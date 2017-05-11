«Святі жони» покажуть у Львівському музеї історії релігії

11 травня 2017, 10:41 | Анонси | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Жони мироносиці12 травня Львівський музей історії релігії презентує виставку «Святі жони». Вона присвячена пам’яті жінок-мироносиць, які супроводжували Ісуса Христа на шляху від Галілеї до Голгофи й залишилися поруч з Учителем до Його останнього подиху на Хресті. Жіночі руки приготували до погребіння і пречисте тіло Його.

Саме Марії Магдалині першою з'явився Воскреслий Христос. Після Вознесіння Спасителя Його учениці, так само як і учні-чоловіки, розійшлися по всьому світу з проповіддю Євангелія. Проповідували християнську віру своїм народам бла­гочестива цариця Єлена в греко-римському світі, свята рівноапос­тольна Ніна – просвітителька Грузії, Феодора – в Болгарії, Людмила – в Богемії, Домбровка – в Польщі, у нас – свята благовірна княгиня Ольга.

В усі часи, від початку зародження християнства, жінки були прикладом духовної міці і стійкості, які мужньо аж до смерті сповідували Христа, що не завжди могли продемонструвати чоловіки.

IMG_3247.jpgУ представленій експозиції – ікони, картини, хоругви, скульптура XVII–XX ст. святих і блаженних жінок: Анни – матері Богородиці, Ольги, Марії Єгипетської, Параскеви П’ятниці, Вероніки, Катерини, Варвари, Терези, Марії Магдалини, Праведної Єлизавети, Жа́нни д'Арк, Лаврентії Гарасимів, Олімпії Біди та інших.

Виставку підготовлено Львівським музеєм історії релігії спільно з Червоноградською філією, а також Музеєм сакрального мистецтва Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Урочисте відкриття виставки «Святі жони» відбудеться у п’ятницю, 12 травня, о 16 годині у виставковій залі Музею, на площі Музейній, 1.

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теги до статті:Львівський музей історії релігії
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