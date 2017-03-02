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Анонс: Музичний дар Патріарху Йосифу
3 березня 2017, 09:27 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
У неділю, 5 березня 2017 в Архикатедральному соборі Святого Юра відбудеться мистецька програма «Музичний дар Патріярху Йосифу», присвячена 125-річчю від дня народження Блаженнішого Патріярха Йосифа Сліпого.
Музичну частину виконуватимуть Галицький академічний камерний хор. Диригент – Народний артист України Василь Яциняк.
У програмі – духовні твори Максима Березовського “Не отвержи мене”, Дмитра Бортнянського “Прийдіте, воспоєм”, Артемія Веделя “К Тебе, Господи”, Лесі Дичко “Святий Боже” та інші.
Поетично-мистецьке слово програми побудоване на основі літературних зацікавлень Патріярха Йосифа, яке дослідила пані Ірина Іванкович, директор Центру студій Патріарха Йосифа Сліпого.
Початок о 17.00 год.
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