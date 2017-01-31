Хамство по отношению к болеющему Митрополиту Владимиру (ч.13.)

Период пребывания Блаженнейшего Митрополита Владимира в больнице был тяжелым для него, трагическим для духовенства и верующих, но, в то же время, показательным для тех, кто интересуется новейшей историей УПЦ.

Мы увидели разные модели поведения людей, которым, в свое время, почивший Предстоятель неоднократно помогал по жизни: кто-то боролся за его выздоровление, сам находясь о опасности, кто-то пытался использовать ситуацию для удовлетворения собственных амбиций, кто-то стремился «поломать» уклад, который Архипастырь создавал на протяжении двух десятилетий, кто-то просто наблюдал, а кто-то .... предал, чисто по-светски.

В то время, на официальном сайте УПЦ, мы старались систематично сообщать о состоянии здоровья Блаженнейшего, подкрепляя информацию новостями о встречах и переговорах, которые он проводил в клинике и в монастыре Феофания, а также о мероприятиях, в которых участвовал на выезде, в частности, о богослужениях, которые Архипастырь совершал довольно-таки часто, для своего возраста и состояния здоровья. Все эти сообщения сопровождались фоторепортажами. Таким образом, люди видели, что Блаженнейший жив, стабилен, дееспособен и работоспособен.

Но даже, несмотря на это, в среде УПЦ нашлись люди, которые, игнорируя эту информацию, публично заявляли, что Предстоятель утратил дееспособность и уже не может управлять Украинской Православной Церковью.

Одним из таких персонажей является нынешний митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких).

Дошло до того, что он не просто активно распространял, ничем не подкрепленную, информацию о том, что Блаженнейший Митрополит Владимир недееспособен, но и убеждал синодалов «заставить» Первоиерарха выступить по телевизору, чтобы, таким образом, доказать свое право оставаться в статусе Главы Церкви.

В принципе, я могу согласиться с формулировкой о том, что обращение по телевизору воодушевило бы тех, кто искренне переживал за Архипастыря, потому что данное беспокойство, в той ситуации, вполне естественно. Но, следующие за этим слова о том, что оно якобы стало бы «естественным опровержением пессимистических прогнозов «некоторых священников и мирян УПЦ» в отношении самочувствия Предстоятеля УПЦ», являются неэтичными по отношению к Митрополиту Владимиру, который, несмотря на проблемы со здоровьем, старался работать и служить.

В том же материале, управляющий Тульчинской кафедрой, прикрываясь псевдонимом «Иван Золото», высказал ряд претензий к внешнему виду Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Выделю четыре пункта, которые четко показывают отношение автора к болеющему Предстоятелю УПЦ. Для написания своей, якобы разоблачающей, публикации, тогда еще, архиепископ Ионафан использует фотографию официального сайта УПЦ, сделанную во время одной из Литургий, которую Блаженнейший Митрополит Владимир совершил в Киевском Покровском женском монастыре, в начале января 2012 года.

Итак, пройдемся по этим пунктам:

1. «... По информации священников, церковный устав предусматривает совершение литургии только стоя перед престолом, а не сидя...., чего на фото они не наблюдают».

Во-первых, все видели, что в то время Предстоятель УПЦ передвигался на коляске, что было связано с серьезной травмой шейки бедра. И это никто не пытался скрывать.

Во-вторых, если сидение во время Литургии — это такая большая проблема, почему тогда архиепископ Ионафан не говорил об этом, когда богослужения «на коляске» стал совершать покойный митрополит Винницкий и Могилев-Подольский Макарий (Свистун)?

Более того, в тот день Блаженнейший служил «сидя» не в последний раз, и ни у кого, из сослужащих, даже в мыслях не было вменить это в претензию Предстоятелю.

В-третьих, такие богослужения часто показывали по телевизору, и все мы видели, что в те моменты, когда за Литургией обязательно нужно предстоять, Блаженнейший всегда поднимался и стоял. Все «совершительные фразы» он произносил стоя, и даже пытался кланяться, хотя очевидцы знали, как тяжело это ему давалось.

