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«Святі жони» покажуть у Львівському музеї історії релігії
11 травня 2017, 10:41 | Анонси | | 0 | | Код для блогу | |
12 травня Львівський музей історії релігії презентує виставку «Святі жони». Вона присвячена пам’яті жінок-мироносиць, які супроводжували Ісуса Христа на шляху від Галілеї до Голгофи й залишилися поруч з Учителем до Його останнього подиху на Хресті. Жіночі руки приготували до погребіння і пречисте тіло Його.
Саме Марії Магдалині першою з'явився Воскреслий Христос. Після Вознесіння Спасителя Його учениці, так само як і учні-чоловіки, розійшлися по всьому світу з проповіддю Євангелія. Проповідували християнську віру своїм народам благочестива цариця Єлена в греко-римському світі, свята рівноапостольна Ніна – просвітителька Грузії, Феодора – в Болгарії, Людмила – в Богемії, Домбровка – в Польщі, у нас – свята благовірна княгиня Ольга.
В усі часи, від початку зародження християнства, жінки були прикладом духовної міці і стійкості, які мужньо аж до смерті сповідували Христа, що не завжди могли продемонструвати чоловіки.
У представленій експозиції – ікони, картини, хоругви, скульптура XVII–XX ст. святих і блаженних жінок: Анни – матері Богородиці, Ольги, Марії Єгипетської, Параскеви П’ятниці, Вероніки, Катерини, Варвари, Терези, Марії Магдалини, Праведної Єлизавети, Жа́нни д'Арк, Лаврентії Гарасимів, Олімпії Біди та інших.
Виставку підготовлено Львівським музеєм історії релігії спільно з Червоноградською філією, а також Музеєм сакрального мистецтва Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Урочисте відкриття виставки «Святі жони» відбудеться у п’ятницю, 12 травня, о 16 годині у виставковій залі Музею, на площі Музейній, 1.
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Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,