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Триває Всеукраїнський конкурс для журналістів «Репортери надії в Україні»
2 березня 2017, 09:57 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Організатор конкурсу - Інститут екуменічних студій Українського Католицького Університету за підтримки французької асоціації «Репортери надії» запрошує журналістів взяти участь у конкурсі «Репортери надії в Україні».
Організатори конкурсу з цього приводу оприлюднили звернення до журналістської спільноти
Дорога журналістська спільното!
Якщо своєю щоденною працею Ви сприяєте змінам на краще, цей конкурс саме для Вас! Якщо у журналістських матеріалах Ви пишете і говорите про нові довготривалі ініціативи, описуєте технології і запроваджуєте якісні системні зміни у суспільстві, - і цим даєте приклад іншим для застосування їх на практиці у наших складних умовах.
Надсилайте свої творчі доробки на Всеукраїнський конкурс "Репортери надії в Україні" на електронну скриньку reporternadii@gmail.com або на адресу: Інститут екуменічних студій, Український Католицький Університет: 79011, Львів, вул. Свєнціцького, 17. Поширюймо добрі новини і популяризуймо якісну інформацію!
Нагадуємо, це конкурс на кращу статтю, репортаж або програму, яка є «інформацією-носієм рішень», тобто не лише розкриває проблеми сучасного суспільства, а й показує шляхи їх вирішення та спонукає людей до дій.
Організатор конкурсу - Інститут екуменічних студій Українського Католицького Університету за підтримки французької асоціації «Репортери надії».
Для участі в конкурсі заповнюйте анкету та надсилайте матеріали, що містять вирішення актуальних проблем сучасного суспільства у сфері економіки, релігії, культури та соціальних питань. Матеріали подані на конкурс мають бути опубліковані, озвучені, показані у будь-яких українських засобах масової інформації (українською або російською мовою), а також розміщені в електронних ЗМІ з 8 червня 2016 року до 7 червня 2017 року.
На Конкурс подаються:
- оригінали газетних або журнальних публікацій (або ксерокопії газетних і журнальних шпальт), видрукувані копії матеріалів електронних ЗМІ із обов’язковим зазначенням гіперпосилання, копія аудіо- чи відеоматеріалів на компакт-диску з ефірною довідкою;
- анкета учасника конкурсу, належним чином заповнена та підписана (бланк анкети розміщений на http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery
- не повні досьє учасника конкурсу не зможуть брати участь у Конкурсі.
Матеріал, який подається в електронному вигляді, повинен бути у наступних форматах:
- друковані матеріали — у відсканованому вигляді в форматі .jpeg,
- матеріали, розміщені на інформаційних Інтернет-ресурсах — у текстовому форматі .doc із зазначенням гіперпосилання. Пересилати такі матеріали електронною поштою у вкладеному файлі.
На конкурс приймаються матеріали обсягом:
- Відеоматеріали - до 60 хв.
- Аудіоматеріали - до 30 хв.
- Друковані матеріали та матеріали електронних ЗМІ - не більше - 20 тис. знаків.
Кількість матеріалів, поданих одним автором – не більше п`яти.
Визначення найкращих робіт відбуватиметься у чотирьох номінаціях: «Суспільство», «Економіка», «Культура», «Релігія».
Матеріали на Конкурс приймаються впродовж року до 7 червня 2017 року включно.
Нагородження переможців відбудеться одразу після їх оголошення членами журі у жовтні 2017 року (дату буде уточнено). Четверо авторів, які посядуть перші місця у кожній окремій категорії, отримають грошові винагороди у сумі 3000 грн. та відзнаки учасників Конкурсу. Автори двох наступних місць – призи від спонсорів і дипломи учасників Конкурсу. Фіналісти отримають дипломи учасників Конкурсу.
Матеріали з поміткою «На конкурс» та анкету (можна завантажити тут:http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-konkursu/iv-vseukrajinskii-konkurs/anketa-uchasnika-konkursu) надсилайте на адресу Інституту екуменічних студій Українського Католицького Університету: 79011, Львів, вул. Свєнціцького, 17, або на електронну скриньку reporternadii@gmail.com
Детальна інформація про конкурс: www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-konkursu/iv-vseukrajinskii-konkurs/umovi-konkursu
Наталія Ліхновська,
координатор конкурсу "Репортери надії в Україні"
Інститут екуменічних студій УКУ
79070, Львів, вул. Хуторівка, 35а
тел..: 096 847 58 90
(032) 240-99-44 (вн. 3389), факс: (032) 240-99-50.
reporternadii@gmail.com
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery
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