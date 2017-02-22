Дівчата: 1 випуск — Олена Мокренчук

22 лютого 2017, 10:15 | Суспільство-дайджест | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

СТБ, 20 лютого 2017

Вони шнурують берці, подають набої, тримають у руках зброю. Хоча, війна наче й не жіноча справа. Та дівчат там значно більше, ніж нам здається. Якщо раніше вони могли бути лише медикчами, діловодками, знатися на психології, то тепер серед них: гранатометниці, навідниці артилерії, командирки бойових машин. Упродовж цього тижня у «Вікнах» новий спецпроект від Кири Толстякової — «Дівчата».

І перший сюжет циклу про очі та голос 72-ї бригади. Жінку, яка в 48 років вирішила служити народові України. І яка не стала опиратися, коли автомата до рук узяла і її вісімнадцятирічна донька.

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теги до статті:АТО,Волонтерство,Олена Мокренчук
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Останні коментарі

  • trip_impressions | 22 лютого 2017, 12:14

    Гошівський монастир – духовний центр і місце паломництва зі всього світу #гошів #україна http://ua.trip-impressions.com/2017/02/goshiv.html

  • erinms | 20 лютого 2017, 18:48

    There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate

  • Леонтій | 20 лютого 2017, 11:06

    У такий спосіб, слідом за окупацією й анексією РФ Криму, кремлівська верхівка (і якраз напередодні календарного євангельського читання про Страшний суд!), по суті й змісту цих своїх дій, ОФІЦІЙНО

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:33

    Говорити, що кришнїтів у світі сотні мільонів - для порофесійного релігієзнавця - як мінінум некомпетентність. Вочевідь він переплутав індуістів та кришнїтів, та це його не оправдовує...

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:12

    Спасибо,Михаил! фразы "никакой конкретики" и "вскользь проходил историю церкви" только показывают уровень самих комментаторов. При 26 конкретных ссылках по сути вопроса

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