О делах преступных патриарха московии и всего руського мира. И немного за Одессу

Анализ дампа почты агента российских спецслужб К.Фролова (ассоциация т.н. православных экспертов и институт стран СНГ) позволяет понять роль патриарха РПЦ В. Гундяева в войне россии (страна-агрессор) против Украины. Даже той информации, которая находится в этой переписке, достаточно для того, чтобы смело утверждать: гражданин В. ГУНДЯЕВ ЯВЛЯЕТСЯ СОУЧАСТНИКОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ И ЕЕ ГРАЖДАН.

У этого гражданина, как оказалось, ничего святого в душе нет. Сплошная оболочка. И в этом вы сами убедитесь по делам его неправедным.

Письма для гражданина Гундяева (он же патриарх московский) агент Фролов пересылает на два адреса – в канцелярию на имя инокини Варвары Меркуловой и личному помощнику патриарха Михаилу Куксову , в почтовом дампе Фролова таких писем более 1000.

И если Куксов является не только каналом для передачи писем патриарху, с ним Фролов ведет также и личную переписку еще с 2011 г до настоящего времени, то все письма, отправленные в канцелярию, предназначались лично патриарху Гундяеву, а это около 270 писем за период с ноября 2013 по июль 2016. Теперь понятно, почему до недавнего времени Фролов любил акцентировать внимание на том, что он “любимчик патриарха”?

Во многих письмах в канцелярию есть однозначные указания на то, кому они предназначаются: “Шефу”, “Руководителю”, “К визиту Святейшего Патриарха Кирилла в Орел. Просьба передать до визита” и др.

Есть и несколько ответов: “Принято!” – в ответ на предложения Фролова к рассмотрению на Синоде 25-26 декабря 2013, несколько раз Меркулова просит его уточнить информацию, дать ссылку и т.п., т.е. можно сделать вывод, что его письма читают и используют в работе.

28 ноября 2013, после несостоявшегося подписания соглашения с ЕС, агент Фролов пишет патриарху аналитическую записку, в которой раскрывает план действий по “наступательной операции” патриарха Кирилла на УПЦ МП, которая “должна быть поддержана всей мощью Российского государства“, и называет тех лиц в церкви и православных организациях Украины, на кого можно опираться в этой войне – УПЦ МП после срыва подписания. Думаем, что в СБУ уже скачали и анализируют этот список.

В этот же день агент Фролов пишет еще одно письмо (“Очень важно Шефу“):

