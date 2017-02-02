«Медвежьи услуги» Блаженнейшему Митрополиту Владимиру: шпионаж, разгон его команды и ложь по теме давления на него (ч.15.)

Благодаря видеозаписи беседы секретаря Блаженнейшего Митрополита Владимира с епископом Ирпенским Климентом, опубликованной на YouTube-канале журналиста Анатолия Шария, всплыло два важных момента, которые помогают продвинуться в исследовании темы последних лет жизни покойного Предстоятеля УПЦ.

А именно:

1. Летом 2013 года архиепископ Александр был стеснен не только в оперативно-милицейском плане, но и в церковном.

2. Появился повод сказать о человеке, который сыграл неконструктивную роль не только в тех процессах, но и приложил максимум усилий к тому, чтобы в кабинетах Киевской Митрополии не осталось ни одного представителя команды Блаженнейшего Митрополита Владимира.

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Итак, по порядку.

В сети много писали о «сливе» исповеди церковного иерарха. Лично я согласен с этой формулировкой, несмотря на то, что ретранслятор этого видео, обращаясь уже к митрополиту Александру, заявил, что момент исповеди он «как раз вырезал».

Но зритель слышит фрагменты диалога под епитрахилью и практически всю беседу, которая имела место между исповедующимся и духовником после прочтения разрешительной молитвы.

Вполне естественная церковная практика, когда человек, высказав перед Крестом и Евангелием свои согрешения и получив их отпущение, задерживается возле аналоя, чтобы поделиться с духовником сокровенными мыслями и переживаниями. Таким образом, исповедь, как беседа, продолжается. Есть тысячелетний и незыблемый постулат: духовник — это лишь посредник между Богом и кающимся. Не ему лично открывает человек свои помыслы. Духовник обязан сохранить в тайне содержание сокровенной беседы.



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В нашем случае, мы видим, что Тайна Исповеди, проводимой епископом Климентом, в номере отеля «Опера», 19 июня 2013 года была нарушена двумя способами:

1. Исповедь писалась на видео, с фиксацией звука.

2. Была выложена в Интернет, на всеобщее обозрение.

Отсутствие комментария епископа Климента о том, знал ли он о том, что ведется запись, на мой взгляд, показывает, что негативные действия по отношению к секретарю Митрополита Владимира, нынешней официальной структурой УПЦ воспринимаются, как допустимые.

К сожалению, это идет вразрез с позиционированием Предстоятеля УПЦ в церковных СМИ, как авторитетного монаха, который стоит на страже соблюдения канонов и сохранении благодатности Таинств Церкви.

Достоверно известно, что запись была сделана сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивавшими изоляцию архиепископа Александра. У меня нет доказательств относительно того, кто дал команду выложить это видео в Интернет и ретранслировать диалог.

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Но три момента вполне очевидны:

1. Официальные спикеры УПЦ должны были заявить, что такие действия не могут расцениваться, как нормальное явление, независимо от того, кого из членов Церкви это коснулось.

2. То, что содержание этой беседы оказалось на видеокассете, свидетельствует о том, что отдельные «силы» в УПЦ, которые в 2013 году пытались надавить на Блаженнейшего посредством изоляции его секретаря, использовали светские методы, граничащие с цинизмом.

3. Попытки использовать это видео для троллинга можно классифицировать, как хамство.

Логику милиционеров, которые писали диалог между архиепископом Александром и епископом Климентом понять можно, но с натяжкой. Это попытка выведать информацию. Но сомнительна сама возможность официально использовать содержание исповеди и доверительной беседы с духовником.

С другой стороны, учитывая условия содержания, в которых в то время находился архиепископ Александр, его вполне могли заставить повторить фразы, озвученные в гостинице «Опера», «под протокол».

В виду отсутствия официального опровержения, лично я сомневаюсь, что исповедующий не знал о том, что в номере ведется запись. В расширенной версии видео видно, как он, совершая приготовление к исповеди, находясь в комнате один, неоднократно точечно смотрел в то место, где находилась камера.

Но на этом моменте я не буду строить предположения — вдруг появится комментарий, в котором епископ Климент скажет, что его заставили или просто использовали.

Из заявления митрополита Александра мы знаем, что об исповеди он не просил. А «духовник» приехал по поручению Управляющего делами УПЦ, который, благодаря плотному, на тот момент, взаимодействию с тогдашним Министром внутренних дел, достоверно знал, где находился секретарь Блаженнейшего.

