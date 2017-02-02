Фанат-подстрекатель и милиционер-«каратель» — против Блаженнейшего Митрополита Владимира (ч.16.)

Благодаря публикации в Интернете обширного материала «FrolovLeaks», появилось четкое понимание, какой идеологической «базой» руководствовались фигуранты уголовного дела, связанного с обстоятельствами последних лет жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Один из этих фигурантов, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, как человек, знающий логику следователей, понял это. Поэтому в своем посте на Фейсбуке сразу попытался сместить акценты. Понимая, что не удастся отвести внимание небезразличных церковных людей от провокационной и подрывной переписки одиозного украинофоба Кирилла Фролова, он выбрал тактику нападения. В частности, заявил, что в основе «FrolovLeaks» — лжесвидетельсва, «сфабрикованные для политико-репрессивного процесса против УПЦ МП».

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Но лично мое внимание, своими словами, он только еще больше привлек к этим материалам, так как они дают ответы на следующие вопросы:

1. Чем мешал Блаженнейший Митрополит Владимир Московской Патриархии?

2. Когда в Москве начали обсуждать кандидатуры на пост преемника Киевского Митрополита?

3. Какие попытки предпринимались для его смещения?

4. Как в Украине насаждался «Русский мир»?

5. С чего начались проблемы у митрополита Александра (Драбинко)?

6. «FrolovLeaks» объясняет логику действий «организаторов» Синодальных собраний (январь-февраль 2012 года), созванных вопреки благословению легитимного Предстоятеля УПЦ не делать этого.

7. Показывают, какие «церковные» цели выполняли светские чиновники режима Януковича, совершая против Блаженнейшего и его секретаря, по сути, уголовные преступления, с явными признаками репрессий.

8. И, наконец, мы увидим, кто «сформулировал» эти «цели», и разрабатывал сценарии по их воплощению.

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Защищая Фролова, Захарченко называет его «православным журналистом, который якобы «дал очень точную оценку» высказываниям и действиям митрополита Александра (Драбинко) по теме уврачевания раскола в Украинском Православии.

Кстати, связь между экс-министром и Фроловым стала прослеживаться все четче.

Что касается «FrolovLeaks», важно ответить, что достоянием общественности стали документы, содержание которых было направлено не только на дестабилизацию ситуации в Украине, но и внутри самой УПЦ, которую московские идеологи-провокаторы пытались напрямую подчинить РПЦ.

Блаженнейший Митрополит Владимир мешал Москве, и именно с этим можно связать два сценария, разыгранные в УПЦ внутренними «силами» с привлечением внешних — светских ресурсов.

А именно:

1. Принудительная изоляция, тогда еще, архиепископа Александра, связанная с, искусственно сфабрикованным, «делом Покровских монахинь».

2. Давление на Блаженнейшего, с тем, чтобы он преждевременно подал в отставку.

Все это делалось, в том числе, руками В.Захарченко.

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Так что «FrolovLeaks» — это большая помощь здравомыслящим и небезразличным священнослужителям и верующим нашей Церкви, которые хотят знать, в каких условиях уходил в мир иной Блаженнейший Митрополит Владимир.

А вот действия В.Захарченко — это «политико-репрессивный процесс против УПЦ», то есть совокупность циничных действий, направленных на выполнение целей Москвы, в частности, прописанных в докладных записках К.Фролова.

Из переписки Фролова мы видим его попытки выйти на первых лиц режима В. Януковича, через внедренного агента, с украинским статусом, но с иностранным работодателем.

Цитирую: «Еще одно важное приобретение для России. Секретарь митрополита Агафангела, близкий к Патриарху Кириллу протоиерей Андрей Новиков стал духовником главы Генштаба Украины генерала Григория Педченко. Педченко просит о встрече со Святейшим Патриархом и Нарышкиным в январе 2012 года. Это хорошая позиция, чтобы сделать ярого сторонника воссоединения Украины с Россией протоиерея Андрея Новикова духовником Януковича, Азарова и Табачника».

