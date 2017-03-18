Майже метрові писанки представлять у Херсоні

Херсонський обласний Центр народної творчості запрошує на урочисту презентацію арт-об’єктів - робіт майстрів народного мистецтва та художників Херсонщини – учасників проекту «585 художників» на Всеукраїнському Фестивалі писанки - 2017 у Києві.

90-сантиметрові макети писанок розписали кращі майстри та художники цього краю для відправки їх на Великодні свята до столиці.

Презентація арт-об’єктів відбудеться 27 березня о 12:00 на галявинці перед обласним Центром народної творчості (пр. Ушакова, 16). Про це інформує Artrnews.