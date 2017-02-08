Кирилл Фролов: «Митрополит Агафангел ... является наилучшим, для России, вариантом...» (ч.17.)

Управление УПЦ, как и любой Поместной Церковью, не может осуществляться единолично. Каким бы молодым и энергичным не был Предстоятель, он не сможет самостоятельно контролировать все процессы и, тем более, лично участвовать во всех мероприятиях.

Поэтому у него есть помощники - так называемый ближний круг (в административном смысле - А.А.) людей, которые уполномочены Первоиерархом отвечать за важнейшие направления, без которых немыслима полноценная деятельность Церкви, как земной структуры.

В УПЦ такими людьми являются: Управляющий делами Церкви, старейший по хиротонии член Священного Синода, викарные архиереи, секретарь Предстоятеля, заведующий канцелярией Киевской Митрополии и главы профильных Синодальных отделов.

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Главные условия эффективной работы церковной структуры:

1. Доверие Предстоятеля.

2. Преданность ему, со стороны людей "ближнего круга".

Первое условие Блаженнейший Митрополит Владимир добросовестно выполнял, причем, всегда - как в лучшие годы своего архипастырского служения, так и во время болезни.

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А вот второе было нарушено в 2012 году, стоило ему попасть в больницу с тяжелыми недугами.

В предыдущих постах я привел конкретные примеры нарушения преданности своему Архипастырю - со стороны Управляющего делами и, по совместительству, секретаря Священного Синода, а также викарного архиерея, а именно митрополита Бориспольского и Броварского Антония, которым режим В. Януковича пытался преждевременно «заменить» Блаженнейшего.

«Красной нитью», через все исследование, проходит имя секретаря Предстоятеля, который, несмотря на огромное давление в свой адрес, сохранил верность Митрополиту Владимиру, и даже пытался защищать его, невзирая на агрессию со стороны некоторых представителей Священноначалия и на то, что сам он находился в опасности.

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… Этот пост посвящен старейшему, по хиротонии, постоянному члену Священного Синода УПЦ митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу.

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Владыка имеет внушительный послужной список, но, несмотря на это, в конце 1980-х годов у него возник серьезный личностный конфликт с тогдашним Митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко).

7 августа 1991 года он отказывается от назначения на Ивано-Франковскую кафедру. Сам говорит, что именно авторитарность Филарета вынудила его нарушить древний и важный принцип, на котором базируется служение епископа: «Благодарю, приемлю, и ничтоже вопреки глаголю».

Но есть в этой истории и другой важный момент: митрополит Агафангел по происхождению - россиянин; родился в селе Бурдино Тербунского района Липецкой области. Даже будучи архиереем Украинского Экзархата, он всегда демонстрировал активную пророссийскую позицию.

А Ивано-Франковщина того времени – это «горячая точка», для которой характерны межконфессиональные конфликты, захваты храмов, прессинг священнослужителей, поминающих, за богослужением Патриарха Московского, а также агрессивная настроенность крайних националистов к людям, говорящим на русском языке.

Ради справедливости стоит отметить, что появление митрополита Агафангела в Ивано-Франковске в статусе правящего архиерея вызвало бы мощное националистическое сопротивление. А это опасно.

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7 сентября 1991 года он был отправлен на покой. Это тоже непростой период в жизни владыки.

А в апреле 1992 года - восстановлен в статусе управляющего Винницкой епархии. Но в Виннице до сих пор вспоминают моменты, когда митрополит Агафангел оказывался инициатором нарушения мира в городе, «становясь в позу» не только в диалоге с представителями других христианских конфессий, но и с сотрудниками органов местной власти.

В частности, именно по его распоряжению из здания Преображенского кафедрального собора варварским способом был выброшен уникальный орган. Инструмент разломали, в результате чего он стал непригодным к использованию. А ведь был одним из лучших во всем СССР.

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В мае 1992 года вернувшись в Украину в статусе Предстоятеля УПЦ, Блаженнейший Митрополит Владимир проявил к митрополиту Агафангелу отеческое и дружеское отношение. 20 июня 1992 года назначает его на Одесскую кафедру. Это был настоящий подарок от Предстоятеля, свидетельствующий о глубоком доверии к, в недалеком прошлом, опальному архиерею.

И не только потому, что в этом регионе практически не было межконфессиональных конфликтов и крайних националистических настроений, а также свободно можно было говорить на русском языке и не бояться публично позиционировать себя верным РПЦ - все это важно для митрополита Агафангела.