А вот что пишет Фролов о генерале Педченко: «Один из немногих людей с пророссийскими взглядами, православный Московского Патриархата, его духовником является известный своими антибандеровскими, решительно промосковскими взглядами протоиерей Андрей Новиков, секретарь Одесской епархии. Ближайшей политической целью Педченко является пост министра обороны. Это в интересах России…. Помощник и доверенное лицо Педченко генерал Владимир (Павел — А.А) Абросимов готов оперативно прибыть в Москву».

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То, что, после попадания в больницу Митрополита Владимира, реализация сценария по его смещению пошла полным ходом, свидетельствует о том, что Фролов все-таки установил «нужные» контакты и его письма дошли до адресатов.

А открывающиеся факты показывают, что эта грязная работа была поручена В.Новинскому и В.Захарченко. Достоверно известно, что Захарченко лично озвучил Митрополиту Владимиру этот «замысел», угрожая тем, что, в случае неповиновения со стороны легитимного Предстоятеля УПЦ, его секретаря посадят в тюрьму.

В письме на имя Патриарха Кирилла, от 31 января 2014 года, митрополит Александр написал, что «был поставлен известными людьми в условия, вынуждавшие убедить Митрополита Владимира уйти на покой, указав преемником митрополита Антония».

Нет никаких документов, свидетельствующих о том, что в Московской Патриархии это утверждение было поставлено под сомнение.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний — не только фигура, ради которой все это делалось, но и человек, который, в этом процессе, был напрямую связан с В.Захарченко. Именно Захарченко принуждал митрополита Александра покинуть Украину. А на закономерный вопрос «Кто будет ухаживать за Блаженнейшим?», ответил: «Там есть владыка Антоний и родственник (архимандрит Виктор (Коцаба) — А.А.)».

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Именно Захарченко дал команду своим людям, в конце июня 2013 года, привезти владыку Александра в Киево-Печерскую Лавру, с тем, чтобы он взял из сейфа печать Предстоятеля, а затем — в Феофанию, чтобы отдать ее митрополиту Антонию.

Я описывал этот эпизод в посте №5.

Митрополит Александр выполнил «приказ», и даже Блаженнейший не смог противостоять этому безосновательному и дерзкому поступку. Это свидетельствует о том, что оба (Митрополит Владимир и его секретарь) находились под давлением.

Вообще, В.Захарченко очень часто фигурировал в деле принудительного содержании секретаря Митрополита Владимира, хотя не имел права напрямую вмешиваться в расследование эпизода с отсутствием Покровских монахинь. Все вопросы, связанные с этим делом, — это прерогатива исключительно уполномоченных следователей, прокурора и суда. Но не министра внутренних дел.

Кстати, когда Блаженнейший лично просил его «не делать скоропалительных шагов и расследовать более тщательно», он ответил, что не имеет таких полномочий. Это стало известно из его интервью, данного К. Фролову, 22 сентября 2016 года.

Цитирую: «Я объяснил ему (Митрополиту Владимиру — А.А.), что я не могу вмешиваться в сам процесс, но будем объективно подходить к расследованию всех фактов».

Само принуждение митрополита Александра покинуть Украину со стороны В.Захарченко было не только нарушением этических норм в отношении Блаженнейшего, но и — законодательства, в частности, прав и свобод не только владыки Александра, но и самого Митрополита Владимира. Ведь митрополит Александр был доверенным лицом Предстоятеля, а также ответственным за его лечение, перед Священным Синодом УПЦ.

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Непонятно, на какую аудиторию рассчитаны публикации В.Захарченко по данным темам. Сложно представить, для кого он может быть авторитетом, «благодаря» своему участию в оказании давления на Блаженнейшего.

К тому же, экс-министр склонен ко лжи. К примеру, принуждая митрополита Александра уехать в Москву, он сказал, что вопрос его дальнейшего служения решен с Патриархом Кириллом. А во время беседы Патриарха с тогда еще архиепископом Александром, 27 июля 2013 года, в Киеве, Патриарх опроверг эту информацию.

Здесь, на лицо — два противоправных, с точки зрения этики и христианской нравственности, деяния: 1. Обманул священнослужителя. 2. Выставил в негативном свете Патриарха.

В этом плане, важно вспомнить следующую фразу из поста В.Захарченко: «Главная цель Драбинко — … посеять недоверие к … иерархам».

