Стартував прийом заявок на щорічну номінацію «Пісня року в українському християнстві»

16 березня 2017, 12:37 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

13 березня розпочато прийом заявок на участь у щорічній номінації «Пісня року в українському християнстві».

Гала-концерт десяти фіналістів конкурсу, на якому й буде визначена пісня-переможець, пройде в Українському домі столиці України 30 квітня 2017 року.

За звання кращої християнської авторської пісні минулого року змагатимуться виконавці з різних регіонів України, а кращу пісню, за умовами конкурсу, буде визначати не тільки журі, що складається з професійних музикантів і виконавців, а й глядачі шляхом голосування (50% - журі, 50% - глядачі).

Пісні-конкурсанти повинні відповідати певним критеріям, основними з яких є: пісня повинна бути авторською, мати християнську спрямованість змісту і не бути примітивною за мелодією та текстом.

Нагадаємо, що конкурс «Пісня року в українському християнстві» розпочато в 2013 році Національним Українським Євангелічним Альянсом для розвитку і популяризації музичної християнської культури в Україні, привернення уваги до гідних і талановитих християнських виконавців, а також як платформа для спілкування християнських виконавців різних конфесій і деномінацій.

У цьому році конкурс присвячується святкуванню в Україні 500-річчя Реформації.

До участі в конкурсі запрошуються групи прославлення і християнські виконавці.

Прийом заявок триватиме до 15 квітня 2017 року.

Більш детальну інформацію про умови участі в конкурсі, а також придбати квитки, що дають право голосу, можна на офіційному сайті конкурсу: http://best-song.com.ua/



 

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    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко

  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.

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