Для остальных, включая Предстоятеля УПЦ, эта информация была закрыта.

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Следует также конкретизировать фразу «изолирован, в церковном плане».

Как правило, мы стараемся исповедоваться у священников, с которыми нас связывают доверительные и дружеские отношения. Как видим, архиепископ Александр, летом 2013 года, был лишен такой возможности. Вопрос, почему к нему не прислали духовника из числа тех, с которыми он реально дружил, — пока остается риторическим.

Подтверждают эту риторичность и слова самого владыки Александра: «Єпископ Климент ніколи раніше не приймав у мене сповіді. Не був він і моїм другом, до якого мені було б доречно і зручно звернутися з проханням про сповідь за таких обставин».

Все это приводит меня к выводу о том, что данный визит в отель «Опера» был продиктован не желанием духовно поддержать иерарха, находящегося «под конвоем», а стремлением получить дополнительную информацию, с тем, чтобы потом ее использовать против него.

Появление этой видеозаписи в интернете вполне может служить подтверждением правильности данного вывода.

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Встретилась в сети и такая фраза: «Если не друг, зачем у него было исповедоваться?».

…. То, что этот диалог в гостиничном номере состоялся, говорит о том, что у митрополита Александра правильное христианское отношение к Таинству Исповеди. А епископа Климента, в тот момент, он воспринял не как оппонента, а как совершителя Таинства и посредника между ним и Богом, перед Крестом и Евангелием.

И это несмотря на то, что епископ Климент, чисто по жизни, все-таки является оппонентом митрополита Александра.

После кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира он получает должность главы Синодального информационного отдела УПЦ и методично проводит развал мощной творческой команды, которая формировалась вокруг почившего Предстоятеля в течении многих лет. А сформировалась она при активной поддержке секретаря Архипастыря.

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Лично в моем присутствии свой деструктивный настрой епископ Климент продемонстрировал, когда принимал дела по официальному сайту УПЦ. Распорядился изъять у веб-мастера всю техническую информацию, и только после этого сообщить ему, что он уволен. Я ответил, что информацию запрошу, но сообщать об увольнении не буду. Для такого ответа у меня была следующая причина: «Веб-мастер, в целом, хорошо работал, совсем недавно принял священный сан, и мне бы не хотелось, чтобы его пастырское служение началось с нечистой интриги, сплетенной православным архиереем».

Тогда епископ Климент сказал: «Я сообщу сам, так как в Киевских духовных школах именно я сообщаю студентам непопулярные решения: о выговорах и отчислениях».

Уже тогда я подумал: «Так Вас, наверное, семинаристы не любят, и это, вероятно, мягко сказано». Стал наблюдать.

В структуре Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ работало несколько студентов и выпускников Киевских духовных семинарии и академии последних лет, которые, в силу непонятных мне причин, уже тогда стали чужими для епископа Климента.

И свою деятельность в новой должности он начал с мелкой «мести» им.

Для сравнения следует отметить такой момент: когда центральную информационную структуру возглавил протоиерей Георгий Коваленко, реанимировав ее в Синодальный отдел, в ней уже работали люди, с которыми у него были, пусть незначительные, но все же, разногласия, возникшие в прошлом. В частности, это касается лично меня. Но, ни один человек не был им уволен и даже понижен в должности. Всем нашлась работа, а у нового руководителя даже в мыслях не было сокращать зарплаты, хотя финансовое положение структуры тогда было непростым.

Епископ Климент повел себя кардинально по-другому. И эта модель поведения для нас, работавших по десять лет, была не просто непонятной, но, даже, дикой. В частности, он активно собирал компромат на сотрудников. «Чужими» стали все, кто долго сотрудничал с секретарем Блаженнейшего Митрополита Владимира, кто упоминал имя почившего Предстоятеля УПЦ в своих публикациях, причем, не только на официальном сайте УПЦ, но и на личных страницах в Фейсбуке, а также те, кто сотрудничал с другими Синодальными отделами УПЦ.

В частности, за слишком частое, по мнению епископа Климента, упоминание имени митрополита Александра в публикациях о мероприятиях, которые он же и организовал, был уволен редактор отдела новостей официального сайта УПЦ, который, к тому же, много лет был иподиаконом Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Епископ Климент сразу занял кабинет прошлого главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, хотя для этого не просматривалось совершенно никаких оснований. Сам он бывал в нем крайне редко.