Это сказано, несмотря на то, что своим поступком В. Захарченко пытался посеять обоюдное недоверие между двумя архиереями: Патриархом и, тогда еще, архиепископом Александром.

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Из-за всего этого фраза В.Захарченко о том, что он «человек глубоко верующий» выглядит неуместной декларацией. То, что этот «глубоко верующий человек» называет православного архиерея «служителем культа», не только странно. Этой формулировкой, в первой половине XX столетия, пользовались атеисты-безбожники для обозначения священнослужителей.

Вероятно, фразой «человек глубоко верующий» В.Захарченко не имел в виду свою праведность. Так о себе вряд ли может сказать человек, покрывавший откровенные вымогательства со стороны своих непосредственных подчиненных. Так, в ходе исследования темы, мне стало известно, что начальник Киевской милиции В. Коряк довольно-таки смело «просил» владыку Александра, в качестве «новогоднего подарка» передать ему свою квартиру.

Об этом случае митрополит Александр не рассказывал следователям, но описал его в своем дневнике, который вел в тот период.

Для наглядности, процитирую:

«Незадовго до нового 2014 року, мені повідомили, що має відбутися в мене особлива зустріч з високою особою. Я так розумію, що зустріч мала відбутися з Коряком. Проте в митрополію у вказаний час в корпус 70 прибув не Коряк, а його посланець. Під час бесіди, він мені збивчиво нагадав, що в мене є певна нерухомість, а саме, квартира, і що вона має стати таким собі новорічним подарунком. Посланець заминався, ніяковів. Видно, що йому було незручно формулювати задачу і виконувати покладену функцію здирника. На прощання він дав, видертий з блокнота, папірець з номером телефону, повідомивши, що подробиці пояснить господар номера. Номер телефону належав Коряку.

Я поділився цією інформацією з оточенням, на що отримав рекомендацію проігнорувати. Не без переживання, я так і вчинив. Дзвінка та натяків з того боку більше не надходило».

В том же дневнике нашел описание еще одного эпизода, что свидетельствует о том, что случай вымогательства по отношению к церковному иерарху был не единичным.

Процитирую и эту запись:

«До цього в мене з Главку попросили цінну ікону в срібному окладі. Я таку ікону святителя Миколая, через свого водія, передав у главк. За іронією долі, це була ікона, яку приготував у подарунок Захарченку Митрополит Володимир, коли той відвідував його в Феофанії, незадовго до інциденту, що трапився. Захарченко ікону у Феофанії тоді забув».

Эти случаи иллюстрируют методы «работы» тогдашнего руководства милиции, в частности, начальника столичного управления В.Коряка, который «по делу» секретаря Блаженнейшего Митрополита Владимира, «работал» под непосредственным руководством В.Захарченко. Также, на лицо — и цель такого поведения — личное обогащение посредством шантажа и давления на «охраняемое лицо».

Да и саму «покаянную записку», которую архиепископ Александр написал под диктовку и под давлением, тогдашний министр внутренних дел явно приберег не только для шантажа, но и чтобы использовать ее, со временем, в информационной войне против архиерея. После того, как ее наличием стали бравировать представители СПЖ, в этом не осталось сомнений.

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Кстати, свою церковную «принадлежность» В.Захарченко выдает добавлением приставки «Московский Патриархат» к названию «Украинская Православная Церковь». Обычно так пишут только люди, считающие, что Украина — лишь одна из епархий РПЦ или представители УПЦ КП, в своих публикациях.

Выражаясь таким образом, экс-министр противоречит главе Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископу Ирпенскому Клименту, который, в одном из видео-интервью, заявил, что в уставных документах УПЦ нет приставки «Московский Патриархат».

Среди противоправных действий В. Захарченко было промедление с решением вопроса об обеспечении участия секретаря Блаженнейшего Митрополита Владимира в процессе его лечения, в самые ответственные и напряженные моменты.

Такая ситуация произошла, к примеру, 2 декабря 2013 года — именно на этот день был назначен консилиум с участием профессора Ганса Шмоля, который, специально для этого, прилетел в Киев из Германии. В результате промедления, консилиум был вынужденно перенесен.

Естественно, подобные инциденты не проходили бесследно для здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира.

