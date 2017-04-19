Анонс: Конкурс соціальних проектів "Хочу! Можу! Зроблю!"

20 квітня 2017, 09:25 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарша Комісія у справах молоді Української Греко-Католицької Церкви за підтримки Благодійного фонду імені Митрополита Андрея Шептицького і Благодійного фонду «RENOVABIS» в рамках Соціальної ініціативи «Хтось не зробить» проводить Конкурс соціальних проектів на отримання міні-грантів для парафіяльних громад УГКЦ Львівської архиєпархії, Кам’янець-Подільської єпархії та Одеського екзархату.

Заявки приймаються до 20 червня 2017 року. Мета: сприяти взаємодії між молоддю парафіяльних спільнот і підтримати їхні ініціативи для розвитку місцевих громад.

Напрямки проектів: Щаслива сім’я. Якісна освіта. Безпека на дорогах. Екологія.

Учасники конкурсу: Ініціативна група молоді (не менше трьох осіб) віком 18 – 35 років за
підтримки місцевого пароха/отця.

Термін реалізації проектів: 17 липня – 30 листопада 2017р.

Максимальний розмір міні-гранту – до  21 000 гривень.

Результати конкурсу будуть оголошені 10 липня 2017.

Детальні умови конкурсу тут.

Контакти:

моб. тел.: 068 929 4434

www.facebook.com/khtos/

e-mail: konkursproektiv@gmail.com

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теги до статті:Комісія УГКЦ у справах молоді
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Останні коментарі

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

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  • Олександр Стеценко | 19 квітня 2017, 10:06

    Дуже прикро, що сам Філарет, який не заперечував співпраці з Радянським комуністичним КДБ (товариш Антонов), був противником розколу Православної Церкви, але коли вибрали патріархом Алексія ІІ, а не

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

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  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

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