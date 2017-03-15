Стартував прийом заявок на щорічну номінацію «Пісня року в українському християнстві»

13 березня розпочато прийом заявок на участь у щорічній номінації «Пісня року в українському християнстві».

Гала-концерт десяти фіналістів конкурсу, на якому й буде визначена пісня-переможець, пройде в Українському домі столиці України 30 квітня 2017 року.

За звання кращої християнської авторської пісні минулого року змагатимуться виконавці з різних регіонів України, а кращу пісню, за умовами конкурсу, буде визначати не тільки журі, що складається з професійних музикантів і виконавців, а й глядачі шляхом голосування (50% - журі, 50% - глядачі).

Пісні-конкурсанти повинні відповідати певним критеріям, основними з яких є: пісня повинна бути авторською, мати християнську спрямованість змісту і не бути примітивною за мелодією та текстом.

Нагадаємо, що конкурс «Пісня року в українському християнстві» розпочато в 2013 році Національним Українським Євангелічним Альянсом для розвитку і популяризації музичної християнської культури в Україні, привернення уваги до гідних і талановитих християнських виконавців, а також як платформа для спілкування християнських виконавців різних конфесій і деномінацій.

У цьому році конкурс присвячується святкуванню в Україні 500-річчя Реформації.



До участі в конкурсі запрошуються групи прославлення і християнські виконавці.

Прийом заявок триватиме до 15 квітня 2017 року.

Більш детальну інформацію про умови участі в конкурсі, а також придбати квитки, що дають право голосу, можна на офіційному сайті конкурсу: http://best-song.com.ua/