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Вызывает удивление фраза: «Цель Драбинко — это попытка дискредитировать саму Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата», сказанная светским чиновником (В. Захарченко), который не только разыскивается украинскими правоохранительными органами по обвинению в государственных преступлениях, но и осмелился вмешаться во внутрицерковные дела, а также участвовавший в оказании давления на Предстоятеля, посредством принудительного удержания под конвоем его секретаря.

В тот период Украинскую Православную Церковь дискредитировали только действия отдельных синодалов, которые пытались «реформировать» ее, вопреки благословению Блаженнейшего, а также тесное взаимодействие митрополита Антония с В.Захарченко, которое было направлено на преждевременное смещение легитимного Первоиерарха.

Эти две фигуры дискредитировали церковно-государственные отношения, которые в течение двадцати лет строил Блаженнейший Митрополит Владимир, и при всех режимах старался не допустить вмешательства власти в дела УПЦ.

Примером банальной человеческой наглости, на мой взгляд, является фраза экс-министра внутренних дел, которого пока еще обвиняют в расстреле Майдана: «Не могу молчать, когда пытаются разрушить то немногое, что еще осталось у нашего народа — его церковь».

Режет слух, если учесть, что это написал человек, который прямо и активно участвовал в дестабилизации внутренней ситуации в УПЦ и чьи действия ускорили разлад физического здоровья ее Предстоятеля.

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… Во время нападения на митрополита Александра в Корце, 23 июня 2016 года, В.Новинский выкрикнул фразу: «Ты раскалываешь Церковь!». Он мог бы высказать массу других обвинений, например, в том, что владыка публично говорит о нем, как о фигуранте дела, связанного с давлением на покойного Блаженнейшего со стороны режима В. Януковича.

Но он выбрал именно этот посыл.

Выдвигает его, в своем посте на Фейсбуке, и В. Захарченко. Цитирую: «Драбинко и его покровители во власти .... провоцируют новый виток церковного раскола в нашей стране (в Украине — А.А.)».

А ранее посыл «Драбинко — раскольник» активно распространялся в пепеписке К.Фролова, адресованной различным антиукраинским деятелям, в частности, противникам курса Блаженнейшего Митрополита Владимира на полное и окончательное отделение УПЦ от Москвы.

На лицо — два звена одной «идеологической» цепи.

А вот и третья: в своем посте В.Захарченко защищает К.Фролова: «Кирилл Фролов, православный журналист, один из тех, кого Драбинко уже записал ни много ни мало, в «агенты Русского мира».

Напрашивается вывод: оба экс-чиновника — фигуранты в «Церковном деле». Оба публично заявляли, что оказались в этом статусе «по вине Драбинко». И у обоих нет юридических аргументов, способных, в законном порядке, опровергнуть показания митрополита Александра.

Поэтому, обоим ничего другого не остается, как только использовать штамп К.Фролова: «Драбинко раскалывает Церковь».

Но этот посыл не имеет ничего общего с темой единства УПЦ. Дело в том, что сам К.Фролов так назвал митрополита Александра не за то, что он пытался отделить одну часть УПЦ от другой. А именно за то, что он активно поддерживал курс Блаженнейшего Митрополита Владимира, направленный на вывод УПЦ на уровень самостоятельной жизнедеятельности, которая бы протекала независимо от РПЦ, что в тот период было вполне логично.

Митрополит Александр, по мнению К.Фролова, стал «противником» РПЦ и ее Патриарха. А следовательно, стал таковым и сам Митрополит Владимир. Это доказывает тот факт, что еще в 2006 году тот же К.Фролов мониторит биографии архиереев УПЦ с целью представить подходящие кандидатуры на роль преемника Блаженнейшено на посту Предстоятеля.

... Еще момент о фразе «посеять недоверие к иерархам», в чем Захарченко обвинил митрополита Александра....

.... Анализ его текстов показывает, что экс-министр говорит об этом архиерее не как юрист и, тем более, правоохранитель. Слишком много предвзятости, пренебрежения и оценочной лексики, которую усиливают ярлыки, позаимствованные из писем и докладных записок К.Фролова.

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Он говорит о владыке, как об оппоненте, который победил. Злоупотребляя полномочиями, Захарченко пытался выгнать из Украины архиерея, который родился, служил и не побоялся остаться здесь, несмотря на угрозы и прессинг. А вот сам он был изгнан — и сделал это не митрополит Александр, в рамках мести, а украинский народ, который вышел на Майдан независимости в Киеве.

