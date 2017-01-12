Анонс: у Галичі відбудеться конференція «Авраамічні релігії і Реформація»

У Національному заповіднику «Давній Галич» 18-19 травня 2017 року пройде конференція «Авраамічні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри й ідеології нової суспільної реформації (європейський й український контекст ідентичності)».

Конференція відбувається у рамках виконання Указу Президента України №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації».

Організатори: Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України та Національний заповідник «Давній Галич».

До участі в конференції запрошені науковці та представники релігійних громад.

Напрямки роботи конференції

історичний; релігійно-філософський; дослідження сакральної археології.

Вимоги до оформлення статей

обсяг поданих матеріалів 7-10 сторінок формату А4, 14-м кеглем з інтервалом 1,5, шрифтом TimesNewRoman;

посилання в тексті слід супроводжувати цифрами у квадратних дужках, наприклад [3, 5], а список джерел подавати в кінці тексту;

текст доповіді повинен бути вичитаним;

максимальна кількість ілюстрацій (малюнків, світлин, іншої графіки), а також таблиць, схем, діаграм тощо не повинна перевищувати 8 позицій.

Інформацію про автора (авторів) необхідно вмістити перед заголовком дослідження без скорочень за таким алгоритмом: прізвище, ім’я (повністю), по-батькові (повністю); науковий ступінь, вчене звання; посада й місце роботи — обов’язково (для непрацюючого пенсіонера — науковий фах); електронна адреса (за відсутності такої вказати поштову адресу); телефон (обов’язково).

Тексти доповідей у друкованому вигляді та в електронному варіанті просять надсилати до 1 березня 2017 року на адресу: Національний заповідник «Давній Галич», вул. І. Франка, буд. 3, м. Галич, Івано-Франківська обл., 77101.

E-mail: konfhalych@meta.ua

Оргкомітет планує випуск збірника матеріалів до початку конференції. Матеріали, надіслані після 1 березня 2017 року, публікуватися не будуть.

Проїзд, харчування і проживання — за власний рахунок учасників конференції.

Контактні телефони

+38 (098) 036-83-61 — Побуцький Семен Омелянович,

+38 (096) 969-21-22 — Качковська Наталія Ничипорівна.