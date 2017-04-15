Великодні вітання редакції РІСУ





Весь християнський світ одноголосно цими днями співає: ХРИСТОС ВОCКРЕС!

«Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний,

та адову зруйнував Ти силу,

і воскрес єси як переможець, Христе Боже,

жінкам мироносицям звістивши: Радуйтеся,

і Твоїм апостолам мир даруєш,

падшим подаєш воскресення»,

«Цей день, що його створив Господь,

возрадуємся і возвеселіся в нім»,

— співаємо на Літургії.

Хочемо зі всіма нашими читачами, авторами, друзями поділитися радістю Христового Воскресіння. Хай мир і Божа благодать сповнюють ваші домівки, добробут і радість панують у них!

Бажаємо і вам, і собі, щоби в нашому житті було набагато більше позитивних, добрих новин, які вселяють в наші душі надію, спокій та впевненість.

А найголовніше: бажаємо, щоби Воскреслий Христос приніс мир у нашу та інші країни. Щоби здійснилися слова псалмопівця:

«Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його,

і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його!»

Радісного і смачного святкування!

Ваші РІСУни!