Многие действия Захарченко были направлены на то, чтобы посеять недоверие митрополиту Александру со стороны архиереев, священников и верующих. Но ничего не получилось, потому что не доверять человеку, который фактически помешал незаконно сместить Блаженнейшего, сегодня могут только псевдожурналисты, проплаченные главным «меценатом» УПЦ и заангажированные читатели, которые «подпитывают» свои комплексы крамольными материалами антицерковного сайта СПЖ.

А сам Захарченко считается государственным преступником.

Более того, вряд ли его назовут прихожанином УПЦ те ее верующие, которые до сих пор берегут добрую память о Блаженнейшем Митрополите Владимире.

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Не уместна и фраза «иуда Драбинко», сказанная Захарченко, ведь, в отличии от министра, митрополит Александр не предавал ни свою страну, ни свою Церковь, ни ее Предстоятеля.

После бегства В.Захарченко и, соответственно, снятия конвоя с митрополита Александра, последний довольно-таки часто стал выступать в СМИ с интервью и комментариями. Но никогда он не говорил, что тот или иной иерарх «плох».

Так что, ложью является эта фраза экс-министра: «....обратите внимание на исподволь продвигаемую мысль этого «поборника веры» — и тот из иерархов УПЦ МП плох (как например, митрополит Антоний), и Блаженнейший митрополит Онуфрий — просто молитвенник, но ни как «ни менеджер и не политик», и только он (Драбинко) смиренно боролся за правильный церковный путь».

Что касается Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, то в интервью, опубликованном на сайте «Левый берег», мы видим лишь констатацию факта: «Митрополит Онуфрий по своему душевному складу, скорее монах, молитвенник, но не «менеджер», а не упрек в адрес Предстоятеля.

Вероятно, В.Захарченко симпотизирует нынешнему Предстоятелю УПЦ, чего не наблюдалось, с его стороны, по отношению к покойному. Он не мог не видеть, что в последние годы его жизни некоторые «силы» распространяли массу неправдивой информации, в частности, о состоянии здоровья Митрополита Владимира.

К примеру, в то время, как ответственный, перед Синодом, за лечение, в Киеве говорил, что Блаженнейший, несмотря на проблемы со здоровьем, работоспособен, соратник В.Захарченко К.Фролов, в Москве, пустил слух о том, что он — в коме.

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В принципе, про 2014-й год понять еще можно — в этот период самочувствие Блаженнейшено действительно колебалось от терпимого до критического. Но, К.Фролов начал спекулировать на теме здоровья Киевского Митрополита еще в 2008 году.

В докладной записке по поводу Архиерейского Собора УПЦ, который состоялся 20 декабря 2008 года, он, в частности, написал: «Митрополит Владимир тяжело болен и физисески недееспособен».

Абсурдность этого заявления доказывает тот факт, что на том Соборе, епископат УПЦ выдвинул кандидатуру Блаженнейшего для участия в выборах Патриарха Московского и всея Руси. А непоследовательность К.Фролова, как аналитика, проявилась в том, что, на одной странице своего опуса он умудрился прописать два, совершенно противоположных, тезиса: с одной стороны, что Митрополит слаб, а с другой — что эта фигура настолько сильна, что может навредить, уже запланированному курсу, митрополита Кирилла (Гундяева), которого активно «продвигали» к посту Местоблюстителя, с тем, чтобы, впоследствии, избрать Патриархом.

В частности, К.Фролов заявил, что Блаженнейший проголосовал против избрания митрополита Кирилла Местоблюстителем. Хотя, всем известно, что голосование — тайное. Не учел автор «Записки» и то, что решение Предстоятеля УПЦ могло быть направлено в поддержку другого кандидата, что не запрещено, но никак не «против митрополита Кирилла».

К.Фролов намеренно подменяет акценты, чтобы «представить» авторитетного Архипастыря «недругом будущему Патриарху». Опасение выдвижения кандидатуры Блаженнейшего на пост Патриарха вызвано и тем, что Митрополит Владимир высказался за возможность вернуться к традиции избирать Первоиерарха жребием.

