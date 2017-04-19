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Анонс: Конкурс соціальних проектів "Хочу! Можу! Зроблю!"
20 квітня 2017, 09:25 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Патріарша Комісія у справах молоді Української Греко-Католицької Церкви за підтримки Благодійного фонду імені Митрополита Андрея Шептицького і Благодійного фонду «RENOVABIS» в рамках Соціальної ініціативи «Хтось не зробить» проводить Конкурс соціальних проектів на отримання міні-грантів для парафіяльних громад УГКЦ Львівської архиєпархії, Кам’янець-Подільської єпархії та Одеського екзархату.
Заявки приймаються до 20 червня 2017 року. Мета: сприяти взаємодії між молоддю парафіяльних спільнот і підтримати їхні ініціативи для розвитку місцевих громад.
Напрямки проектів: Щаслива сім’я. Якісна освіта. Безпека на дорогах. Екологія.
Учасники конкурсу: Ініціативна група молоді (не менше трьох осіб) віком 18 – 35 років за
підтримки місцевого пароха/отця.
Термін реалізації проектів: 17 липня – 30 листопада 2017р.
Максимальний розмір міні-гранту – до 21 000 гривень.
Результати конкурсу будуть оголошені 10 липня 2017.
Детальні умови конкурсу тут.
Контакти:
моб. тел.: 068 929 4434
www.facebook.com/khtos/
e-mail: konkursproektiv@gmail.com
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