Знал ли Патриарх Кирилл о давлении на Блаженнейшего Митрополита Владимира? (ч.14.)

Фраза из открытого обращения Синода к Президенту Украины (от 14 ноября 2016 года) о том, что митрополит Александр (Драбинко) «…не доводячи до відома церковної влади те, що йому відомі якісь важливі факти, … вирішив через засоби масової інформації розповсюджувати нічим не підтверджені плітки та наклепи…..», дает основание ответить на два важных вопроса:

1. Знал ли Патриарх Кирилл о давлении на Блаженнейшего Митрополита Владимира?

2. Что, конкретно, ему было известно об этом?

Это важно сделать, на тот случай, если вдруг Предстоятель УПЦ, в своем обращении, под «церковною владою» имел в виду и Первоиерарха Русской Православной Церкви, через которую верующие Украины имеют молитвенное и евхаристическое общение с другими Помесными Церквями.

Более того, изучение этого аспекта приводит к окончательному выводу о безосновательности обвинений в адрес секретаря Блаженнейшего в том, что он не уведомил Священноначалие о сложной ситуации, в которой, перед своей кончиной, оказался Предстоятель УПЦ.

И вот, почему.

31 января 2014 года, митрополит Александр пишет письмо на имя Патриарха Кирилла, в котором говорится о состоянии здоровья Блаженнейшего, о попытках оказывать на него давление, о деструктивном поведении «кандидата от Януковича» и о позиции Архипастыря относительно, тогда еще, митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, как потенциального преемника.

Из этого документа удалось выделить четырнадцать тезисов — это поможет понять, что же конкретно, на тот момент, было известно Патриарху Кириллу о ситуации, связанной с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром.

Важно отметить, что это письмо митрополит Александр написал, как ответственный, перед Священным Синодом УПЦ, за лечение Предстоятеля.

Итак:

1. Начинается текст с констатации факта ухудшения состояния здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира: «Состояние здоровья Блаженнейшего очень сложное. Имеющиеся у Митрополита Владимира болезни усугубились наличием раковой болезни. Увы, ее лечение во Франции оказалось неэффективным, но и к тому же еще ослабило иммунитет, в результате чего инфекционные болезни привели физическое состояние Блаженнейшего Митрополита Владимира к критическому.

Блаженнейший находится в реанимации, от возможных прогнозов врачи воздерживаются».

2. Говорится об иерархах, желающих «Места»: «Такое положение вещей … будоражит умы, …. некоторых желающих «Места» церковных иерархов…».

3. В письме содержится указание на «… околоцерковных олигархов, желающих влиять на этот процесс (смещения Предстоятеля УПЦ — А.А.), а иногда и его ускорение в угоду личным амбициям, а также политической конъюнктуре».

4. Приводится аргументация, почему важно, чтобы Блаженнейший продолжал управлять УПЦ, пока это возможно, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Вот она: «Нахождение Митрополита Владимира на посту Предстоятеля, пусть и в таком состоянии, но будучи среди нас, среди живых, остужает некоторые горячие головы. И, как показывает практика последних трех лет, дает возможность избежать многих ошибок и необдуманных действий. Церковь живет по своим благодатным Христовым Законам….».

5. Приводится несколько, имевших место, фраз, которые, фактически, являются нарушением элементарных этических норм по отношению к легитимному Предстоятелю. Вот они: «Разве это Предстоятель?», «Как можно управлять Церковью из коляски?»

6. В документе уделяется внимание митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию — поясняется, в чем именно он не оправдал ожиданий Блаженнейшего, который наделил его широкими полномочиями. Цитирую: «... владыка Антоний не прошел испытаний властью. Причем, властью, как светской внешней, так и данной ему церковной внутренней. Положив свою надежду «на князей сынов человеческих», он, увы, повторил безумные желания старухи из сказки «О Золотой Рыбке», в надежде сместить Митрополита Владимира, причем, чужими руками».

7. Прямо говорится, что митрополит Александр «был поставлен известными людьми в условия, вынуждавшие убедить Митрополита Владимира уйти на покой, указав преемником митрополита Антония».

8. В связи с этой деталью, важно сказать, что в письме приводится фраза, сказанная Блаженнейшим перед выборами Патриарха Московского, в январе 2009 года: «Я хочу предстать перед Богом Митрополитом Киевским».

9. Указывается на то, что в августе 2013 года, перед операцией, Блаженнейший Митрополит Владимир сделал несколько распоряжений. Цитирую: «Идя на операцию в августе 2013 года, Митрополит Владимир, на случай возможной кончины, сделал несколько устных и письменных распоряжений».

10. Для понимания сложности ситуации, важна формулировка о том, что Архипастырь выразил недоверие митрополиту Антонию, о чем направил соответствующее письмо епископату УПЦ, и что подтвердил во время своего визита в Одессу, в начале сентября 2013 года. Вот это место из письма: «Одно из них (распоряжений — А.А.) — недоверие митрополиту Антонию. Его же он поддержал и в Одессе в начале сентября, вынеся на обсуждение вопрос об отстранении митрополита Антония от должности Управделами….».