Долго пустовало, принудительно освобожденное, помещение редакции портала «Православие в Украине» — так называемый, Аквариум, который, при Митрополите Владимире, был оборудован прямо в холле корпуса 70-А Киево-Печерской Лавры, чтобы разместить всех сотрудников журналистской команды почившего Предстоятеля УПЦ.

С приходом к власти епископа Климента, мы стали свидетелями чисто светского захвата имущества Синодального информационно-просветительского отдела: «советская» женщина-бухгалтер описывала технику и мебель, на которые сразу же наклеивались новые номера. Хотя все это было приобретено в то время, когда мы вообще не знали о существовании монаха, которому суждено было стать «начальником».

Появились задержки в выплате зарплаты, притом, что, благодаря прозрачной административной политике прошлого главы отдела, мы, сотрудники, достоверно знали, что средства есть не только на оплату труда, но и на развитие проектов.

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На этом епископ Климент не останавливается. 13 сентября 2016 года он публикует на официальном сайте УПЦ «Роз'яснення Синодального iнформацiйного вiддiлу УПЦ стосовно ситуації із веденням ГПУ слідства щодо обставин останніх років предстоятельського служіння спочилого Митрополита Володимира та допиту архієреїв УПЦ».

Таким образом, впервые запускает в Интернет неправдивую информацию о том, что на Блаженнейшего Митрополита Владимира, в последние годы его жизни, якобы не оказывалось никакого давления со стороны режима В. Януковича и его силовых структур.

Позже эта ложь легла в основу многих публичных заявлений официальных спикеров Киевской Митрополии УПЦ. Вот соответствующая формулировка из «Роз'яснення», которая стала программной для тех, кто старается отвлечь внимание духовенства и верующих от трагических обстоятельств последних лет жизни почившего Предстоятеля УПЦ.

Цитирую: «…. викликає глибоке занепокоєння наполегливе намагання Прокуратури досліджувати обставини останніх років перебування Блаженнішого Митрополита Володимира на чолі УПЦ. Адже про підстави для цього жодного разу офіційно не заявляв як сам спочилий Блаженніший Владика, так і ті, кому делеговано представляти інтереси УПЦ у державних органах».

Эта фраза стала «стратегией», несмотря на то, что 22 сентября 2016 года, митрополит Александр написал главе Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ официальное письмо, как викарий Киевской Митрополии УПЦ, в котором четко представил основание, на котором Генеральная прокуратура Украины проводит расследование обстоятельств, связанных с темой давления на покойного Митрополита Владимира.

Цитирую: «31 березня 2014 року у резиденції Предстоятеля УПЦ у Феофанії його відвідав народний депутат України, проф. Київської Духовної Академії та Семінарії А.Л. Деркач. Спілкуючись з Митрополитом Володимиром, А.Л. Деркач запитав його про доцільність депутатського запиту до прокуратури щодо фактів злочинного тиску на Предстоятеля зі сторони колишніх посадовців. Блаженніший Митрополит Володимир підтвердив, що такий тиск дійсно мав місце та надав А.Л. Деркачу благословення на здійснення відповідного депутатського запиту. Свідками цієї події були: митрополит Олександр (Драбинко), архімандрит Антоній (Сергеєвський), архімандрит Гедеон (Харон), архімандрит Іона (Радзивіл), С. Бут, черговий лікар.

Про обставини тиску на Митрополита Володимира з боку державної влади мною інформувалося вище церковне керівництво, а саме Блаженніший Митрополит Онуфрій та Святіший Патріарх Московський і всієї Руси Кирил, у листі до якого від 31.01.2014 р., я, зокрема, інформував адресата про тиск на Блаженнішого Митрополита Володимира і нешляхетну поведінку одного з архієреїв УПЦ, який намагався за допомогою тиску світської влади обійняти посаду Предстоятеля».

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Епископ Климент не только не принял во внимание замечание иерарха, который, перед Синодом, отвечал за лечение Блаженнейшего и был свидетелем, в числе прочих, встречи Архипастыря с народным депутатом, но даже не отправил ему официальный ответ.

Это свидетельствует о низком уровне коммуникации и предвзятом однобоком отношении к теме последних лет жизни Митрополита Владимира, что, крайне неприемлемо для должностного лица, отвечающего за информационную политику в Церкви.

