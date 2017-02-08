"Ваше Святейшество! По итогам нашего разговора я связался с И. Стрелковым..." Обнародована переписка сообщников боевиков с Московской Патриархией

Сотрудники Московской Патриархии регулярно получали в течение 2013-2014 и последующих годов донесения о подготовке и проведении вооруженных операций против Украины от их российских участников и посредников — членов и духовенства РПЦ, но предпочитали не вмешиваться в ход событий, отстраненно наблюдая за организацией беспорядков в соседней стране, сообщает корреспондент портала "Религия в Украине".

Анализ дампа вскрытой электронной почты заместителя директора российского Института стран СНГ Кирилла Фролова — лидера московской "Ассоциации православных экспертов", которая входила в Совет общественных организаций при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ, проливает свет на отношение Московской Патриархии к вооруженному конфликту в Украине.

Как выяснилось при мониторинге очередной части переписки Кирилла Фролова с государственными и церковными чиновниками РФ, письма для Патриарха Кирилла пересылались Фроловым на два адреса — в канцелярию на имя инокини Варвары Меркуловой <varvara@patriarchia.ru> и личному помощнику главы РПЦ Михаилу Куксову <kuksov@patriarchia.ru>.

В почтовом дампе Фролова таких писем более 1000. Из них около 270 писем за период с ноября 2013 г. по июль 2016 г., отправленные в канцелярию и предназначенные лично Патриарху Кириллу. Есть и несколько ответов: “Принято!” — в ответ на предложения Фролова к рассмотрению на Синоде 25-26 декабря 2013 г. Несколько раз Варвара Меркулова просит его уточнить информацию, дать ссылку и т.п., то есть письма Фролова в Московской Патриархии читали и использовали в работе.

Сообщения К. Фролова о том, что Патриарх Кирилл "в доверительной беседе" признает свое влияние на кадровую политику в УПЦ, а также в кулуарных беседах "четко говорит, что цель его Патриаршества - государственное слияние России и Украины, а не только духовное единство" (письмо Фролова от 18 января 2011 г.), были известны и ранее.

В этот раз опубликованы новые данные о связях Московской Патриархии с Кириллом Фроловым.

Так, в ноябре 2013 г., во время Евромайдана в Киеве, Фролов информирует Патриархию о том, что заручился поддержкой своих предложений по формированию "Патриаршей группы по украинскому вопросу" со стороны советника Президента России Сергея Глазьева. В феврале 2014 г. Фролов призывает главу РПЦ "в условиях безвластия в Киеве" воспользоваться "уникальной возможностью" добиться прихода к власти в УПЦ (МП) митрополита Одесского Агафангела (Саввина) или другого ставленника Московской Патриархии.

2 марта 2014 г. Фролов пишет главе РПЦ о том, что Союз православных граждан Украины и "православные дружины самообороны Новороссии призывают Президента Путина ввести на Украину контингент российских войск" в связи с угрозой для УПЦ (МП).

20 марта 2014 г. он направляет Патриарху Кириллу список пострадавших на диверсионных акциях в Харькове пророссийских боевиков. 26 мая 2014 г. пишет главе РПЦ “Очень важный документ”, где говорится о готовящейся встрече бизнесмена и мецената РПЦ Константина Малофеева с Патриархом, которому предлагают благословить начинания по созданию православных групп из ветеранов советской армии в Одессе, Донецке, Харькове и Николаеве, готовых к участию в активных действиях против украинской власти.

В письмах Патриарху сообщается о мероприятиях с участием боевиков и террористов, оккупировавших восток Украины. Содержится и прямая информация о непосредственном общении Фролова с Патриархом Кирллом. Так, 28 июля 2014 г. Фролов в письме с темой "срочно Руководителю по его просьбе" пишет:

"Ваше Святейшество!

По итогам нашего разговора я связался с И. Стрелковым и по итогам связи направляю Вам ряд сообщений.

Вот первое.

Срочно нужны полковые священники. можно негласно. несколько человек. потом напишу еще

Испрашивая Вашего благословения и св. молитв

Вашего Святейшества смиренный послушник Кирилл Фролов".

"Ваше Святейшество! Игорь Стрелков направил к Вам своего представителя Игоря Друзя с доверительными просьбами. Прошу Вас принять его, он прибыл в Москву... Вот моя переписка с Друзем, но поручение Стрелкова касается проблем армии Новороссии..."

16 февраля 2015 г. Фролов анонсирует главе РПЦ семинар с участием епископов УПЦ (МП), при этом передает от ожидаемого участника семинара викария Донецкой епархии УПЦ, епископа Новоазовского Варсонофия (Винниченко) жалобу на своего правящего архиерея митрополита Донецкого Илариона (Шукало) как "прямого ставленника хунты на Донбассе", который препятствовал главе УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию в назначении Варсонофия, а также архиепископа Алипия (Погребняка) викариями епархии.

Указанный семинар, действительно, состоялся в Москве, правда, о его участниках нет точных сведений.

24 апреля 2015 г. Фролов направляет от клирика РПЦ иеромонаха Феодосия (Бицуцкого) прошение на имя Патриарха Кирилла, в котором священник информирует главу РПЦ о своем 9-месячном "окормлении бойцов Донецкого ополчения" и просит главу РПЦ "негласно благословить создание полкового храма", так как митрополит Иларион (Шукало) негативно относится к такой инициативе.

На данное письмо реакция Патриарха Кирилла не известна. Вместе с тем регулярное общение Кирилла Фролова с Московской Патриархией указывает на то, что ее сотрудники, как и Патриарх Кирилл, знали о роли православного актива в организации вооруженных столкновений в Украине, получали информацию военного характера о положении на оккупированной территории востока Украины от террористов и их сообщников. При этом каких-либо призывов остановить их от развязывания войны не было предпринято — сотрудники Московской Патриархии продолжали исправно получать донесения Фролова, как будто ничего не происходит.

Следует отметить, что Кирилл Фролов, несмотря на скандальную репутацию, является давним штатным или нештатным участником ряда государственных и церковных проектов РФ, награжден государственными и церковными наградами. В частности, 4 ноября 2010 года он был награжден благодарственной грамотой Президента России «За заслуги в развитии и укреплении сотрудничества Российской Федерации с государствами-участниками Содружества Независимых Государств».