Блаженнейший доверил ему регион, который очень любил, потому что именно в Одессе произошли события, в корне изменившие его жизнь. Здесь он молился перед своим поступлением в семинарию, здесь он получил благословение от преподобного Кукши Одесского, здесь прошли годы его учебы и юности.

Часто посещая город, уже в статусе Предстоятеля УПЦ, он всегда делился своими воспоминаниями. Именно митрополита Агафангела в 1993 году он назначает ректором Одесской духовной семинарии.

В разных книгах и календарях прошлых лет, а также в интернет-публикациях есть множество фотографий, которые подводят к выводу о том, что между Блаженнейшим и Митрополитом Агафангелом, достаточно долго, была крепкая дружба.

Кстати, именно с подачи Блаженнейшего, 20 июня 1992 года митрополит Агафангел становится постоянным членом Священного Синода УПЦ.

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А 26 января 2012 года Блаженнейший Митрополит Владимир впервые в новейшей истории УПЦ, из-за болезни, отсутствует на заседании Синода.

Митрополит Агафангел не стал медлить. Более того, начал действовать очень смело и настойчиво. Первое, что бросилось в глаза, — 26 января 2012 года, возглавив заседание Священного Синода, он занял кресло Блаженнейшего Митрополита Владимира, который, всего лишь, временно отсутствовал.

В тот же день он безосновательно потребовал от архиепископа Александра отдать ему печать Предстоятеля УПЦ. Потом проигнорировал неоднократные официальные требования Блаженнейшего вернуть ее.

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Непослушание легитимному Предстоятелю со стороны старейшего по хиротонии синодала проявилось и в том, что 21 февраля 2012 года он созвал заседание Синода, вопреки благословению Блаженнейшего не делать этого.

На этом же заседании, с его подачи, архиепископ Александр был уволен со всех должностей и выведен из числа постоянных членов Священного Синода УПЦ. 14 июня 2011 года он подписал журнал о синодальном статусе архиепископа Александра, но изначально был против этого.

На это указывает одна из докладных записок московского горе-идеолога Кирилла Фролова, в которой он передает содержание беседы между митрополитом Агафангелом и главой Администрации Президента РФ С. Нарышкиным.

Цитирую: «15 июня (2011 года – А.А.) в Одессе произошла встреча митрополита Агафангела с С.Нарышкиным. Главная тема переговоров – отношение митрополита Агафангела к назначению на Харьков, а затем на Киев, митрополита Илариона (Алфеева), Главы ОВЦС МП, с сохранением за ним общецерковного ОВЦС.

Митрополит Агафангел справедливо отметил, что Киев сделал для недопущения Патриаршего проекта «ход конем», введя архиепископа Александра (Драбинко) в Синод УПЦ и утвердив его в должности Главы ОВЦС УПЦ. По мнению митр. Агафангела, на следующем заседании Синода УПЦ архиепископа Александр будет пытаться занять Харьковскую кафедру, чтобы заблокировать митр. Илариона (Алфеева)».

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21 февраля 2012 года, митрополит Агафангел повел себя, как «первое лицо в УПЦ», не имея на это канонических полномочий. Одно дело - возглавить заседание Синода, и совсем другое - провести через него стратегические «решения» против воли законного и, на тот момент, дееспособного Предстоятеля.

Есть все основания полагать, что в основе этой «смелости», граничащей с дерзостью, лежала поддержка со стороны Московской Патриархии. Причем, плотное взаимодействие митрополита Агафангела с Москвой, не в интересах стабильности УПЦ, началось задолго до того, как Блаженнейший попал в больницу.

Вот как охарактеризовал этого архиерея К. Фролов в 2006 году - в своем письме о возможных кандидатах на пост Киевского Митрополита: «Наиболее пророссийский кандидат. При определенном политическом раскладе (укрепление правительства Януковича, успешное проведение политреформы) у него есть шансы стать митрополитом Киевским. Задача-минимум - сохранение влияния митрополита Агафангела при любом преемнике. Митрополит Агафангел жестко блокирует проникновение западноукраинских элементов в Одесскую епархию».

Эту характеристику он усилил в 2008 году, назвав митрополита Агафангела противником церковно-административного курса Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Цитирую: «Главный и убежденный оппонент курса на отделение от РПЦ. Не исключает своего выдвижения на пост Патриарха. Готов поддержать митрополита Кирилла в обмен на гарантии своей епархии. Митрополит Кирилл дал такие гарантии. Одной из форм поддержки Одесской епархии могло бы быть создание Подворья Успенского монастыря в Одессе, бывшего резиденцией Патриарха Алексия Первого, в Москве и создание Патриаршего мемориала в этом монастыре в Одессе».