В-четвертых, все знают, что Блаженнейший Митрополит Владимир был невероятно мужественным человеком, и умел терпеть физическую боль. Мне достоверно известно, что от совершения многих богослужений, в тот период, врачи отговаривали его, прогнозируя возможные осложнения. Но Архипастырь так и не стал классическим пациентом, находящимся на стационарном лечении. И использовал любую возможность, чтобы помолиться вместе со своей паствой. Более того, по словам участников тех богослужений, он часто вставал даже тогда, когда вполне мог бы и сидеть.

И, наконец, в-пятых, все мы знаем, насколько Блаженнейший любил службу и как часто служил. Необходимость сидеть расстраивала и его, но от этого его молитва была не менее сильной, а богослужения — не менее благодатными.

2. «.... по информации священников, церковный устав предусматривает совершение литургии .... обязательно в полном богослужебном облачении, чего на фото они не наблюдают».

В течении всей своей жизни, владыка Ионафан позиционировал себя богословом и специалистом в области Литургики. Не в моем статусе оспаривать это, но он просто не мог не знать, что Таинства совершаются носителем сана в силу действия благодати Святого Духа, а не наличия полного архиерейского облачения.

Святителям-исповедникам и мученикам, в лагерях приходилось совершать богослужения, вообще, в тюремных робах, и никто никогда не посмел упрекнуть их в этом. Митрополит Ионафан, в силу своего сана, знает, что процесс облачения весьма трудоемкий, а архиерейское облачение — «ноша» не из легких. Поэтому вполне нормально, что Блаженнейший Митрополит Владимир, испытывая физическую тяжесть от многочисленных медицинских процедур, в том числе, и от хирургических вмешательств, в тот момент совершил Литургию не в полном архиерейском облачении.

3. Утверждение архиепископа Ионафана о том, что «... Предстоятель причащался на ней (Литургии — автор) только из чаши с вином, без принятия освященного хлеба» является неправдой. Об этом свидетельствуют слова реальных участников тех событий, которые заявляют, что Ахрипастырь причащался Телом и Кровью Христовыми.

4. На тех же фотографиях из Покровского монастыря, какие-то «медики (архиепископа Ионафана — автор) видят, что левая рука Предстоятеля закреплена фиксатором к подлокотнику кресла. Они полагают, что было онемение левой стороны тела».

«Закрепление руки» никто не пытался скрывать, но есть важный момент: очевидцы богослужения, которые, в отличии от владыки, не рассматривали фотографии с экрана компьютера, где-то в Тульчине или Брацлаве, а реально присутствовали в алтаре, сказали, что во время «Совершительных действий», Блаженнейший использовал обе руки.

Если рассматривать эти высказывания архиепископа Ионафана, как попытку выразить недоверие церковным СМИ, лично меня, как тогдашнего ответственного редактора официального сайта УПЦ, это мало задевает.

Но здесь важно и, одновременно, печально другое: «подмечая» физические немощи Блаженнейшего, он провоцировал читателей сайта Тульчинской епархии сомневаться в действенности Таинств, совершаемых Предстоятелем УПЦ.

Написать о выдающемся Архипастыре в таком ключе можно было только при наличии уверенности в том, что он уже не выздоровеет. Но состояние его здоровья, в то время, еще неоднократно то ухудшалось, то улучшалось. И, конечно же, улучшение беспокоило автора провокационных публикаций на сайте Тульчинской епархии. Вероятно этим можно обьяснить тот факт, что, при изменении ситуации, владыка просто удалял публикации, наверное, не понимая, что их уже многие не только прочли, но и даже распечатали. Когда же, во время заседания Синода, которое прошло 8 мая 2012 года, уже под председательством Блаженнейшего Митрополита Владимира, их ему предъявили, архиерей стал отрицать свою причастность к их написанию.

