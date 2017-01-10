Адвентисти організували в Ужгороді табір про Реформацію

1. Душпастир року (духовна особа, священнослужитель, українець чи іноземець, який особливо позитивно проявив себе у 2016 році в релігійному житті України).

2. Мирянин року (світська особа, українець чи іноземець, який особливо позитивно проявив себе у 2016 році в релігійному житті України).

3. Найбільш позитивна подія (процес, тенденції) в українському релігійному житті 2016 року

4. Найбільш негативна подія (процес, тенденції) в українському релігійному житті 2016 року

Просимо аргументувати свій вибір!

Заохочуємо представитися - анонімність гарантуємо.

Відповіді будуть представлені після завершення опитування.