Когда же сотрудниками Генеральной прокуратуры, в кабинетах чиновников от прошлой власти, были найдены письма покойного Блаженнейшего на имя В. Януковича и В. Захарченко, из которых следует, что давление все же было, канцелярия Киевской Митрополии УПЦ публично поставила под сомнение их подлинность.

Об этом я писал в посте №11, под названием «Почему Блаженнейший Митрополит Владимир вел собственную Канцелярию?».

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В целом, «Роз'яснення Синодального iнформацiйно-просвiтницького вiддiлу УПЦ…» — это еще один важный документ, который частично помогает понять, почему тема последних лет жизни почившего Предстоятеля УПЦ замалчивается на официальном церковном уровне.

Для удобства восприятия выделю из него четыре основных тезиса:

1. Автор текста обвиняет правоохранительные органы в том, что они якобы не расследуют преступления и противоправные действия, которые имели место по отношению к УПЦ.

Вот соответствующая формулировка: «Досі відсутні відомості про результати слідства щодо вбивства кілерами священика Романа Ніколаєва та жахливого катування, внаслідок якого загинула монахиня Алевтина (Кравчук). Хоча ці резонансні злочини були скоєні понад рік тому, слідчі органи жодного разу не прозвітували перед суспільством про покарання винних. Суспільство не поінформоване і про розкриття обставин викрадення настоятельки та монахині одного з Київських монастирів у червні 2013 року. Не менш зухвалим стало побиття націонал-радикалами православних парафіян с. Катеринівка на Тернопільщині 21 вересня 2015 року, наслідком якого стала госпіталізація 15 вірян із травмами різної важкості. І хоча ціла низка міжнародних правозахисних організацій вимагала всебічного і незаангажованого розслідування цього злочину проти свободи совісті, органи правопорядку також залишили його без належної уваги. Не попереджені та не розслідувані десятки випадків рейдерських захоплень культових споруд, не було проведено необхідних слідчих дій для віднайдення тих, хто здійснив у м. Києві 11 підпалів православних храмів. Не ініційовано жодної справи проти відвертих випадків розпалення релігійної ворожнечі та закликів до агресії проти віруючих з боку окремих політиків та посадових осіб під час проведення Всеукраїнського Хресного ходу».

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По этому пункту следует отметить три момента:

а) Такие высказывания по теме убийств священника и монахини имели бы право на существование, если бы была соблюдена следующая процедура: В УПЦ есть Синодальный отдел, отвечающий за взаимодействие Церкви с правоохранительными органами. Было бы логично, если бы он, со стороны УПЦ, взял под контроль расследование по указанным эпизодам, или хотя бы направил официальное обращение с просьбой сообщить о результатах расследования. Эту же функцию мог бы выполнить Юридический отдел УПЦ.

Если высказывания главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ не подкреплены соответствующими документами (обращением профильного отдела и ответом от следователей) — это просто частное мнение, а не официальная позиция. Если бы правоохранительные органы проигнорировали официальный запрос от УПЦ, об этом также можно было заявить. И только тогда уместно делать вывод о том, что работа не проводится.

б) Обострение межконфессиональной ситуации, о котором пишет епископ Климент, произошло практически сразу после кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира.

При нем между УПЦ и УПЦ КП был диалог, который начался много лет назад, в условиях взаимного напряжения, конфронтации и агрессии. Со временем, эти негативные факторы удалось преодолеть. Официальные представители указанных юрисдикций начали конструктивно общаться, и к тому моменту, когда Бдаженнейший впервые попал в больницу, о захватах храмов уже не было речи. Общение в рамках комиссии по диалогу переросло в совместную работу: священники разных конфессий начали мирно совместно работать в «Громадських радах», созданных при нескольких важных отраслевых министерствах, в частности: Обороны, Внутренних дел, Образования и Здравоохранения.

После кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира, созданные при нем, комиссии новым руководством УПЦ признаются неэффективными, а межконфессиональный диалог прекращается.

23 ноября 2014 года появляется хороший шанс его возобновить. В Софии Киевской собираются главы всех традиционных христианских конфессий, чтобы почтить память почившего Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Но Предстоятель УПЦ не приходит на это мероприятие.

.... События на Майдане и война на Востоке идеологически раскалывают общество. Все это привело к тому, что сегодня нет речи о межконфессиональном диалоге, но зато бушует религиозная война, особенно на Западной Украине.