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Почивший Предстоятель пытался вывести УПЦ на уровень не просто полностью независимой от РПЦ, но и, в итоге, Поместной Церкви.

По этой теме митрополит Агафангел был активным оппонентом Блаженнейшему.

В частности, на Архиерейском Соборе УПЦ 21 декабря 2007 года он, вместе с епископом Хустским и Виноградовским Иполитом (Хилько) и епископом Конотопским и Глуховским Иннокентием (Шестопалем) выступил против самой возможности употребления термина «Поместная Украинская Церковь».

20 декабря 2008 года в Киеве состоялся Архиерейский Собор УПЦ, который, единогласно, выдвинул кандидатуру Блаженнейшего Митрополита Владимира на пост Патриарха Московского. Узнав об этом намерении, митрополит Агафангел демонстративно не приехал на Собор. Об этом написал в докладной записке тогда еще митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (Гундяеву) его тезка, по фамилии Фролов.

В том же опусе он говорит о необходимости «разрушить планы консолидации УПЦ вокруг митрополита Владимира (Сабодана)». Эти «планы» он называет «проектами шантажа Поместного Собора РПЦ украинским епископатом».

По мнению К.Фролова, «важнейшей составляющей стратегии противодействия проекту отделения Украинской Церкви от Московского Патриархата является разрушение попытки Секретариата Ющенко сформировать единую команду украинского епископата - в случае ее солидарного выступления на Поместном Соборе в Москве она далее будет выступать единым фронтом и в вопросе обособления и отделения Украинской Церкви от Русской».

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А вот здесь уместно вспомнить экс-министра внутренних дел Украины В.Захарченко, который публично обвинил секретаря почившего Митрополита Владимира в том, что он якобы пытался посеять недоверие среди архиереев УПЦ. Об этом я писал в посте №16.

Как показывают дальнейшее исследование, эту подрывную функцию старался выполнить К.Фролов, причем при поддержке тогда еще будущего Патриарха Московского, и руками старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода УПЦ.

На это указывает следующий фрагмент письма московского «идеолога»: «… Разрушить планы консолидации УПЦ вокруг Блаженнейшего … необходимо переориентацией политики Москвы на ключевых архиереев УПЦ, неприемлющих курс Владимира (Сабодана). В этом вопросе ставка должна быть сделана на митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. В этом контексте представляется необходимым достижение альянса Местоблюстителя и Одесского митрополита в противостоянии проекту отделения Украинской Церкви от Русской, который направлен лично против митрополитов Кирилла и Агафангела. Последний мог бы перетянуть десяток епископов из украинской «команды» в русскую».

Таким образом, К.Фролов предложил своему московскому «шефу» разрушить то, что митрополит Александр помогал Блаженнейшему построить.

В качестве стимула в этой сепаратистской деятельности, К.Фролов предлагает в случае «удачного» исхода ввести митрополита Агафангела «в состав Священного Синода РПЦ» постоянным членом.

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Показательно поведение митрополита Агафангела и в 2010 году.

Из материалов «FrolovLeaks» мы узнаем, что он вторым из иерархов, после Патриарха Кирилла, поздравил В.Януковича с избранием на пост Президента Украины.

А далее идет откровенный донос на Блаженнейшего Митрополита Владимира, адресованный главе ОВЦС РПЦ митрополиту Волокаламскому Илариону (Алфееву).

Цитирую: «Блаженнейший Митрополит Владимир поздравил Януковича только вечером 15 февраля. Мало того, днем раньше он, в отсутствии членов Синода УПЦ МП, вместе с викарными епископами во главе с Александром (Драбинко) рукоположил, вопреки воле Синода УПЦ МП, в епископа Джанкойского Алипия (Козолия), против чего резко выступил митрополит Агафангел. Эта хиротония выглядит как вызов, как ответ митрополиту Агафангелу за поздравление Виктора Януковича с Победой».

Пассаж о хиротонии епископа Алипия - это, вообще, нонсенс, ведь каждый, кто был знаком с Блаженнейшим, отлично знает, что «поступки в отместку» - не в его правилах.

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Сидя в Москве, К.Фролов всячески пытается избрание В.Януковича Президентом Украины, в феврале 2010 года, использовать в имиджевых интересах митрополита Агафангела.

Так, в 2010 году, он пишет своему работодателю и спонсору, народному депутату РФ К.Затулину, буквально, следующее: «Следует .... настаивать на ликвидации Госкомнацрелигий (оставить только госкомнац) и создать вместо него, по российскому образцу при Президенте Януковиче, совет по взаимодействию с традиционным конфессиями (куда бы не вошли раскольники), сделать его секретарем сторонника быстрой ликвидации раскола (митр. Агафангела), навязать Януковичу болгарский вариант ликвидации церковного раскола (возвращение Церкви захваченных храмов) - это поссорит его со сторонниками замирения с бандеровщиной».

