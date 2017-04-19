Анонс: В Ірпені пройде круглий стіл «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи церков»

19 квітня 2017, 16:48 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

2 червня 2017 р. в місті Ірпінь Київської області, в конференц-залі «Місія Євразія» відбудеться Міжнародний круглий стіл «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи євангельських церков». Також відбудеться презентація результатів досліджень місіонерського служіння в пострадянських країнах, яке проводилося в 2015-2016 рр.

Організатори: Східноєвропейська християнська експертно-дослідницька ініціатива «Re-Vision» і «Школа без стін», за підтримки міжнародної християнської організації «Mission Eurasia».

Під час круглого столу учасники познайомляться з результатами досліджень від авторів книги «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи євангельських церков».

На круглому столі будуть обговорені наступні актуальні теми:

  • перспективи розвитку у євангельських церков;
  • проблеми росту церков в Євразії;
  • національні ініціативи стали точками зростання;
  • місія завтрашнього дня в пострадянських країнах регіону Євразії;
  • виклики і потреби місії в Євразії сьогодні;
  • процес заснуванню нових церков в пострадянських країнах;
  • ситуація в регіоні Євразія: погляд з України, Росії, Молдови, Білорусі, Центральної Азії та Закавказзя.

Круглий стіл проходитиме за адресою: м Ірпінь, вул. Виговського 1 (колишня вул. Суворова 1). Час заходу: 2 червня (п’ятниця) 18:00 - 20:00.

Зареєструватися на круглий стіл можна тут.

Книгу скачати можна тут: equalibra.org

На круглий стіл запрошуються пастори, місіонери, керівники християнських організацій, місій, церковних об’єднань  і навчальних закладів, богослови, місіологи, релігієзнавці і соціологи.

Детальну інформацію про захід можна отримати на сайті дослідницької ініціативи «Re-Vision».

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