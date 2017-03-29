В УКУ відбудеться лекція “Невідомий Рацінгер: Бонавентура, Об’явлення та відкриття Собору”

Кафедра богослов’я філософсько-богословського факультету УКУ запрошує 3 квітня 2017, 15:00 на відкритий науковий семінар гостьового викладача зі Швеції д-ра Ґьоста Галлонстена про Папу-Емерита: “Невідомий Рацінгер: Бонавентура, Об’явлення та відкриття Собору”. Запрошуються усі, хто цікавиться богослов’ям, історією Католицької Церкви та таємницями Ватикану.

Місце: семінарська кімната (101) ФБФ УКУ, Хуторівка 35а

Мова семінару – англійська.

Доповідач: д-р Ґьоста Галлонстен (Dr. Gösta Hallonsten) – професор систематичного богослов’я Інституту Ньюмана (Швеція). У 1992-2002 був членом Міжнародної богословської комісії Римо-Католицької Церкви; у 2002-2005 – професором Католицького університету Америки у Вашингтоні. Спеціалізується в історії богослов’я. Зараз є гостьовим викладачем УКУ за програмою Erasmus+.