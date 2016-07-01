«Скільки коштує Різдво?», — запитує січнева «Кана»

Якою б не була ситуація в нашій країні чи у нашому гаманці, а хочеться відсвяткувати Різдво так, як належить. Ну так, щоб відчувалося торжество, яке контрастувало б з буднями. В новому, січневому, числі журналу «Кана» мова про те, як же святкувати Різдво, щоб у в метушні звичаїв не губився християнський сенс події.

«Суть святкування Різдва вироджується, якщо не мати правильних акцентів, і залишається елементом національної ідентичності чи лише культурною спадщиною, як часто є на Заході. – говорить в інтерв’ю «Кані» о. Олег Жаровський, голова ради ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя». Отець Олег каже, що зараз люди святкують Різдво, бо це гарний момент для зустрічі сім’ї, але вже мало хто згадує про привід цього свята. Та й саме народження Христа є для багатьох якоюсь казкою, а не реальною подією.

Ділячись своїм досвідом капеланства серед осіб із особливими потребами, о. Олег розповідає, як часто при народженні людини з неповносправністю у близьких виникає питання «чому?». Він каже: «Так само і щодо приходу у світ Бога, який не обмежений тілом, поза часом, може бути тут і там, всюди, Його може не боліти, а Він приходить до нас, вміщає себе в тіло, стає дуже неповносправним як на Бога. Чому?..»

Читаючи низку наступних матеріалів у святковому числі «Кани», читача також може супроводжувати питання «чому?». Насамперед. Це інтерв’ю із сім’єю Тараса і Оксани Гривулів, які говорять: «Війна змінила нашу сім’ю на краще». Тарас понад рік служив на передових постах в АТО: «Кризовим моментом для мене стало повернення з війни – повертаєшся і бачиш, що люди живуть так, ніби ніякої війни нема, відпочивають… Найдражливіше запитання: Як там? І коли війна закінчиться? Я на це маю універсальну відповідь: а що ви готові зробити для того, аби війна закінчилася?»

Кажуть, що зараз на одеських вулицях практично не зустріти неповнолітніх покинутих дітей. Це заслуга безпосередньо о. Олександра Чумакова, засновника притулку для неповнолітніх дітей з вулиці «Світлий дім», вірного послідовника святого Дона Боско. У цьому випуску журналу отець розповідає про своє життя – від дитинства до сьогодні.

Святковим цей номер «Кани» роблять і матеріали двох молодих українських письменниць Дзвінки Матіяш та Надійки Гербіш. А також пояснення символіки ікони Різдва Христового від Соломії Тимо, керівника іконописної школи «Радруж». А після інтерв’ю з гуртом автентичного співу «ДоСхідСонця», читачі знатимуть, що шукати в інтернеті для музичного оформлення своїх вихідних.

Разом з тим, ділимося рецептами смачних страв, та пропозиціями цікавих книжок і фільмів. Усе це може збагатити наше переживання Різдва, звісно, як насамперед пам’ятатимемо про НАЙГОЛОВНІШЕ.

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