К.Фролов назвал это «идеей, вверяющей судьбу РПЦ воле случайности». Это совершенно светский прагматичный подход, неспособный допустить, что жребий, как раз, и мог стать действием Промысла Божьего, а случайностей, согласно православному сознанию, нет, так как ни один волос с головы человека не падает без воли Божьей: «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:30).

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В своем последнем посте на Фейсбуке В.Захарченко попытался съерничать, заявив: «...только он (Драбинко — А.А.) знал истинные мысли почившего Блаженнейшего митрополита Владимира о том, как можно преодолеть раскол».

Всвязи с этим, важны два момента:

1. Митрополит Александр никогда не говорил, что эти мысли были известны «только ему одному».

2. Он действительно часто говорил, что курс Блаженнейшего был направлен на вывод УПЦ на уровень полноценной самостоятельной Церкви, никак независимой от Московской Патриархии.

Ирония В.Захарченко, по этому поводу, не уместна. Вероятно, он плохо изучил идеологические установки московских консультантов. А ведь его куратор К.Фролов прямо подтверждает многочисленные тезисы митрополита Александра, касающиеся позиции Блаженнейшего Митрополита Владимира относительно дальнейшей судьбы и перспективного статуса УПЦ.

В той же «Записке» по Архиерейскому Собору УПЦ, от 20 декабря 2008 года, Фролов высказывает такое утверждение: «Следующим шагом после выдвижения митрополита Владимира будет шантаж Московского Патриархата украинским епископатом с целью добиться от Поместного Собора еще большего расширения самостоятельности УПЦ, как шага, делающего движение к автокефалии УПЦ неизбежным. Речь идет о включении митрополита Владимира в диптих Предстоятелей Поместных Церквей, лишении украинских епископов и клириков права последнего судебного обращения к Патриарху Московскому и всея Руси».

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Сама же истерия относительно перспективы изменения статуса УПЦ, в Москве началась еще в 2006 году. Идеологов «Русского мира» тогда уже стала не устраивать личность Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Так, в своей докладной записке по Синоду УПЦ, от 14 декабря 2007 года, Фролов высказывается против синодального решения об избрании архимандрита Александра (Драбинко) епископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским (Журнал №121).

И объясняет он это опасением, что «.... с хиротонией Драбинко появился еще один голос сторонников автокефалии и сепаратистских поправок в Устав УПЦ, в частности, предусматривающих "пожизненный" статус Киевского митрополита».

Чтобы предотвратить эту «угрозу», К.Фролов предлагает, конкретно, следующее: «... провести хиротонии пророссийски настроенных архиереев».

А вот еще одна подобная формулировка, из его переписки, в которой он настаивает на том, что «... необходимо обеспечить пополнение епископата (УПЦ - А.А.) за счет промосковских священнослужителей».

И уже в 2006 году, у него был готов «собственный ответ» на вопрос о том, кем можно было бы заменить Блаженнейшего Митрополита Владимира на посту Предстоятеля УПЦ.

Цитирую: «Выбор преемника еще не осуществлен. Наиболее вероятные кандидаты — архитепископ Митрофан (Юрчук — А.А.), митрополит Черновицкий Онуфрий, архиепископ Сумской Марк , архиепископ Черкасский Софроний (неприемлемый для России вариант)».

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Пока Блаженейший Митрополит Владимир отдавал всего себя делу внутреннего усиления УПЦ, внешние силы, в Москве, разрабатывали всевозможные провокационные сценарии и, с помощью своей агентурной сети, пытались нарушить церковный мир в Украине путем провокаций.

15 сентября 2011 года скончался митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак), и К.Фролов пытается убедить антиукраинские силы, как внутри страны, так и за ее пределами, в том, что на освободившуюся кафедру претендует архиепископ Александр (Драбинко).

Руководствуясь этими слухами, он начинает убеждать Патриарха Кирилла добиться назначения на эту должность митрополита Волокаламского Илариона (Алфеева), с тем, чтобы в перспективе избрать его Местоблюстителем Киевской Митрополичьей Кафедры.

Нам удалось найти письмо Фролова Алфееву, в котором он дословно передает содержание беседы митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с главой Администрации Президента РФ С.Нарышкиным.