11. Далее автор письма поясняет, почему на основании письма и заявления Предстоятеля УПЦ, не были приняты соответствующие кадровые решения: «…. Однако обстоятельства, в которые он (Митрополит Владимир — А.А.) был поставлен, неприкрытое давление и вмешательство нецерковных сил, не позволили довести дело до логического конца».

12. В письме на имя Патриарха была поднята тема и о возможном преемнике Блаженнейшего Митрополита Владимира на посту Предстоятеля УПЦ. И здесь митрополит Александр указывает на то, что, в данном вопросе, он руководствуется не собственными соображениями, а информацией, полученной в личной беседе с Архипастырем.

Цитирую: «О возможном преемнике …. мы с Митрополитом Владимиром говорили не раз. Он высказывался положительно в этом плане о митрополите Черновицком и Буковинском Онуфрии, как о человеке уважаемом, духовном, умеренном. …. На сегодняшний день, митрополит Онуфрий имеет уважение и авторитет среди духовенства и верующих. Он тверд и прям в позиции внутри- и внешнецерковной политики. Неподатлив влиянию внешних факторов».

13. Из текста этого письма мы получаем ответ на вопрос: «Почему митрополит Онуфрий принял участие в Синодальном собрании 21 февраля 2012 года, несмотря на то, что оно было проведено вопреки благословению Блаженнейшего не созывать Синод?».

Эти слова важны — для объективного понимания ситуации: «По прошествии времени выяснилось, что митрополит Онуфрий был вовлечен в это вследствие искаженного информирования со стороны заинтересованных тогда лиц».

14. Автор письма также ретранслирует позицию тогдашнего митрополита Черновицкого и Буковинского «дождаться окончания земного пути Предстоятеля Церкви Митрополита Владимира», которая тогда была единственно правильной, в отличии от поспешных "попыток" некоторых «сил» в УПЦ ускорить процесс определения преемника действующего Предстоятеля.

Справедливости ради, следует отметить важный момент, касающийся пункта №6. Автор письма на имя Патриарха не только обвиняет митрополита Антония в противоправных действиях, но и заявляет, что его использовали. Вот соответствующее указание на это: «Видя напор политиков и их позицию использовать митрополита Антония в будущем, как Предстоятеля в своих целях….».

Анализ текста этого письма показывает, что даже если оно являлось единственным источником информации по данному вопросу, которым владел Патриарх Кирилл, этого уже вполне достаточно для того, чтобы назвать неправдой фразу о том, что митрополит Александр «…не доводячи до відома церковної влади те, що йому відомі якісь важливі факти, вирішив через засоби масової інформації розповсюджувати нічим не підтверджені плітки та наклепи…..», под которой подписался Блаженнейший Митрополит Онуфрий, в обращении Синода к Президенту, от 14 ноября 2016 года.

Но это не единственный документ «по теме», который был направлен Святейшему секретарем Блаженнейшего Владимира.

Есть еще рапорт на имя Патриарха Кирилла от 18 июня 2014 года, в котором владыка Александр докладывает, что «…. Постановлением Прокуратуры города Киева от 11 июня 2014 года, закрыто уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований за №…., в котором я проходил в качестве свидетеля. Об обстоятельствах его я информировал Вас в беседе в июле прошлого года».

К этому документу прилагается рапорт о состоянии здоровья Блаженнейшего, на тот момент, а также копия письма Предстоятеля епископату УПЦ «О недоверии митрополиту Антоню», написанного 8 августа 2013 года.

22 января 2016 года, митрополит Александр пишет еще одно письмо Патриарху Кириллу, в котором указывает причину, по которой не может принять участие в торжествах по случаю годовщины интронизации Патриарха и в заседании Архиерейского Собора РПЦ, которое должно было состояться 2-3 февраля 2016 года.

Для удобства, также выделю из этого письма основные тезисы:

1. Автор называет «объективные причины», по которым не может принять участие в торжествах по случаю интронизации Патриарха и в заседании Архиерейского Собора. Цитирую: «Обусловлено это тем, что юристы (адвокат, прокурор) не рекомендуют посещать пределы Российской Федерации, в связи с тем, что на ее территории скрываются объявленные в розыск лица, причастные к известным Вам событиям лета 2013 года».

Здесь важно конкретизировать эти самые «рекомендации юристов», о которых упоминает митрополит Александр. У нас в наличии есть документ под названием «Рекомендацiя захисника», адресованная «потерпілому у кримінальному провадженні Драбинку Олександру Миколайовичу», и написанная 25 декабря 2015 года, «керiвним партнером юридичної фiрми "СИДОРЕНКО та партнери" адвокатом Сидоренком Д.I.».

