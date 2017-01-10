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Адвентисти організували в Ужгороді табір про Реформацію
10 січня 2017, 11:12 | Народний репортер | | 0 | | Код для блогу | |
У місті Ужгороді відбувся перший канікулярний підлітковий табір під егідою проекту R500. Команда з десяти молодих християн провела табір з 2 по 5 січня в приміщенні місцевої громади адвентистів сьомого дня. Учасники команди приїхали з різних місць України для того, щоб допомогти зрозуміти підліткам важливість Реформації.
Протягом чотирьох днів 25 дітей пізнавали феномен Реформації у новому світлі. Вони розглядали теми «Реформація — що це таке?», «Реформуй себе» та «Реформуй світ». Духовним наставником для дітей був пастор адвентистської церкви в м. Мукачево Анатолій Тершак. Команда поставила собі за мету показати учасникам табору, що Реформація потрібна сьогодні кожному із нас.
Яке зауважують організатори табору, під час програми неможливо було не помітити, що сучасні підлітки небагато знають про Реформацію та її вплив на суспільство. Але, незважаючи на це, вони проявили творчі здібності й під час програми відзняли два відеоролики на тему Реформації.
Найбільшою приємністю для дітей був соціальний проект в останній день заїзду. Кожного дня діти готували подарунки для жителів Ужгорода. У невеличких коробочках була цукерка й обітниця зі Слова Божого. Вранці 5 січня 250 подарунків роздали в центрі міста.
Станіслав Прокопець
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