Мне удалось убедить одного из своих начальников, преданного Церкви и Вашему Святейшеству, советника Президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, довести до Президента тезисы о том, как бы могли помочь Президент и его команда Русской Церкви на Украине ввиду сверхатуальности ситуации, чтобы максимально использовать шанс, передышку, связанные с недодписанием “Ассоциации с ЕС”. Глазьев поддержал мои предложения. Конечно же, я докладываю Вам о них. И дополняя прошлую записку- прошу вписать в список Патриаршей группы по украинскому вопросу архиепископа Тульчинского Ионафана (Елецких,) сосланного сепаратистской группой с поста Управделами УПЦ МП в райцентр. Ионафан готов к бою, он фактически создал православный интернет, привлек В. Анисимова и т.д. Ценный и обиженный на сепаратистов кадр. А теперь просьбы г-ву. Главное условие успешных действий Русской Церкви на Украине-это идеальные церковно-государственные отношения в России, которая должна быть примером для Украины и других православных стран. В том числе Патриаршая программа в прайм- тайм на Первом канале, православные приложения к общенациональным СМИ, теологияв ВУЗах, поддержка православного образования и миссии, полковое духовенство во всех силовых структурах, пресечение всех антицерковных проектов- “Совет по делам религий”, “Здравомыслия”, пресечение антицерковных судебных и медийных кампаний типа “дела Грозовского”. Мобилизация православного актива в российские власть и медиа как опоры патриотической гос. политики. При этом Церковь не обойдется без отдельной политико- информационной поддержки Российского государства в украинской политики, ибо украинское государство- главный заказчик проекта отделения Украинской Церкви от Русской. От Российского государства требуется следующее. Пресечение деятельности автокефального украинского лобби в России. А именно портала “Кредо.ру” (Г. Павловский, В. Лурье, А. Солдатов), С. Белковского (В. Бондаренко, Бражников), “Московского комсомольца” (П. Гусев, С. Бычков), ИА “Росбалт М, Прохоров,), которые развязали активную кампанию за отделение Украинской Церкви от Русская. Соответственно, необходима мощная информационная поддержка темы борьбы с церковным сепаратизмом на Украине в крупных, охватывающих Украину, светских СМИ, и создание ориентированных на эту тему политических православных СМИ, например, сайта “Православный эксперт”, информационная и политическая поддержка на федеральном уровне решительных действий РПЦ в украинском вопросе и темы опровержения антиправославной идеи “отдельной Украинской Церкви, раскрутка таким тем, как униатский характер идеи “Киевского Патриархата”, 100 летия геноцида карпатороссов и т.д. Поддержка, политическая, организационная, материальная, медийная, широкого “Православного Народного фронта русского мира”, девизом которого будут слова Патриарха Кирилла “Россия, Украина, Беларусь- вместе есть Святая Русь” Отдельной темой , картой, козырем Российского государства является тема вербовки раскольническим Киевским патриархатом” и его главой Филаретом Денисенко боевиков к Басаеву, вербовочный пункт был прямо в его резиденции в Киев, многочисленные акты описаны главой пресс- службы УПЦ В. Анисимовым, и факт незаконной регистрации КП. Давно пора задействовать эти козыри не только в медиа, но и в переговорах с Януковичем, типа, это “что вы тут развели у себя международный терроризм”. ОТ Януковича Российское государство, в качестве условия поддержки на президентских выборах, должно потребовать следующее. Невмешательство в дела УПЦ МП, следующий митрополит Киевский должен быть указан Московским и всея Руси Патриархом и никак иначе. Законная ликвидация незакнно зарегестрированного “Киевского Патриарха”, его юридическая и политическая ликвидация, судебные дела по участию “КП” в антироссийском международном терроризме (“Ичкерия” до сих пор является “канонической территорией Киевского патриархата”), захватам православных храмов, избиениям священников и мирян (есть множество фактов и свидетелей), возвращение захваченных храмов. Кстати, Янукович именно сейчас на это пойдет потому что “КП”-это оплот “Свободы” и прочих,которые в результате неподписания “Ассоциации с ЕС” сейчас пойдут его свергать. Необходима интеграция русофильских православных активистов в ключевые идеологические, политические и медийные властные структур Украины. В первую очередь, необходимо правильное духовное окормление Януковича и политической элиты. С этой целью есть кандидатура молодого, образованного и , одновременного, последовательного сторонника Москвы секретаря Одесской епархии о. Андрея Новикова. Ему замены нет, в Киеве все полностью или частичны гнилые. А нужен человек, способный повернуть сознание лиц, принимающих решения. Здесь сейчас он может совмещать должности неформального доверительного духовника Януковича и КО и секретаря Одесской епархии, но, чем скорее, тем лучше нужно реализовывать проект проект ОВЦО УП МП. Ноовиков будет и надежными глазами и ушами ПК, ВВП и ПВЧ. В случае необходимости в Одессе у него останется доверительная замена- интеллектуальный русофил о. Илья Тетерько, в храме которого в ключевой момент 2008 г.снимался знаменитый фильм РТР против раскола. На ключевые информационные должности настоятельно рекомендовать назначить сторонников решительной церковной антимазепинской политики Москвы- главу пресс- службы УПЦ МП Василия Анисимова, гл. редактора газеты “Русь Триединая” Сергея Моисеева”, гл. редактора и создателя современного наступательного телеканала “Новости Новостей” Олега Сагана. “профессионального ликвидатора” автономии УПЦ МП Дмитрия Скворцова. ,Ключевым руководителем молодежной политики Украины должен стать лидер православных миссионерских рок- туров Олег Карамазов. Необходимо и развитие “боевого православного русофильского аналога” “Свободы”, без него никак.в”,с продвижением лидеров этого крыла в депутаты ВР Украины, а региональных лидеров указанных ниже организаций в местные советы Здесь и сейчас они должны всеми силами наступать на раскольников и евросодомитов, а на ближайших выборах попасть в Верховную Раду. Речь идет о знаменитом “Союзе Православных Граждан Украины” во главе с Валерием Кауровым, “Народном Соборе” Игоря Друзя, “Православном выборе” Юрия Егорова , “Сойме Подкарпатских Русинов” о. Дмитрия Сидора, Крымских Ассоциации православных экспертов и казаках Анатолия Филатова и Олега Родивиллова, радикальных православных русофильских студенческих организациях , созданных настоятелем храма св. Татьяны при Национальной Юридической Академии в Одессе прот. Олегом Мокряком, которое неофициально поддерживают митр. Агафангел и ректор НЮА С. Кивалов. О. Олегу необходимо помочь распространить студенческое православное движение по всей Украине. Также от Российского государства необходима материальная поддержка образовательных проектов РПЦ по созданию православной политической и экономической элиты Украины путем создания филиалов Российского православного университета, в котором есть соответствующие факультеты, в ключевых центрах Украины и мер по скорейшему введению русофильского духовенства во все силовые структуры Украины. В срочном порядке представляется необходим создать именно совместную церковно- светскую Рабочую группу при Патриархе Кирилле и Президенте Путине, аналогичную Рабочей группе при Президенте по срыву Ассоциации Украины с ЕС, которая доказала свою эффективность. «Группа Глазьева- Чаплина» должна объединить лучших церковных и светских аналитиков и экспертов. Подспудная задача Группы- консолидация церковных и светских патриотических элит России, недопущение попыток антицерковных сил вбить клин между ними.

