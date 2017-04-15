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Великодні вітання редакції РІСУ
15 квітня 2017, 22:03 | Новини редакції | 0 | | Код для блогу | |
Весь християнський світ одноголосно цими днями співає: ХРИСТОС ВОCКРЕС!
«Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний,
та адову зруйнував Ти силу,
і воскрес єси як переможець, Христе Боже,
жінкам мироносицям звістивши: Радуйтеся,
і Твоїм апостолам мир даруєш,
падшим подаєш воскресення»,
«Цей день, що його створив Господь,
возрадуємся і возвеселіся в нім»,
— співаємо на Літургії.
Хочемо зі всіма нашими читачами, авторами, друзями поділитися радістю Христового Воскресіння. Хай мир і Божа благодать сповнюють ваші домівки, добробут і радість панують у них!
Бажаємо і вам, і собі, щоби в нашому житті було набагато більше позитивних, добрих новин, які вселяють в наші душі надію, спокій та впевненість.
А найголовніше: бажаємо, щоби Воскреслий Христос приніс мир у нашу та інші країни. Щоби здійснилися слова псалмопівця:
«Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його,
і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його!»
Радісного і смачного святкування!
Ваші РІСУни!
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