В частности, приводит такие слова Одесского архиерея: «....Киев сделал для недопущения Патриаршего проекта «ход конем», введя архиепископа Александра (Драбинко) в Синод УПЦ и утвердив его в должности Главы ОВЦС УПЦ. .... На следующем заседании Синода УПЦ архиепископ Александр будет пытаться занять Харьковскую кафедру, чтобы заблокировать митрополита Илариона (Алфеева)».

После того, как «сценарий» с продвижением митрополита Илариона развалился, К.Фролов лобирует вопрос о назначении на Харьковскую кафедру архиепископа Ионафана (Елецких). Прилагает он и соответствующую характеристику этого архиерея: «Русский, промосковский. Активный миссионер, основатель современной православной журналистики на Украине. Бывший управделами УПЦ. После ухода с этого поста несколько потерял свои позиции. Программа-минимум — занятие им крымской кафедры. Этот проект достоин поддержки».

В посте №13 я показал, как проявил себя архиепископ Ионафан в период пребывания Блаженнейшего Митрополита Владимира в клинике.

Думаю, такое смелое проявление дерзости по отношению к легитимному Предстоятелю было подкреплено поддержкой из Москвы. Так, в 2012 году, К.Фролов распространяет, через свою агентурную сеть, следующий посыл: «Владимир в реанимации. Наступил решающий момент и есть возможность протолкнуть Агафангела на Предстоятеля».

Этот факт, как и сама беседа старейшего синодала УПЦ с С. Нарышкиным, показывают, от кого исходит инициатива снятия, тогда еще, архиепископа Александра (Драбинко) с должностей во время Синодальных собраний, организованных зимой 2012 года, вопреки благословению легитимного Предстоятеля УПЦ.

После того, как Блаженнейший оказался в больнице, его секретарь стал единственным человеком, который, по мнению «организаторов» зимних Синодов 2012 года, мог помешать им воплотить московские сценарии внутри УПЦ.

Свои репрессивные действия по отношению к архиепископу Александру они оправдывали стремлением не позволить ему злоупотреблять полномочиями и близостью к Митрополиту Владимиру. Это абсурд, потому что тогда невооруженным глазом было видно, что этот иерарх был занят решением исключительно одного вопроса — лечением Архипастыря, и не проявлял никаких попыток злоупотребления чем-бы то ни было.

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Странным выглядит и сегодняшнее обвинение со стороны В.Захарченко: «А сам Драбинко хочет, в конечном итоге, возглавить совместно с приданым анафеме Филаретом, новую поместную церковь, полностью отвечающим интересам националистической властной верхушки».

После событий на Майдане, которые вылились в войну на Востоке Украины, Филарет много потрудился в направлении патриотизма и, даже, крайнего национализма. Но Президент, которого критикует экс-министр, за якобы поддержку раскола, не присвоил ему звание «Герой Украины». Хотя это прогнозировали очень многие. Поэтому, лично мне непонятно, причем здесь власть, и, тем более, не видно связи между митрополитом Александром и Филаретом, в процессе создания Поместной Церкви в Украине.

Вообще, странно выглядит обвинение митрополита Александра в расколе, со стороны В.Захарченко. Уж слишком оно поверхностное, как и сами знания экс-министра о Церкви.

С другой стороны, не удивительно, если учесть, кто его «консультировал» в церковных вопросах. Ведь, для К.Фролова раскольник — это каждый, кто хоть в чем-то не согласен с позицией Патриарха. Это четко видно из письма, написанного им в рамках «движения» по «назначению» митрополита Илариона (Алфеева) на Харьковскую кафедру УПЦ.

Цитирую: «Вряд ли Синод УПЦ пойдет на отказ в случае просьбы Патриарха Кирилла о митрополите Иларионе (Алфееве — А.А.). Такой отказ по сути означает раскол».

Здесь же впервые появляется четкое обвинение в раскольнической деятельности в адрес владыки Александра: «... Те, кто стоит за Драбинко, будут пытаться такой раскол организовать, чтобы инспирировать вмешательство Константинопольского Патриархата. Но отказаться от плана проведения на киевский престол человека Москвы, капитулировать — это тоже приведет к вмешательству Константинопольского Патриархата и отсечению Украинской Церкви от Русской».

