У Бердянську розповіли про історію Реформації у регіоні

17 лютого у Бердянську, в приміщенні центральної міської бібліотеки, відбулось засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації.

Захід був організований з ініціативи протестантських пасторів міста під патронатом відділу внутрішньої політики Бердянського міськвиконкому. Серед присутніх було багато викладачів історії та християнської етики, студентів історичного факультету Бердянського університету.

Головними спікерами були завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор БДПУ Лиман Ігор Ігоревич, історик, публіцист і фахівець з питань Реформації, доктор богослов'я Шульга Олександр Володимирович.

Засідання проводилось з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в українській історії та становленні незалежної держави, а також відзначення в Україні 500-річчя Реформації.

Доктор І.Лиман, як спеціаліст з історії регіону, у своєму докладі визначив значну роль, яку відіграли протестанти, що замешкали простори півдня України у ХVIII–XIX ст. Відзначена також поліконфесійна картина регіону та мирне співіснування, в особливості на території Бердянська, представників різних конфесій та течій.

О. Шульга звернув увагу на те, що Реформація на українських землях мала вплив не тільки у ХVIII ст., але й раніше – у середині XVI ст., коли за думки українського історика М. Грушевського, західноукраїнські землі «вкрились доволі значною сіткою євангелицьких громад різних конфесій» та користувались підтримкою деяких магнатів та шляхти. У докладі були коротко продемонстровані різні шляхи розвиту Реформації у Німеччині, Швейцарії, Англії, Франції та Речі Посполитій.

Доповідач звернув увагу на особливості розвитку протестантських церков у Бердянському повіті, зупинившись на колонії Нойхофнунг, де проявився талановитий менонітський проповідник Едуард Вюст, який вплинув на духовну ситуацію у регіоні. Наостанок О. Шульга звернув увагу на те, що лютеранська кірха Христа Спасителя ("Ерлєзеркірхе") є однією з найстаріших з нині діючих лютеранських храмів.

Окрім доповідей науковців на заході була представлена коротка інформація про діяльність німецької лютеранської спільноти (О.Решетова).

На заключення з вітальним словом до присутніх звернувся військовий капелан, представник Української Християнської Євангельскої Церкви Віктор Бондаренко. Повідомив РІСУ Тімур Альохін.