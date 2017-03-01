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Анонс: У Києві “ССХ-Україна” проведе панельну дискусію “Як заповнити церкви студентами?”
1 березня 2017, 10:33 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
7 березня (вівторок) міжконфесійний рух “ССХ-Україна” проведе панельну дискусію “Як заповнити церкви студентами”.
Учасники події розглянуть питання сучасної місії серед студентів ВНЗ, її актуального стану, а також дадуть відповідь на наступні питання: “Які теми «зачіпають» інтереси студентів і які пішли в небуття?”, “Хто для студентів «герой» і хто «ворог»?”, “Чим благовістя студентам в 2017-му відрізняється від попередніх років революції та війни? (2013-2016)”, “Як 2017-й використати для благовістя серед студентів,тобто майбутніх лідерів?”, “Що робити із застарілим іміджем церкви в студентському середовищі?”, “Наскільки адекватні наші ранішні техніки досягнення молоді та студентів зокрема?" та інші.
“Теоретичний” підхід до справи представлять президент Християнського центру "Реаліс" Сергій Тимченко, завідувач кафедри богослов`я Української євангельської теологічної семінарії Федір Райчинець та пастор київської церкви SKEEMANS CHURCH Ольга Потырайло.
Про “практичний” бік місії серед українських студентів говоритимуть працівники “ССХ-Україна” Марина Гнатишина, Олександр Жакун, Поліна Бірюкова та Михайло Мєльніков. Окрім того, в профільній панельній дискусії візьме участь молодіжний лідер церкви ЄХБ "Пробудження" Роман Пастух та студент НПУ ім. Драгоманова Владислав Кравченко.
Місце проведення панельної дискусії: вул. Ділова, 5а, другий поверх, у приміщенні "Київської школи фотографії" (https://www.photoschool.kiev.ua/contact/3, в 5 хв. від м. Олімпійська.
Час: з 18.30 по 20.30
Участь у заході безкоштовна, необхідна реєстрація (docs.google.com/forms/d/1LhqA9OljxINXNG8mfPMSFkKXmwewBlMMge8QZyo2PdI/edit). Також просимо долучитись до відповідних “подій” у зручній вам соціальній мережі (Facebook: https://www.facebook.com/events/708371216000385/ , Вконтакте:https://vk.com/studentsgotothechurch).
Додаткова інформація доступна по тел. 096 961 91 28 (контактна особа: Олексій), а також на офіційному сайті“ССХ-Україна” (http://ccx.org.ua/) та її посольствах в Facebook (https://www.facebook.com/ccx.ukraina/)та Вконтакте (https://vk.com/ccx.ukraine).
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