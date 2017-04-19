Анонс: Конкурс соціальних проектів "Хочу! Можу! Зроблю!"

Патріарша Комісія у справах молоді Української Греко-Католицької Церкви за підтримки Благодійного фонду імені Митрополита Андрея Шептицького і Благодійного фонду «RENOVABIS» в рамках Соціальної ініціативи «Хтось не зробить» проводить Конкурс соціальних проектів на отримання міні-грантів для парафіяльних громад УГКЦ Львівської архиєпархії, Кам’янець-Подільської єпархії та Одеського екзархату.

Заявки приймаються до 20 червня 2017 року. Мета: сприяти взаємодії між молоддю парафіяльних спільнот і підтримати їхні ініціативи для розвитку місцевих громад.



Напрямки проектів: Щаслива сім’я. Якісна освіта. Безпека на дорогах. Екологія.



Учасники конкурсу: Ініціативна група молоді (не менше трьох осіб) віком 18 – 35 років за

підтримки місцевого пароха/отця.



Термін реалізації проектів: 17 липня – 30 листопада 2017р.



Максимальний розмір міні-гранту – до 21 000 гривень.



Результати конкурсу будуть оголошені 10 липня 2017.



Детальні умови конкурсу тут.



Контакти:



моб. тел.: 068 929 4434



www.facebook.com/khtos/



e-mail: konkursproektiv@gmail.com