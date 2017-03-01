Анонс: У Києві “ССХ-Україна” проведе панельну дискусію “Як заповнити церкви студентами?”

1 березня 2017, 10:33 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

7 березня (вівторок) міжконфесійний рух “ССХ-Україна” проведе панельну дискусію “Як заповнити церкви студентами”.

Учасники події розглянуть питання сучасної місії серед студентів ВНЗ, її актуального стану, а також дадуть відповідь на наступні питання: “Які теми «зачіпають» інтереси студентів і які пішли в небуття?”, “Хто для студентів «герой» і хто «ворог»?”, “Чим благовістя студентам в 2017-му відрізняється від попередніх років революції та війни? (2013-2016)”, “Як 2017-й використати для благовістя серед студентів,тобто майбутніх лідерів?”, “Що робити із застарілим іміджем церкви в студентському середовищі?”, “Наскільки адекватні наші ранішні техніки досягнення молоді та студентів зокрема?" та інші.

“Теоретичний” підхід до справи представлять президент Християнського центру "Реаліс" Сергій Тимченко, завідувач кафедри богослов`я Української євангельської теологічної семінарії Федір Райчинець та пастор київської церкви SKEEMANS CHURCH Ольга Потырайло.

Про “практичний” бік місії серед українських студентів говоритимуть працівники “ССХ-Україна” Марина Гнатишина, Олександр Жакун, Поліна Бірюкова та Михайло Мєльніков. Окрім того, в профільній панельній дискусії візьме участь молодіжний лідер церкви ЄХБ "Пробудження" Роман Пастух та студент НПУ ім. Драгоманова Владислав Кравченко.

Місце проведення панельної дискусії: вул. Ділова, 5а, другий поверх, у приміщенні "Київської школи фотографії" (https://www.photoschool.kiev.ua/contact/3, в 5 хв. від м. Олімпійська.

Час: з 18.30 по 20.30

Участь у заході безкоштовна, необхідна реєстрація (docs.google.com/forms/d/1LhqA9OljxINXNG8mfPMSFkKXmwewBlMMge8QZyo2PdI/edit). Також просимо долучитись до відповідних “подій” у зручній вам соціальній мережі (Facebook: https://www.facebook.com/events/708371216000385/ , Вконтакте:https://vk.com/studentsgotothechurch).

Додаткова інформація доступна по тел. 096 961 91 28 (контактна особа: Олексій), а також на офіційному сайті“ССХ-Україна” (http://ccx.org.ua/) та її посольствах в Facebook (https://www.facebook.com/ccx.ukraina/)та Вконтакте (https://vk.com/ccx.ukraine).

Система Orphus
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

    Верные ленинцы на Донбассе митингуют, кучкуются у памятников извергу Ленину, а потом идут убивать патриотов Украины, отстаивающих территориальную целостность страны, противостоящих внешней агрессии

  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

    ну і? Хіба я кажу, що Росія нині поводить себе як наш друг? Потрібно пам"ятати, що Церква - це створіння наддержавне. Вона не засуджує людей, не засуджує приналежність до тієї чи іншої

  • keleynik | 1 березня 2017, 10:35

    Без сомнения - надо, чтобы батюшки УПЦ окормляли военнослужащих ВСУ, объясняли бы им, что украинского народа нет, что есть единый русский народ, который искусственно разделил враждебный к России

  • Стефан | 28 лютого 2017, 23:28

    «Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру — потому она и «ненька», а Киев — «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы

  • Dantshik | 28 лютого 2017, 20:17

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

Популярні статті місяця