в) Автор текста прямо указывает на то, что расследование трагических обстоятельств последних лет жизни Блаженнейшего не важно на фоне других негативных инциндентов, с которыми столкнулась УПЦ.

Это следует из такой формулировки: «На тлі такої відвертої бездіяльності силових структур щодо злочинів проти життя, здоров’я та дотримання права на свободу совісті віруючих українських громадян, викликає глибоке занепокоєння наполегливе намагання Прокуратури досліджувати обставини останніх років перебування Блаженнішого Митрополита Володимира на чолі УПЦ».

На мой взгляд, все это одинаково крайне важно, и ничего не мешает расследовать названные эпизоды одновременно и, в равной степени, качественно.

Интерпретация, которую дает епископ Климент, наталкивает на мысль, что посредством перечисления противоправных действий по отношению к УПЦ он пытается отвлечь внимание общественности от темы последних лет жизни Блаженнейшего. А это реально несправедливо.

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2. Заслуживает внимания и следующая фраза из «Роз’яснення»: «Обставини проведення означених слідчих дій, які потрапили у засоби масової інформації, дають підстави говорити про наявність спроб спотворити уяву про діяльність Блаженнішого Митрополита Володимира на посаді Предстоятеля УПЦ шляхом спекуляцій із фізичним станом спочилого Владики, наклепів та відвертих пліток».

С этим сложно согласиться. Открывающиеся факты говорят о заговоре против Митрополита Владимира. Затеяв этот сценарий, «отдельные силы» сами «спотворили» репутацию УПЦ.

Следует обратить внимание на важный фактор: с момента открытия уголовного производства по данной теме, в стране поменялось несколько процессуальных прокуроров. И, несмотря на то, что все они являются представителями, часто, противоборствующих политических сил, это дело ни кем из них не было закрыто.

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3. Вызывает удивление и эта формулировка из «Роз'яснення»: «….виклики на допити до Генеральної прокуратури архієреїв УПЦ стали прикрим прецедентом в новітній історії державно-церковних відносин. Враховуючи очевидну необґрунтованість необхідності кримінального провадження стосовно обставин звершення спочилим Блаженнішим Митрополитом Володимиром свого предстоятельського служіння, а також чисельні заяви окремих українських політиків проти існування в Україні Української Православної Церкви, є серйозні підстави стверджувати про тиск на священнослужителів УПЦ з боку силових структур».

Снова-таки на лицо пример предвзятого отношения и непоследовательности.

Если вызов в прокуратуру архиереев УПЦ сегодня считается давлением, как тогда можно назвать содержание под конвоем секретаря Блаженнейшего Митрополита Владимира?

А ведь в случае с ним, речь идет не просто о вызове в правоохранительный орган. Там имели место и допросы, и принудительное нахождение в «месте содержания», и ограничения в общении и передвижении, и искусственная изоляция от Предстоятеля, в самые ответственные моменты, связанные с его лечением, и запреты от МВД участвовать в богослужениях, и даже запись «на камеру» его исповеди.

Ну и, конечно же, апогей — нарушение тайны Исповеди, с чего, собственно, и начался этот пост.

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4. И, наконец, автор текста «Роз'яснення» заявляет, что именно на основе рапорта митрополита Александра, Синод пришел к выводу о том, что Блаженнейший Митрополит Владимир больше не может исполнять обязанности Предстоятеля УПЦ, и было принято решение об избрании Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры.

Вот соответствующая формулировка: «Що ж до формального відсторонення Блаженнішого Митрополита Володимира від безпосереднього прийняття участі в управлінні Церквою слід нагадати, що воно відбулося 24 лютого 2014 року згідно рішення Священого Синоду УПЦ, на якому був розглянутий Рапорт Високопреосвященного митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка), на той час відповідального за лікування Митрополита Володимира. У своєму рапорті митрополит Олександр (Драбинко) детально виклав ситуацію із станом здоров’я Предстоятеля і повідомив Священний Синод, що можливості для його відновлення не існувало, наслідком чого стало обранння Місцеблюстителя Київської кафедри Української Православної Церкви».

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Логично, что ответственный, перед Священным Синодом, за лечение Предстоятеля УПЦ подал рапорт, в котором изложил ситуацию, возникшую в зоне его ответственности.

Вопрос не в этом, а именно в том, сколько раз его принуждали сделать это намного раньше, в каких условиях он «откладывал» этот шаг и когда, в конце концов, написал текст.

