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Як відсвяткували Різдво лютерани Петродолинська
27 грудня 2016, 10:57 | Народний репортер | 0 | | Код для блогу | |
Свято Різдва Христового одне з найулюбленіших свят Німецької євангелічно-лютеранської громади с. Петродолинське. Цього року вперше громада збудувала свій власний вертеп, який сяєв вогнями та запрошував людей взяти участь в святкуванні Різдва.
Вже в вечірній час в Святий вечір, 24 грудня, громада святкувала перше Богослужіння. Для лютеран важливо Святий вечір провести в колі сім’ї, тому всі після святкового Богослужіння присвятили вечір своїм родинам.
А в неділю, 25 грудня, лютерани вже зустрічали гостей і разом святкували народження Божого Сина в церкві. Обидва богослужіння прикрасили своїм співом дитячий та дорослий хори громади. А діти недільної школи та підлітки присвятили вірші та показали сценку про найкращий різдвяний подарунок.
Спільне святкування завершилось традиційною святковою трапезою.
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