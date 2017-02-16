Служителі «Християнської служби порятунку» освятили Авдіївку

Під час загострення бойових дій в районі Авдіївки священнослужителі різних конфесій молилися на околицях міста. І в цей час, за їх словами, обстріл міста зупинився.

Це відбулося 2 лютого, орієнтовно з 16:00 до 18:00. Тоді десять служителів «Християнської служби порятунку», які належать до різних християнських деномінацій, вирушили на молитовну битву з метою освячення авдіївської землі та посвячення Авдіївки Богу.

Служителі почергово прибули до чотирьох крайніх географічних точок, що символізують територіальні межі міста, а саме: район вулиці Соборної на півночі, район вулиці Суворова на сході, район залізничного переїзду на виїзді з міста неподалік від Коксохіму на півдні та район будинку культури Коксохіму на заході.

У кожному місці служителі встановлювали невеликий дерев’яний хрест та проводили молитву за очищення землі від скверни та її звільнення від дії темних сил, передавали територію та людей, які на ній знаходяться, під покров та захист Ісуса Христа, проголошували явлення Царства Божого на цих стікаючих кров’ю та слізьми теренах. Молитву повели пастир-п’ятидесятник, равин – месіанський єврей та двоє харизматів – католицький лідер та пастир-протестант.

За свідченням учасників цієї події, у всіх чотирьох випадках безпосередньо під час молитви артилерійський вогонь припинявся і відновлювався лише тоді, коли служителі вантажилися у автомобілі для переїзду в наступну точку молитовної битви. Саме так все відбулося в тому числі і в місці молитви, яка знаходилася на межі «промки» та недалеко від летовища ДАП. Служителі вірять, що у ці години баланс у протистоянні духовних сил у Авдіївці змінився і це стало ще одним кроком до відновлення Божого Миру на багатостраждальній авдіївській землі.

«Нам бо треба боротися не проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах» (Ефесянам 6:12)». Ці рядки є основним пріоритетом «Християнської служби порятунку» (ХСП), екуменічного служіння, яке не схоже на жодні з існуючих мирянських рухів, програм та проектів. Служителі ХСП працюють для Божої Перемоги, встановлення Божого Миру та поширення Царства Божого в Україні, зокрема, на її тимчасово окупованих територіях.

Практична реалізація цього кредо виявляється в багатьох формах служіння: у молитві у різних групах Молитовного Щита ХСП, у слові та молитві за людей під час здійснення гуманітарних місій, що провадяться рятувальниками ХСП, через служіння Корпусом Військових Капеланів ХСП для військовослужбовців у бойових умовах. Але є також непоодинокі приклади актів прямої духовної війни за освячення території через молитву та проголошення Божого Слова. Одним із таких прикладів є згадана акція в Авдіївці.