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А вот, в 2011 году отношение к митрополиту Агафангелу со стороны Московской Патриархии кардинально меняется в худшую сторону. Об этом свидетельствует данный фрагмент из докладной записки К.Фролова: «Как свидетельствуют источники, митрополита Одесского Агафангела в Москве воспринимают как замечательный рупор для донесения своих идей или орудие для выполнения планов. Но убедились, что определенные качества, или их отсутствие, породили бы множество проблем для РПЦ, если бы одесский митрополит очутился на Киевском престоле».

Это связано с тем, что, по словам того же Фролова: «… митрополит Агафангел начал развивать скептицизм по поводу успеха проекта перевода митр. Илариона (Алфеева) на Харьков и Киев, дескать, кандидатура митрополита Илариона может «не пройти через Синод УПЦ». Вероятно, митрополит Агафангел набивает себе цену своим «скепсисом…»».

И вот что предлагается, в этой связи: «Значит, необходимо заплатить за его решительное поведение на Синоде УПЦ в «момент икс»».

В то время, вероятно, «зашевелилась почва» под ногами старейшего синодала и в самой структуре УПЦ, на что указывает фрагмент письма, написанный К.Фролову, «источником» из Украины: «… Спасти ситуацию может только высокопоставленный светский (все церковные каналы уже использованы) звонок из Москвы с гарантиями, что митрополита Агафангела не дадут снять с кафедры, если завтра он выступит как надо (На Синоде, на котором было принято решение о назначении архиерея на Харьковскую кафедру – А.А.)».

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В это время во внутрицерковные дела активно пытаются вмешиваться олигархи, прикрываясь своей близостью к режиму Януковича. Об этом, в свое время, писал Президенту Блаженнейший Митрополит Владимир.

Из материалов «FrolovLeaks» узнаем следующее: «Как сообщают источники в Одессе, Виктор Нусенкис лихорадочно пытается убедить Патриарха Кирилла в безальтернативности кандидатуры Донецкого митрополита Илариона на пост Киевского митрополита. Нусенкис ссылается на позицию В. Януковича».

Но Московская Патриархия «не видит» митрополита Донецкого в статусе Первоиерарха УПЦ, о чем также пишет К.Фролов: «В это же время Одесский митрополит Агафангел, после службы 23 ноября 2011 года, стал настоящим народный героем в среде православных киевлян. Более того, они опасаются, что в случае выбора «Иларион-Онуфрий» победит Онуфрий. В свою очередь, в случае выбора «Агафангел-Онуфрий» победит Агафангел, что и является наилучшим для России вариантом».

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… Как я понимаю, в вопросе «по замещению Харьковской кафедры», на Синоде УПЦ митрополит Агафангел не сыграл «отведенную ему» роль, потому что 16 сентября 2011 года управляющим этой епархией был назначен архиепископ Изюмский Онуфрий (Легкий). Для Москвы это очень «невыгодный» вариант, потому что, по словам, К.Фролова, он «… западноукраинец, перетаскивающий на Восток западноукраинское проавтокефальное духовенство».

Но, похоже, в Москве «этот прокол» митрополиту Агафангелу прощают, потому что, в противовес олигарху В.Нусенкису, К.Фролов пишет следующее: «… считаю, что мнение Президента и Премьера России в пользу митрополита Агафангела должно перевесить мнение Януковича и Нусенкиса».

Он так активно лоббируюет интересы митрополита Агафангела в Московской Патриархии, что даже придумывает «компромиссный вариант», на случай, если аргументы Нусенкиса окажутся внушительнее.

Цитирую: «В крайнем случае, возможен компромиссный вариант - митрополит Агафангел становится Управляющим Делами УПЦ МП, архиепископ Ионафан (Елецких) главой ОВЦС УПЦ МП, протоиерей Андрей Новиков — главой Отдела по взаимодействию Церкви и Общества, который необходимо создать в УПЦ МП».

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Но, как показывает история, все эти «сценарии» исчезали также быстро, как и возникали, а Украинская Православная Церковь, благодаря тому, что была консолидирована вокруг Блаженнейшего Митрополита Владимира, становилась все дальше и независимее от Москвы.

Возможно, Предстоятелю удалось бы воплотить задуманное, но, к сожалению, к многочисленным «подковерным» интригам, в которых активно участвовали некоторые его собратья-архиереи, добавилась еще одна проблема, которая приобрела масштабы трагедии для всей УПЦ – Блаженнейший попадает в больницу с тяжелыми заболеваниями.

