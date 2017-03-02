Анонс: Музичний дар Патріарху Йосифу

3 березня 2017, 09:27 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 5 березня 2017 в Архикатедральному соборі Святого Юра відбудеться мистецька програма «Музичний дар Патріярху Йосифу», присвячена 125-річчю від дня народження Блаженнішого Патріярха Йосифа Сліпого.

Музичну частину виконуватимуть Галицький академічний камерний хор. Диригент – Народний артист України Василь Яциняк.

У програмі – духовні твори Максима Березовського “Не отвержи мене”, Дмитра Бортнянського “Прийдіте, воспоєм”, Артемія Веделя “К Тебе, Господи”, Лесі Дичко “Святий Боже” та інші.

Поетично-мистецьке слово програми побудоване на основі літературних зацікавлень Патріярха Йосифа, яке дослідила пані Ірина Іванкович, директор Центру студій Патріарха Йосифа Сліпого.

Початок о 17.00 год.

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Останні коментарі

  • Стефан | 3 березня 2017, 01:02

    Священник - духовник, наставник. Нельзя отказывать сыну во встрече с отцом под предлогом того, что есть и другие родственники.

  • Стефан | 3 березня 2017, 00:41

    Многие священнослужители не устояли в вере, соблазнились на обман и посулы мирских благ от христопродавцев, верных ленинцев, рулящих с 1917 года, осквернились своими проповедями лжи и ереси,

  • enzian | 2 березня 2017, 19:11

    Нехай би закликала до миру Путлера.

  • enzian | 2 березня 2017, 19:10

    Війна не перестала бути війною, незалежно від того, визнав її Порошенко чи ні.

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

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