Великодні вітання редакції РІСУ

15 квітня 2017, 22:03 | Новини редакції | 0 |   | Код для блогу |  | 

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Весь християнський світ одноголосно цими днями співає: ХРИСТОС ВОCКРЕС!

«Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний,
та адову зруйнував Ти силу,
і воскрес єси як переможець, Христе Боже,
жінкам мироносицям звістивши: Радуйтеся,
і Твоїм апостолам мир даруєш,
падшим подаєш воскресення»,
«Цей день, що його створив Господь,
возрадуємся і возвеселіся в нім»,
— співаємо на Літургії.

Хочемо зі всіма нашими читачами, авторами, друзями поділитися радістю Христового Воскресіння. Хай мир і Божа благодать сповнюють ваші домівки, добробут і радість панують у них!

Бажаємо і вам, і собі, щоби в нашому житті було набагато більше позитивних, добрих новин, які вселяють в наші душі надію, спокій та впевненість.

А найголовніше: бажаємо, щоби Воскреслий Христос приніс мир у нашу та інші країни. Щоби здійснилися слова псалмопівця:

«Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його,
і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його!»

Радісного і смачного святкування!

Ваші РІСУни!

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теги до статті:Воскресіння Христове (Пасха, Великдень)
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