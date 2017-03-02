Триває Всеукраїнський конкурс для журналістів «Репортери надії в Україні»

Організатор конкурсу - Інститут екуменічних студій Українського Католицького Університету за підтримки французької асоціації «Репортери надії» запрошує журналістів взяти участь у конкурсі «Репортери надії в Україні».

​Організатори конкурсу з цього приводу оприлюднили звернення до журналістської спільноти

Дорога журналістська спільното!

Якщо своєю щоденною працею Ви сприяєте змінам на краще, цей конкурс саме для Вас! Якщо у журналістських матеріалах Ви пишете і говорите про нові довготривалі ініціативи, описуєте технології і запроваджуєте якісні системні зміни у суспільстві, - і цим даєте приклад іншим для застосування їх на практиці у наших складних умовах.

Надсилайте свої творчі доробки на Всеукраїнський конкурс "Репортери надії в Україні" на електронну скриньку reporternadii@gmail.com або на адресу: Інститут екуменічних студій, Український Католицький Університет: 79011, Львів, вул. Свєнціцького, 17. Поширюймо добрі новини і популяризуймо якісну інформацію!

Нагадуємо, це конкурс на кращу статтю, репортаж або програму, яка є «інформацією-носієм рішень», тобто не лише розкриває проблеми сучасного суспільства, а й показує шляхи їх вирішення та спонукає людей до дій.

Організатор конкурсу - Інститут екуменічних студій Українського Католицького Університету за підтримки французької асоціації «Репортери надії».

Для участі в конкурсі заповнюйте анкету та надсилайте матеріали, що містять вирішення актуальних проблем сучасного суспільства у сфері економіки, релігії, культури та соціальних питань. Матеріали подані на конкурс мають бути опубліковані, озвучені, показані у будь-яких українських засобах масової інформації (українською або російською мовою), а також розміщені в електронних ЗМІ з 8 червня 2016 року до 7 червня 2017 року.

На Конкурс подаються:

- оригінали газетних або журнальних публікацій (або ксерокопії газетних і журнальних шпальт), видрукувані копії матеріалів електронних ЗМІ із обов’язковим зазначенням гіперпосилання, копія аудіо- чи відеоматеріалів на компакт-диску з ефірною довідкою;

- анкета учасника конкурсу, належним чином заповнена та підписана (бланк анкети розміщений на http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery

- не повні досьє учасника конкурсу не зможуть брати участь у Конкурсі.

Матеріал, який подається в електронному вигляді, повинен бути у наступних форматах:

- друковані матеріали — у відсканованому вигляді в форматі .jpeg,

- матеріали, розміщені на інформаційних Інтернет-ресурсах — у текстовому форматі .doc із зазначенням гіперпосилання. Пересилати такі матеріали електронною поштою у вкладеному файлі.

На конкурс приймаються матеріали обсягом:

- Відеоматеріали - до 60 хв.

- Аудіоматеріали - до 30 хв.

- Друковані матеріали та матеріали електронних ЗМІ - не більше - 20 тис. знаків.

Кількість матеріалів, поданих одним автором – не більше п`яти.

Визначення найкращих робіт відбуватиметься у чотирьох номінаціях: «Суспільство», «Економіка», «Культура», «Релігія».

Матеріали на Конкурс приймаються впродовж року до 7 червня 2017 року включно.

Нагородження переможців відбудеться одразу після їх оголошення членами журі у жовтні 2017 року (дату буде уточнено). Четверо авторів, які посядуть перші місця у кожній окремій категорії, отримають грошові винагороди у сумі 3000 грн. та відзнаки учасників Конкурсу. Автори двох наступних місць – призи від спонсорів і дипломи учасників Конкурсу. Фіналісти отримають дипломи учасників Конкурсу.

Матеріали з поміткою «На конкурс» та анкету (можна завантажити тут:http://www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-konkursu/iv-vseukrajinskii-konkurs/anketa-uchasnika-konkursu) надсилайте на адресу Інституту екуменічних студій Українського Католицького Університету: 79011, Львів, вул. Свєнціцького, 17, або на електронну скриньку reporternadii@gmail.com

Детальна інформація про конкурс: www.ecumenicalstudies.org.ua/novini-konkursu/iv-vseukrajinskii-konkurs/umovi-konkursu

Наталія Ліхновська,

координатор конкурсу "Репортери надії в Україні"

Інститут екуменічних студій УКУ

79070, Львів, вул. Хуторівка, 35а

тел..: 096 847 58 90

(032) 240-99-44 (вн. 3389), факс: (032) 240-99-50.

reporternadii@gmail.com



http://www.ecumenicalstudies.org.ua/reportery