Что необходимо от Российского государства: в результате активной политики антицерковного меньшинства и пассивной политики мэрии Москвы фактически остановлена программа Патриарха Кирилла по возведению 200 храмов в новых районах Москвы, что дискредитирует, наравне с другими антицерковными проектами, Москву перед православными гражданами России и Украины. Из этой ситуации есть красивый выход- Президент Путин проявляет политическую волю и берет московскую программу -200 под личный контроль, и она распространяется на Киев хотя бы в виде временных храмов, что позволит ответить на действия раскольников, активно застраивающих новые районы Киева своими пропагандистскими центрами.

Владимир Путин следует традиции посещать на Рождество Христово маленькие провинциальные храмы. Логично, ввиду важности вопроса, чтобы в этом году он посетил строящийся храм программы 200 в новом районе Москвы, которые переполнены, верующие бы рассказали ему правду

о том, что большинству москвичей хочется, но некуда пойти на Рождество, в новых районах храмов нет. И тогда бы Путин заявил , что перед эти вопрос и программу под личный контроль, и братьям из Киева , страдающим от агрессивной антицерковной раскольничей пропаганды, поможет

В действительности, Роснефть, Газпром, РЖД и др.общенациональные кампании могли бы решить эту проблему и в Москве, и в Киеве. Модульные храмы недороги

Испрашивая Вашего Первосвятительского благословения и св. молитв

Вашего Святейшества смиренный послушник Кирилл Фролов

Смиренный послушник, он же агент спецслужб РФ Кирюха Фролов продолжает снабжать информацией патриарха: “Направляю Вам материалы для сегодняшней встречи с моим “старшим соратником” Сергеем Юрьевичем Глазьевым” (1.12.2013).

Со всеми письмами целиком можно познакомиться, дамп опубликован, мы тут приводим самые интересные эпизоды:

В июле, на конференции Путина- Глазьева- Медведчука в честь 1025 летия Крещения Руси состоялась импровизированная встреча Президента Владимира Путина с членами Ассоциации православных экспертов. Глава харьковского отделения АПЭ, гл. редактор газеты “Русь Триединая” познакомил Владимира Путина с проектом восстановления величайшей святыни – храма в Борках под Харьковым, на месте крушения поезда великого императора Александра Третьего. Сергей Моисеев так и сказал, что смысловая связка Александр Третий- Владимир Путин хороша, актуальна и , как мне показалось, он был услышан.