Но даже угроза потерять выдающегося Архипастыря не останавливает, ни московских «идеологов», ни украинских (одесских) «игроков». Здесь приведу лишь один факт, из многочисленных.

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20 декабря 2013 года, К.Фролов пишет письмо Патриарху Кириллу, в котором цинично рекомендует использовать ухудшение состояние здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира, как «подходящий» момент для «продвижения» митрополита Агафангела.

Читаем: «Как Вам известно, на пятницу, 23 декабря, в Киеве состоится расширенное совещание членов Синода УПЦ , на котором будет решаться вопрос об осуществлении канонической власти в УПЦ МП на период болезни Блаженнейшего митрополита Владимира. По Уставу УПЦ, основные полномочия (право собирать Синод, назначать новых епископов и т.д.) переходит к старейшему по хиротонии иерарху, то есть Одесскому митрополиту Агафангелу».

Далее Фролов делится результатами своей подрывной работы в Киеве, прямо указывая на то, при чьей поддержке из Москвы она проводилась: «Вам также известно, что Покровский монастырь города Киева с его огромным собором и сестричеством из 300-та человек готов предоставить свою территорию, как резиденцию митрополита Агафангела, а при Покровском монастыре создан неофициальный Общественный комитет поддержки митрополита Агафангела, в который вошли буквально все известные церковно-общественные деятели Киева, начиная с Василия Анисимова».

А вот дальше указывается истинная цель всех этих интриг, движений, сценариев и провокаций, против УПЦ и ее Предстоятеля: «Это дает шанс руками митрополита Агафангела развернуть элиту Украины к России. Других фигур в епископате УПЦ, способных совершить такой переворот, больше нет».

Думаю, с выводом о «фигурах» Фролов поспешил, не приняв во внимание то, что у режима Януковича была «своя» кандидатура на пост Предстоятеля УПЦ.

Хотя он прекрасно знал об этом, ведь в ноябре 2013 года, депутату Государственной думы РФ С.Глазьеву, пишет о том, что личный секретарь Патриарха Кирилла Михаил Куксов, во время «тайной» поездки на Афон, в октябре того же года, передал митрополиту Агафангелу «… гарантии Патриарха Кирилла для того, чтобы опровергнуть дезинформации близкого Януковичу бизнесмена Вениамина Новицкого (если речь идет не об архиепископе Чебоксарском и Чувашском, что маловероятно, то, Фролов говорит о Вадиме Новинском – А.А.), который «от имени» Патриарха заявил митрополиту Агафангелу, в середине сентября, что «Москва его слила и ставка делается на митрополита Антония (Паканича)».

К слову сказать, в этом письме содержится указание на то, как РПЦ пыталась использовать епископов УПЦ в деятельности, направленной вопреки интересам Украины, как государства. По словам Фролова, тот же Михаил Куксов «передал митрополиту (Агафангелу – А.А.) очень важные слова Патриарха Кирилла, в результате которых 16 епископов, с подачи митрополита Агафангела, резко выступили против «Ассоциации с ЕС»».

… Вот, что кратко хотелось сказать о роли, которую митрополит Одесский и Измаильский Агафангел «сыграл» в новейшей истории УПЦ, а также в жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира, особенно, в последние годы….

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И, наконец, важно отметить, что в то время, как, за спиной легитимного Предстоятеля, происходило все, описанное выше, старейший член Священного Синода УПЦ, несмотря на свое прямое участие в этих интригах, произносил пламенные и позитивные речи, в адрес болеющего Блаженнейшего.

Вот, к примеру, что он сказал 23 ноября 2011 года, во время Литургии в Трапезном храме Киево-Печерской Лавре: «Митрополит Владимир - это образ благочестия, молитвенника, образ ученого, подвижника, собирателя украинских земель, образ великого святителя великой Церкви…. Я молился, вместе со всеми, за Предстоятеля, чтобы Господь дал ему новые силы, чтобы "он совершал свое Первосвятительское служение так успешно, так усердно, как он совершает его до настоящего дня…. Просим, чтобы преподобные Печерские вознесли наши молитвы Богу, чтобы Он услышал биение наших сердец, чтобы Блаженнейший Владыка вновь молился с нами и учил нас вере, благочестию, кротости, смирению, пастырской любви и душепопечительности, которые необходимы и епископату, и духовенству, и народу Божию для сохранения единства духа в союзе мира».

Вот такой контраст между словами и делами….