В ней приводится обоснование рекомендации не посещать Российскую Федерацию. Цитирую: «…. вважаю, що існує реальна та суттєва загроза Вашому життю та здоровʼю, у випадку Вашої поїздки до Російської Феферації, незалежно від тривалості такої поїздки. У звʼязку з викладеним, як особа, яка згідно з Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» здійснює захист Ваших прав та інтересів як потерпілого від злочину, наполегливо рекомендую Вам утриматися від поїздок до Російської Федерації до того часу, поки всіх підозрюваних та обвинувачених у злочині проти Вашої свободи не буде знайдено та притягнуто до кримінальної відповідальності на підставі вироку суду».

2. Интересной, для исследователей событий, происходивших в УПЦ летом 2013 года, является следующая формулировка из письма: «Благодарю Ваше Святейшество, что Вы не стали участником тех событий (лета 2013 года — А.А.), к которым подталкивали Вас и меня бывшие должностные лица».

3. Из письма мы узнаем о беседе «по данной теме», которая состоялась между Патриархом Кириллом и секретарем Блаженнейшего. Вот соответствующее указание на это: «Очень хорошо помню Ваш со мною разговор, после заседания Священного Синода, в библиотеке Киевской духовной академии».

4. Владыка также говорит о том, что, по состоянию на 22 января 2016 года (дата составления письма - А.А.)), ситуация в УПЦ, сложившаяся в последние годы жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира, остается неразрешенной: «Недоуменные вопросы, возникшие, как у Вас, так и у меня, до сих пор остаются без ответа».

5. Автор письма говорит о попытках заставить его покинуть пределы Украины, и поясняет, почему он не сделал этого: «… от меня требовалось бывшим Министром внутренних дел немедленно покинуть пределы Украины для несения послушания, определенного Вами, и, будто бы, договоренность об этом с Вами уже была. Я не смог поступить против своей совести: оставить больного и изможденного Блаженнейшего Митрополита Владимира, «спасая свою шкуру». Как показала история и развитие дальнейших событий, уверен, что поступил правильно, в том числе благодаря выводам, которые сделал исходя из Вашей с нами беседы 27 июня 2013 года».

6. В письме поясняется, на каком основании Генеральная прокуратура Украины занимается расследованием обстоятельств последних лет жизни Блаженнейшего: «Блаженнейший Митрополит Владимир скончался. Обстоятельствами его преждевременной смерти и причинами, к этому приведшими занимается Генеральная прокуратура Украины. Благословение на то было дано еще при жизни самим Митрополитом Владимиром, 31 марта 2013 года, согласно поданному депутатскому запросу».

Эта фраза лишний раз указывает на ложность заявлений отдельных «спикеров» УПЦ, которые часто, безосновательно, публично говорят о том, что от почившего Предстоятеля никогда не исходила информация о давлении на него.

7. Митрополит Александр также информирует Патриарха о ходе и результатах расследования, по состоянию на период написания этого письма. Цитирую: «…Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование относительно двух сотрудников МВД Украины — фактических исполнителей преступления, незаконно ограничивавших мою свободу с целью давления на Митрополита Владимира, что привело к тяжелым последствиям. Следствие продолжается относительно иных лиц — организаторов, участников преступления и заинтересованных лиц, включая иерархов и спонсоров этого «проекта».

8. А эта фраза автора письма, возможно, понизит уровень истеричности тех его оппонентов, которые «заходят на его страницу в Фейсбуке в надежде увидеть предложение архиерея прекратить конфликт, но почему-то не находят его».

В этом месте письма содержится прямое указание на то, что не он эту «войну» начал и не он отказался «заключить» перемирие. Цитирую: «… осознавая, что указанные лица были исключительно инструментами в руках «лукавого», мною предложено указанным лицам заключить соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемыми. Однако, пока, подозреваемые отказались от заключения такого соглашения о примирении. Хотя и не отрицают того факта, что выполняли незаконные указания и приказы В. Захарченко и В. Коряка и других заинтересованных лиц».

Свидетельством того, что Патриарх Кирилл не только получил, но и ознакомился с вышеизложенной информацией, является его резолюция, отправленная 29 января 2016 года, на имя митрополита Александра.

Вот она: «Сожалею, потому что реально такой опасности не существует».

Выглядит она парадоксально, так как из нее следует, что адресат до конца не понял сложности ситуации и, в частности, степени опасности, которая продолжала угрожать секретарю почившего Предстоятеля УПЦ, даже после кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира.

На данный момент, это лишь мое личное предположение.

Что может означать резолюция Патриарха, на фоне противоположной рекомендации официального адвоката митрополита Александра, который не только представляет его интересы, но, и в некоторой степени, отвечает за безопасность своего подзащитного?....

.... Поиск ответа на этот вопрос подводит нас к теме о том, как Москва относилась к недавним процессам, происходящим в Украинской Православной Церкви, с подачи ее Предстоятеля, которым более двадцати лет был Блаженнейший Митрополит Владимир.

Но об этом — в следующих постах.