Я же подарил Президенту России сое новое издание моей книги “Церковные и цивилизационные расколы на Украине и стратегии их преодоления” (СПБ, Алетейя, 2013), с новыми главами о недопустимости подписания “Ассоциации с Евросодомом” и о связях т.н. “Киевского патриархата” антироссийским международным терроризмом. Рассказал Владимиру Владимировичу об этой проблеме, он уже слышал о ней, ведь Путин награждал Василия Анисимова высокой государственной наградой России, и Путин ответил на рассказал о вербовке боевиков к Басаеву в резиденции Филарета Денисенко на ул . Пушкинская, 26, в Киеве: “Охотно верю”.

Так что эту нечисть нужно “мочить в сортире”. Законным и правовым путем. Кстати, хорошая работа для Российского СКР. Заниматься, объективно помогая визжащему от восторга киевским “евромайданом” “российскому” болоту” не несчастным о Глебом Грозовским, А БОРОТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ЗЛОМ, С МРАЗЬЮ! Вот -это- мужская работа! И православная!

20.01.2014:

Кризис УПЦ МП. Какой там юбилей Перяславской Рады, они уже в больницы не ходят. Вот этот вопль должен увидеть Святейший, как иллюстрацию того,что если он не вмешается, то будет поздно.. Молчанием и бездействием, то есть миссиофобией, предается Бог!

27.01.2014:

На закрытом заседании кабинета Н. Азарова принято решение увеличить численность “Беркута” в 6 раз и поддержать народный дружины по охране порядка. То есть по борьбе с майданом. Аминь!. Ни шагу назад. НИКАКИХ УСТУПОК ДЬЯВОЛУ!

Мы просим Президента УКРАИНЫ В. ЯНУКОВИЧА, ПРАВИТЕТЕЛЬСТВО Н. АЗАРОВА, руководство “Беркута”, не майданутых депутатов ВР приложиться в Киево- Печерской Лавре к Дарам волхвов перед заседанием Верховной Рады. Вера -дает решительность, решимость и железную несгибаемую волю. С нами Бог! Враг будет разит, победа будет за нами!. Россия, Украина, Беларусь- вместе есть Святая Русь!

15.02.2014:

В интернете появилось видео, на котором священник УПЦ, настоятель храма преподобных Антония и Феодосия Печерских г. Василькова Киевской епархии УПЦ протоиерей Алексий Ефимов причащает бойцов «Беркута» и обращается к ним с патриотическим анимазепинскм воззванием. Событие произошло 12 февраля 2014 года Я умоляю о. Алексия ВСЕ ВРЕМЯ ХОДТЬ И ПРИЩАЩАТЬ БОЙЦОВ “БЕРКУТА”, ОНИ СТАНОВЯСЯ ВОИНАМИ ПРАВОСЛАВИЯ, ОНИ ЗАЩИТЯТ ЦЕРКОВЬ ОТ РАСКОЛЬНИКОВ И УНИАТОВ.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПРИДЕТ И ПОРЯДОК В УПЦ НАВЕДЕТ!

ПАРОЛЬ АНТИМАЙДАНА И БЕРКУТА В МАЛОРОССИИ И НОВОРОССИИ,КРЫМУ И ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ- МИТРОПОЛИТ АГАФАНГЕЛ!

22.02.2014:

Ваше Свтейшество!

В условиях безвластия в Киеве сейчас есть уникальная возможность добиться прихода именно ставленника МОСКОВСКОГО ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА В КИЕВЕ. ЛИБО МИТРОПОЛИТА АГАФАНГЕЛА, ЛИБО, ДА И НЕТ НИКОГО- ДАЖЕ ЕПИСКОП ИОНА ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СВЯЩЕННИКА АЛЕКСИЯ ЕФИМОВА, ПРИЧАВШЕГО БОЙЦОВ “БЕРКУТА”. СЕЙЧАС ДО КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ НИКОМУ НЕТ ДНЛА И ЭТО ШАНС!

