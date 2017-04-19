Анонс: В Ірпені пройде круглий стіл «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи церков»

2 червня 2017 р. в місті Ірпінь Київської області, в конференц-залі «Місія Євразія» відбудеться Міжнародний круглий стіл «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи євангельських церков». Також відбудеться презентація результатів досліджень місіонерського служіння в пострадянських країнах, яке проводилося в 2015-2016 рр.

Організатори: Східноєвропейська християнська експертно-дослідницька ініціатива «Re-Vision» і «Школа без стін», за підтримки міжнародної християнської організації «Mission Eurasia».

Під час круглого столу учасники познайомляться з результатами досліджень від авторів книги «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи євангельських церков».

На круглому столі будуть обговорені наступні актуальні теми:

перспективи розвитку у євангельських церков;

проблеми росту церков в Євразії;

національні ініціативи стали точками зростання;

місія завтрашнього дня в пострадянських країнах регіону Євразії;

виклики і потреби місії в Євразії сьогодні;

процес заснуванню нових церков в пострадянських країнах;

ситуація в регіоні Євразія: погляд з України, Росії, Молдови, Білорусі, Центральної Азії та Закавказзя.

Круглий стіл проходитиме за адресою: м Ірпінь, вул. Виговського 1 (колишня вул. Суворова 1). Час заходу: 2 червня (п’ятниця) 18:00 - 20:00.

Зареєструватися на круглий стіл можна тут.

Книгу скачати можна тут: equalibra.org

На круглий стіл запрошуються пастори, місіонери, керівники християнських організацій, місій, церковних об’єднань і навчальних закладів, богослови, місіологи, релігієзнавці і соціологи.

Детальну інформацію про захід можна отримати на сайті дослідницької ініціативи «Re-Vision».