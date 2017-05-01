В Україну приїхав автор популярної католицької енциклопедії

Автор сучасної, глянцевої католицької енциклопедії «Твіти з Богом» о. Мішель Ремері 3-6 травня проведе зустрічі і презентації в Ужгороді, Львові та Києві.

Отець Мішель є родом з Нідерландів, є заступником Генерального секретаря Ради єпископських конференцій Європи. Він був ініціатором Симпозіуму в Барселоні, організованого Конференцією Єпископів Європи на тему: «Супроводжувати молодь, допомагаючи їм відповісти на покликання Господа». Цей Симпозіум є підготовкою до Синоду Єпископів, скликаного Папою Франциском, який відбудеться в жовтні 2018 року.

3 травня о. Мішель представить книгу в Ужгороді.

4 травня у Львові о 16:30 отець Мішель зустрінеться з семінаристами та молоддю в семінарії Святого Духа (вул. Хуторівка, 35). Це буде інтерактивний захід на тему «Віра сьогодні в тренді?». А о 18:30 читачів запрошують на презентацію книги «Твіти з Богом» у книгарні «Є» (проспект Свободи, 7).

У Києві, 5 травня, о 18:30 відбудеться презентація книги у приміщенні книгарні “Є” (вул. Лисенка, 3, біля ст.м.«Золоті ворота»). 6 травня о 19:00 в конкатедральному храмі св. Олександра РКЦ пройде зустріч молоді (вул. Костьольна, 17), тема зустрічі: «Синод Єпископів, присвячений молоді».

«Твіти з Богом» — це місткі відповіді на різноманітні, часто провокуючі та інтригуючі запитання, що стосуються, віри та Церкви. Наприклад, чи можуть християни служити в армії? Чому Церква проти одностатевих шлюбів? Чому Служба Божа така нудна?

Запитання в книзі подані у своєрідній формі “твітів” (сама назва “твіти” походить від відомої соціальної мережі “Твітер”, у якій дозволений обсяг тексту до 140 знаків).). Це справжні запитання, поставлені молодими людьми. Протягом декількох років молодь щотижня збиралася в церкві автора в Лейдені, поблизу Амстердама, щоби поговори про свою віру. Усі теми для обговорення були відкриті, не існувало жодних табу.

Треба зазначити, що книга є лише частиною проекту Tweeting with GOD (#TwGOD). У рамках цього проекту Існує також сайт www.tweetingwithgod.com, а на смартфон можна завантажити додаток #TwGoD, який дає змогу сканувати будь-який твіт із книжки і переходити в он-лайн режим.

Українська версія книги «Твіти з Богом» була видана за сприяння самого автора у співпраці з Католицьким Медіа-Центром та видавництвом «Свічадо».

Мішель Ремері – нідерландський католицький священик. Закінчивши архітектурний факультет при Делфитському технічному університеті, він працював на Королівські військово-повітряні сили, а потім - іноземним спеціалістом в інженерній компанії в країнах Балтики. Після завершення теологічних студій у Римі, захистив дисертацію у Папському Григоріанському університеті. Протягом багатьох років служив капеланом у парафіях міста Лейдена у Нідерландах, де здебільшого працював із молоддю та студентством. Кілька років був членом дорадчої комісії з питань нових ЗМІ та молоді при Ватиканському комітеті у справах Інтернету. Сьогодні, отець Мішель Ремері – заступник Генерального секретаря Ради єпископських конференцій Європи.