Автор «Роз'яснення» несправедливо не учел эти важные факторы, и даже искусственно сместил акценты. По логике его формулировки получается, что Блаженнейшего сместили с поста Предстоятеля с подачи его секретаря.

Точки над «ї» в этой коллизии расставляет митрополит Александр — в своем официальном обращении к епископу Клименту, от 22 сентября 2016 года.

Приведу эту цитату полностью: «День этот можно назвать и историческим, и эпохальным. Эпохальным, поскольку смена эпох, как в государстве, так и обновление церковной жизни. Уходят поколения. Идет смена мышления и подхода, вернее перехода от вчера к завтра. Накануне приготовил рапорт о том, что М.В. (Митрополит Владимир) уже не вернется к исполнению Предстоятельских обязанностей, как то обусловлено Уставом. Решение не легкое и поступок, надеюсь, история не осудит. Да, действительно, М.В. (Митрополит Владимир) уходит, но не уходит Церковь. И в Её памяти он навсегда живой, деятельный, современный Предстоятель. Долго меня давили, чтобы получить эту бумагу, этот рапорт. Но Божия воля исполнилась только сейчас, когда Промыслом Божиим было устроено избавление и Государства, и Церкви от деспотов, хотящих рулить в Церкви, кто хотел смерти или отставки М.В. (Митрополит Владимир) ради А. (митр. Антоний (Паканич)). Совесть моя чиста перед Церковью и Митрополитом, моим отцом. Я не сдал его на поругание этой живодерной бесчеловечной Донецкой машине бандитов – Тернового венца Украины. Время пришло, и все устроилось наилучшим образом. Тянуть дальше было некуда. У Церкви должны быть свои лицо и голос. Ей необходим тот, кто будет отвечать Майдану, народу. Дальше сдерживать ситуацию уже было нельзя, да уже и не нужно. Опасность узурпации власти и использования ее как админ. ресурса на выборах 2015 – ушла. И, надеюсь, не вернется. “Умерли искавшие душу младенца” (Мф. 2:20)».

Но глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ никак не отреагировал на эти аргументы, несмотря на то, что они были обнародованы в СМИ. С одной стороны, это непрофессионально, как для информационщика, а с другой — не по-братски, как для священнослужителя....

Ведь епископ Климент встречался с митрополитом Александром 19 июня 2013 года, беседовал с ним и не мог не знать степень сложности ситуации, в которой оказался секретарь почившего Предстоятеля УПЦ, после «взятия под охрану (конвой)». Более того, во время той беседы в гостинице «Опера», он внешне повел себя гуманно: выслушал, отпустил грехи, прочел разрешительную молитву и дал несколько добрых советов, в том числе, «беречь нервы».

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Учитывая это, непонятно его активное участие в информационной войне против митрополита Александра. В этой теме он позиционирует себя «санитаром леса», который стремится «очистить» его от «недостойных».

Возможно, это бы не так бросалось в глаза, если бы по Интернету не гуляла информация о том, что после принятия епископского сана, заметно выросло материальное благосостояние епископа Климента и его семьи. Как-то, во время частной беседы о том, «какой плохой владыка Александр», соблазняющий верующих своим огромным богатством, епископ Климент обронил фразу: «Вот о моей семье никогда плохо не писали».

Мне известно, как расстроился владыка, когда на сайте finbalance.com.ua появилась публикация о финансовом скандале, связанном с компанией «Укрконцепт», одним из основателей которой является его родной брат — Вечеря Павел Александрович.

Тогда журналисты писали не только о названной компании, но и о самом Павле Вечере. К примеру, стало известно, что тогдашний лидер Партии регионов в Киевсовете и, по совместительству, руководитель компании «Киевгорстрой» Алексей Омельяненко, вдруг почему-то, переоформил на члена семьи епископа Климента свой дом и несколько фирм.

Указанные ситуации были реально «жаренными», но я не слышал и не видел, чтобы оппоненты владыки раскручивали их, в рамках темы неожиданного и быстрого обогащения архиерея УПЦ. А ведь могли, но не сделали этого, потому что у них нет цели опустить чей-то авторитет.

Чего не скажешь о главе Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, который, исходя из «Роз'яснення» и других его текстов, дискредитирующих тему последних лет жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира, поставил перед собой именно такую цель….

…. Сам поставил или поставили перед ним другие, покажет время и дальнейшее исследование вопроса.

Завершення