієзнавців, істориків з різних країн
11 травня 2017, 10:19 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
XXVII Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні» розпочинає роботу у Львівському музеї історії релігії. Урочисте відкриття конференції відбудеться 15 травня, о 10 годині у виставковій залі Львівського музею історії релігії. Працюватиме форум впродовж трьох днів.
Організаторами цьогорічного форуму є Інститут релігієзнавства – філія КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії», Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Український католицький університет, відділ нової і новітньої історії України Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України.
На представницький форум прибудуть філософи і релігієзнавці, історики і соціологи, мистецтвознавці й духовенство, наукові співробітники музеїв і представники державних структур, національно-культурних товариств майже з усіх куточків України, а також науковці з Польщі, Білорусі, Ізраїлю, Чехії та інших держав.
На пленарному та секційних засіданнях учасники форуму вестимуть мову на такі теми: «Історичний розвиток релігій з найдавніших часів до модерної доби», «Церковна єрархія, монастирі, парафії, освіта», «Філософія і соціологія релігії», «Держава і церква», «Сакральне мистецтво». Крім цього, під час виїзного засідання у Василіанському інституті філософсько-богословських студій імені митрополита Йосифа Велямина Рутського розглядатимуть тему «До 400-ліття чину оо. Василіан». Учасники круглого столу, що відбудеться у Львівській богословській семінарії (Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської), обговорюватимуть питання: «Реформація та її вплив на соціальні й культурні процеси в Україні», присвячене 500-річчю Реформації.
В рамках конференції відбудуться презентації книг: Олександри Киричук «Йосиф Сліпий: ректор – митрополит – в’язень – кардинал і патріарх»; Ярослава Дашкевича «Україна на перехресті світів: релігієзнавчі і соціокультурні студії»; «Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст. (еволюція етноніма)»; Алли Прокопишин «Невичерпне джерело таємниці пращурів». Шостий номер журналу «Релігієзнавчі нариси» представить кандидат філософських наук Олег Кисельов.
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"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
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100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,