2.03.2014:

Союзе православных граждан Украины и православных дружинах самообороны Новороссии призывают Президента Путина ввести на Украины контингент российских войск в связи с угрозой для всех канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Целью шантажа и угроз захвата Киево- Печерской и Почаевской Лавр из иерархов выбиваются «показания», капитулянстские тексты против единственно возможных заявлений православного Президента Владимира Путина, заставляют делать заявления о подговке унии с криминально- террористиеской сектой «Киевский Патриархат». И.д. Есть, конечно, сознательные предатели типа Г. Коваленко. А есть иерархи –заложники. В этой ситуации Президент России Владимира не просто имеет право, А ОБЯЗАН ввести российский котингент на Украину для защиты Православия, взять под охрану Лавры и другие святыни, заседания Синода и Соборов УПЦ МП должны проходить под охраной российского контингента, а самые важные- на уже осбожденной от бандеровской хунты территории хотя бы потому что сейчас на заседания Синода УПЦ МП врываются боевики “Правого сектора”. Руководители УГКЦ И раскольников должны быть экстрадированы в Россию и преданы суду как теерористы, захватившие тысячи храмов, организовывавшие векбовки боевиков к Басаеву и Дудаеву. Главарь раскола «Киевского патриархата» анафематствованный раскольник Филарет Денисенко мало чем отличается от типов , подобных Баеву, он со своей кликой активно участвуют в «горячей» террористической войне с Россией_ несуществующая «Ичкерия» до сих пор считается «канонической терриотррией» «Киевского патриархата». Захваченные раскольниками святыни, такие как, например, кафедральный Свято- ВладимирскийСобор, Выдубцкий, Михайловский, Феодосьевский монастыри и храмы Киева, как и все захваченные храмы и монастыри, должны быть немедленно возвращены канонической Церкви.Владимир Путин, как православный христиан и лидер России, обязан защитить Веру и Церковь, так испокон веков поступали русские цари, такова их вековая, вечная обязанносить.

Долг православного христианина- бороться с незаконной антихристовой хунтой сектантского пастора Турчинова. —

Кирилл Фролов 4.03.2014: “СРОЧНО РУКОВОДИТЕЛЮ либо завтра у ВВП будут приняты радикеальные решени и по Одессек, и по контингенту, либо конец”. 15.03.2014: “Статья прот. Андрея Новикова, просьба содействовать ее публикации под псевдонимом”, к письму приложен файл со статьей, подписанной “Иеромонах Виктор (Добролюбов)”, она действительно была опубликована на ряде православно-пророссийских ресурсов. Ваше Святейшество!

Считаю важным информировать Вас о следующем.

1. 21 марта незаконная киевская хунта подписывает политическую часть Ассоциации с ЕС , что подразумевает легализацию однополых “браков” и проведение 25 “гей- парада” в Киеве

2. Соцопросы о том, что в Одессе присоединение к России поддерживает 25 процентов, относятся ко времени Януковича, действия киевской хунты, и с другой стороны, результаты референдума в Крыму-96 процентов, значительно, увеличивают количество сторонников “крымского варианта” в Одессе. А бесчинства боевиков “Правого сектора” только склоняют к поддержке России еврейскую общину Одессы

3. Православная общественность логично просит у митрополита Агафангела на первого этапе понимания своих действий, а публичных выступлений только после вступления в регион “вежливых людей” и создания серьезной Народной самообороны. Я не знаю не одного человека в России и Одессе, который бы предлагал ему не продуманные шаги. Но и вечно ожидательная позиция не заставит хунту отказаться расправы с митрополитом Агафангелом. Если хунта победит, он обречен.

4. Позиция, что Запад не отдаст Одессу, преувеличена. Россия способна отстоять свои действия, тем более что ситуация безотлагельная. Либо Одесса не признает власть хунты, либо хунта уничтожает Приднестровскую Республику и изгоняет Россию из региона, либо Россия принимает решения НА ОПЕРЕЖЕНИЕ.

5. Предлагаемая группой Драбинко- Коваленко и либеральными кругами в России страгеия капитуляции Церкви перед хунтой и создания антироссийкой “евросодомской Украины” “ради сохранения УПЦ” контрпродуктивна ибо хунта не отступит от демонтажа УПЦ- шантаж с требованием “непоминания Патриарха”-тому свидетельство . И “умиротворение агрессора” приведет лишь к его радикализации и наступлению, полному отделению УПЦ МП.

Единственное и безальтернативное решение- это решение о введении “вежливых людей” на Юго- Восток Украины. Иных вариантов просто не существует. “Договориться” с хунтой значит укрепить ее власть и сделать процесс отделения Украинской Церкви от Русской необратимым.

