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Дівчата: 1 випуск — Олена Мокренчук
22 лютого 2017, 10:15 | Суспільство-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Вони шнурують берці, подають набої, тримають у руках зброю. Хоча, війна наче й не жіноча справа. Та дівчат там значно більше, ніж нам здається. Якщо раніше вони могли бути лише медикчами, діловодками, знатися на психології, то тепер серед них: гранатометниці, навідниці артилерії, командирки бойових машин. Упродовж цього тижня у «Вікнах» новий спецпроект від Кири Толстякової — «Дівчата».
І перший сюжет циклу про очі та голос 72-ї бригади. Жінку, яка в 48 років вирішила служити народові України. І яка не стала опиратися, коли автомата до рук узяла і її вісімнадцятирічна донька.
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