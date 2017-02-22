Дівчата: 1 випуск — Олена Мокренчук

Вони шнурують берці, подають набої, тримають у руках зброю. Хоча, війна наче й не жіноча справа. Та дівчат там значно більше, ніж нам здається. Якщо раніше вони могли бути лише медикчами, діловодками, знатися на психології, то тепер серед них: гранатометниці, навідниці артилерії, командирки бойових машин. Упродовж цього тижня у «Вікнах» новий спецпроект від Кири Толстякової — «Дівчата».

І перший сюжет циклу про очі та голос 72-ї бригади. Жінку, яка в 48 років вирішила служити народові України. І яка не стала опиратися, коли автомата до рук узяла і її вісімнадцятирічна донька.