Испрашивая Вашего Первосвятительского благословения и святых молитв, Вашего Святейшества смиренный послушник Кирилл Фролов

20.03.2014 направляет Гундяеву список пострадавших на диверсионных акциях в Харькове пророссийских боевиков – Список пострадавших активистов

Фролов сообщает Гундяеву о вызове в СБУ Андрея Новикова, для них основного и самого доверенного члена УПЦ МП, последовательно действующего в интересах Москвы, имеющего прямой выход на патриарха и российские спецслужбы. После этого Новиков сразу же уезжает в Москву, где получает богатый приход на Воробьевых горах, потом в этом храме стали проводить мероприятия с воевавшими на территории Украины боевиками.

Фролов бурно реагирует на закрытие въезда в Украину Илариону Алфееву, призывает считать это объявлением войны.

26 мая 2014 “Очень важный документ. Просьба передать Шефу” – Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кирилл1, где говорится о предстоящей встрече Константина Малафеева с патриархом, ему предлагают благословить такие начинания, которые готов поддержать Малафеев: создание православной, верной МП и лично Гундяеву силе в Одессе, Донецке, Харькове и Николаеве, где есть заранее организованные группы офицеров советской армии, готовых к участию в активных действиях против украинской власти.

Кстати, во многих письмах встречаются грубость, хамство, ругательства, присущие Фролову, с которым в общем то все ясно, его личность хорошо раскрыта в публикациях FrolovLeaks на сайте InformNapalm. А вот в каком виде предстает перед нами патриарх, регулярно получающий такие письма, тем самым соглашающийся с ними?

В письмах патриарху сообщается о мероприятиях с участием боевиков и террористов, оккупировавших Восток Украины, проходит это под патронатом РПЦ, а следовательно, и с прямого согласия первого лица организации, в которой принцип единоначалия проявляется сильнее чем в армии, например “торжественное молитвенное стояние”, среди организаторов “благотворительный фонд поддержки ветеранов боевых действий “ОТРАДА” Евгений Шабаев, лидеры новороссии”.

А вот и прямое указание на активное участие патриарха в проведении террористической операции на территории Украины:

Ваше Святейшество!

По итогам нашего разговора я связался с И. Стрелковым и по итогам связи направляю Вам ряд сообщений.

Вот первое. Срочно нужны полковые священники. можно негласно. несколько человек. потом напишу еще Испрашивая Вашего благословения и св. молитв Вашего Святейшества смиренный послушник Кирилл Фролов

Мы видим, что Гундяев встречается с террористами, к нему обращаются они за поддержкой.

Патриарху пишут военные донесения – Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, оперативно докладывают о ситуации.

Нет никаких сомнений, что Гундяев по отношению к войне в Украине занимает сторону террористов и агрессоров, это видно по многим письмам.

Через Фролова подает Гундяеву прошение пособник террористов неоднократно судимый гражданин рф Дмитрий Бицуцкий, давно помещенный Центром Миротворец в Чистилище.

Итак, анализ дампа Фролова показывает, что патриарх Гундяев знал о роли россии в проводящихся в Украине акциях весной 2014, получал информацию военного характера о положении на оккупированной территории Востока Украины от террористов и их пособников, к нему они обращались за помощью и поддержкой. Кроме этого, в РПЦ ничего не происходит без ведома и согласия первого лица, на любое действие нужно попросить благословение. Андрей Новиков непосредственно общавшийся с Гундяевым еще когда он был секретарем Одесской епархии, не мог бы проводить в храме свои мероприятия с боевиками без ведома и согласия патриарха.

По переписке Фролова, конечно же, нельзя напрямую оценить действия Гундяева, только косвенно, для полноценного анализа нужно проводить дополнительные исследования. Однако, данная переписка доказывает, что он как минимум знал о многих аспектах российской агрессии по отношению к Украине и ничего не сделал, чтобы прийти на помощь украинскому народу, который он объявляет своей паствой. Это уже имеет признаки преступления против основ национальной безопасности нашего государства, его суверенитета и территориальной целостности.

Журналисты и специалисты в сфере безопасности Центра Миротворец оценивают деятельность гражданина россии (страна-агрессор) Владимира Гундяева, патриарха РПЦ, как пособничество террористам и официально обращаются к Службе безопасности Украины с требованием закрыть ему въезд на территорию нашей страны.