Этот посыл и подхватывает В.Захарченко, для своего поста.

Интересно, как бы ответил сам К.Фролов на вопрос: «А кто же стоял за Драбинко?» Вопрос — риторический, потому что ответ очевиден: в то время, за секретарем Предстоятеля стоял только один человек — Блаженнейший Митрополит Владимир.

Его-то и попытался устранить режим Януковича, руками, в том числе, и главного милиционера Украины, воплощая циничный сценарий его преждевременного смещения с поста Предстоятеля УПЦ, который с 2006 года разрабатывал и «продвигал» одиозный провокатор К.Фролов.

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Сегодня Блаженнейшего Митрополита Владимира нет с нами. Но у противников мира в Украине, уже готовы новые «идеи» дискредитации УПЦ в глазах общественности, посредством «констатации» ее тесной связи с РПЦ. При этом, идеологи «Русского мира» упорно не принимают во внимание тот факт, что, своими деструктивными действиями, они вредят не только самой УПЦ, но и ставят под угрозу национальную безопастность Украины.

Так, 14 января 2017 года, один из таких «сценариев» был разыгран в Крыму. Суть в том, что митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко), который является архиереем Украинской Православной Церкви, освятил зенитно-ракетный комплекс «С-400 "Тріумф"», который используется Вооруженными силами Российской Федерации.

.... Кстати, В.Захарченко, в своих публикациях и выступлениях, демонстрирует сильную пророссийскую позицию. Удивительно, как человек с такими взглядами, мог занимать пост министра внутренних дел Украины — по сути, отвечать за внутреннюю безопасность страны.

.... Вероятно, «крымский инцидент» — это только начало какой-то непростой игры, которая опасна не только для территориальной целостности независимого государства, но и для положения УПЦ в пределах его границ.

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«Продолжение» не заставило себя долго ждать.

Закончу данный пост описанием недавнего события по «теме». В связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви, 21-22 января 2017 года, совершить панихиды по погибшим воинам.

Соответствующий циркуляр был направлен всем правящим архиереям УПЦ.

Так вот, духовенство Восточных епархий УПЦ, которые в интернете уже называются «Новороссийскими», отказалось исполнить благословение Предстоятеля, в канонической юрисдикции которого находится.

Для наглядности, приведу выдержку из материала информационного агентства «Политнавигатор», на тему «Как выполняется благословение Предстоятеля УПЦ...»:

««Никак не выполняется, – ответили в одном из благочиний Ровеньковской епархии. – Даже если бы и поступило указание из епархии, мы бы его проигнорировали».

«Сейчас, разбежался, – прокомментировал в соцсети циркуляр священник той же епархии. – От кого "защитники" защищались?!! Лупили по Донецку из всех стволов! Не нравится мне все это... Наш епископ молчит, хотя на все "указивки" из Киева обычно реагирует оперативно».

Не молились о «киборгах» и в Луганской епархии. Правда в одном из храмов Луганска читали 22 января «сугубые молитвы об упокоении защитников Донецкого аэропорта во главе с убиенным воином Арсением» (Моторолой)»».

Как видим, после кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира, события в Украине, в целом, и в УПЦ, в частности, развиваются по «сценариям», которые устраивает не только Кремль, но и Московскую Патриархию.

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«Московское» отношение к Украине тот же К. Фролов описал в одной из своих докладных записок, со ссылкой на Патриарха Кирилла.

Цитирую: «... Защита территориальной целостности Украины мне непонятна, я в душе не признаю Украину. Более того, ее не признает Патриарх Кирилл (он в кулуарах четко говорит, что цель его Патриаршества — государственное слияние России и Украины, а не только духовное единство)».

Но позиция Патриарха и Фролова закономерна, так как они иностранцы.

А вот эта фраза, — «Вообще-то, “киборги” — это захватчики донецкого аэропорта, а его защитники — Моторола, Гиви, ополченцы», — вызывает удивление. Потому что сказана она протоиереем Андреем Новиковым — клириком Одесской епархииУПЦ, на территории которой нет войны, а ее правящий архиерей является старейшим, по хиротонии, членом Священного Синода Украинской Православной Церкви...

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