Хлопчику потрібна дорога реабілітація

Лист від мами:

«Мене звати Мокієнко Ірина Михайлівна. Я мати Стецюка Макара Олексійовича — дитини з інвалідністю, діагноз ДЦП, спастична диплегія, рухові порушення ІІІ рівня за класифікацією GMFCS.

Нашому синочку Макару 20 лютого виповниться 5 років, за ці роки він пройшов не простий шлях від реанімаціїї до позитивних результатів у розвитку, зважаючи на його діагноз.

Макарчик — жадана дитина, яку ми з радістю очікували, вагітність у мене проходила добре, без ускладеннь і загроз. Пологи розпочалися вчасно, в строк і нічого не передвіщало біди. Але, нажаль, пологи були дуже складними, і Макар отримав сильну травму. Коли він народився, він вже не дихав, не кричав і не рухався, знаходився у стані тяжкої асфіксії, що призвело до набряку мозку. Спочатку Макар провів два тижні у реанімації, в стабільно тяжкому стані, підключений до апарату ІВЛ. Потім його перевели до мене, у відділення патології новонароджених, де ми провели ще два тижні разом. І тільки через місяць після народження Макара, нас виписали додому. З перших днів життя Макара почалася боротьба за його подальше повноцінне життя...

Ми постійно займаємося масажами, ЛФК, плаванням, велотренуваннями. Макар проходить курси голкотерапії, мануальної терапії. Постійно займається з логопедом та дефектологом, також відвідуємо розвиваючі заняття. Він вже пройшов чотирнадцять курсів реабілітації, пройшов також дельфінотерапію і іпотерапію. Завдяки цьому, Макар вже вміє повзати, сидіти, вставати на ніжки біля опори і у 3,5 роки зробив свої перші самостійні кроки, ще не впевнені, але такі довгоочікувані. Це результати безперервної і тяжкої праці...

Макарчик привітна та розумна дитина, яка прагне жити повноцінним, цікавим життям, його інтелект повністю збережено. Він цікавиться всім, що і всі дітки його віку. Любить гратися іграшками, слухати музику та книжки. Дуже любить товариство дітей, хоче з ними ходити, бігати, грати… Зараз вчиться самостійно їсти та малювати.

Лікарі нам радять проходити регулярні курси реабілітації — кожні два-три місяці (це написано у виписках з реабілітаційних центрів), тому що Макар перспективна дитина і він зможе самостійно ходити, говорити та обслуговувати себе у майбутньому. Тільки треба постійно займатися. І чим скоріше, в ранньому віці, він отримає кваліфіковану допомогу, тим більші та кращі будуть результати нашої праці. Ще дуже впливає інтенсивний ріст дитини, потрібні реабілітації, щоб м'язи не сковувала спастика та не утворювалися контактури, які потім не дають рухатися.

Зараз Макар записаний на курс реабілітації в МЦ "Інново" (м. Львів) на березень 2017 року. Вартість курсу реабілітації становить 21180,00 грн. (двадцять одна тисяча сто вісімдесят грн. 00 коп.). Для нас це дуже великі гроші, які ми не можемо самостійно зібрати, всі наші заощадження вже вичерпано. А лікування ДЦП — це дуже довготривалий та дорогий процес, для того, щоб дитина досягла гарних результатів та могла самостійно себе обслуговувати у майбутньому. Лікування дає позитивні результати і лікарі радять продовжувати лікування і надалі, Макар пройшов в "Інново" вже шість курсів і саме там він почав робити самостійні кроки. Тому я звертаюся до добрих людей за допомогою і підтримкою! Будемо дуже вдячні за розуміння, всім людям, які відгукнуться на наше прохання допомогти Макару!

Будемо дуже вдячні за розуміння та інформаційні підтримку!

Реквізити для перерахування коштів: Карта Приват Банку № 5211 5374 5271 1695 Мокієнко Ірина Михайлівна (мама Стецюка Макара).

З повагою, Ірина (тел. 066 205 48 47)

Детальну інформацію про Макара Ви можете отримати у групах допомоги в Контактах http://vk.com/club61676218 і Фейсбук https://www.facebook.com/groups/Makar.Life/