В то время очень внимательно следили за публикациями архиепископа Ионафана журналисты сайта «Религия в Украине». В фотографиях к этому посту я дал распечатки не только исходных публикаций, но и текстов, в которых подчеркнуты те сообщения, которые были удалены с сайта.

Кстати, об этом, 11 апреля 2012 года, писал и Блаженнейший Митрополит Владимир главе Богословско-канонической комиссии УПЦ архиепископу Белоцерковскому и Богуславскому Августину: «Прошу зауважити, що деякі з них (материалы сайта Тульчинской епархии — автор), станом на 15.02.2012 року, були видалені з цього інтернет-ресурсу».

Своими публицациями архиепископ Ионафан не только выражал сомнения в дееспособности Блаженнейшего и недоверие официальным церковным СМИ, которые ретранслировали его график. Он также косвенно выразил несогласие с решением Священного Синода УПЦ о назначении секретаря Предстоятеля ответственным за его лечение. В связи с этим, он настаивал на необходимости «... учредить специальную медицинскую комиссию Священного Синода УПЦ, которая уточнила бы информацию о здоровье Предстоятеля УПЦ».

Удивительно, как изменилось содержание высказываний архиепископа Ионафана в адрес Блаженнейшего Митрополита Владимира, стоило ему попасть в больницу.

Ведь еще в 2010 году он писал о нем следующее: «Его труды -— это вся наша православная Украина. К нему идут отовсюду: и из дальних окраин, и из бедных хат и президентских дворцов. Едут депутаты и бизнесмены, устремляются к нему, как ручьи с гор, дети и молодежь. Блаженнейший Митрополит Владимир стал всеукраинским старцем, голосу которого внемлет вся страна. Вот, что может свершить смирение и кротость, нищетою Божиею богатое!»

А вот еще одна пафосная формулировка, вышедшая из-под пера архиепископа Ионафана: «В дни, когда православная Украина готовится отметить 75-летие своего Первосвятителя, да подаст нам Господь Вседержитель вознести горячую молитву о благоденствии, волею Божиею избранном и утвержденном Предстоятеле Святой нашей Украинской Православной Церкви — Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Владимире! Многая Ти лета, Владыко святый!»

После Синодального собрания 26 декабря 2012 года, архиепископ Ионафан высказал новые претензии Блаженнейшему Митрополиту Владимиру. Будучи обычным управляющим провинциальной епархии, а не членом Синода и даже не главой какого-то Синодального отдела, он, со страницы своего сайта, настаивал на том, чтобы Предстоятель подписал решения декабрьского Синода. «Согласно действующему Уставу УПЦ, — пишет владыка Ионафан, под псевдонимом Иван Золото, — в случае несогласия с каким-либо решением Священного Синода, каждый его член, включая председателя Синода (он же — дееспособный Предстоятель УПЦ), обязан поставить свою подпись под всеми журналами Синода, которые приняты большинством его членов. Несогласный может приложить к документам Синода свое особое мнение, но при этом обязан принять и подчиниться его решениям, в соответствии с апостольской нормой Священного Писания: "Без всякого же прекословия меньший благословляется большим" (Евр. 7 : 7). В данном случае Священный Синод есть "больший" по отношению к каждому архиерею своей Церкви, в том числе и к её Предстоятелю».

И далее заключает: «Блаженнейший Митрополит Владимир с очевидностью не нарушит древний соборный принцип жизни Православной Церкви, хотя и может иметь свое видение решения проблем в УПЦ»

Все его апелляции к Церковному Уставу и даже к Священному Писанию, по данной теме, являются провокацией, потому что, как мы знаем, в бланке Журналов Синода от 26 января 2012 года не было графы для подписи Предстоятеля УПЦ, несмотря на то, что тогда еще он был легитимным председателем Священного Синода.

Тогда же на сайте «Религия в Украине» написали, что архиепископ Ионафан разместил на своем ресурсе публикацию, в которой некто, под псевдонимом Марк Горский, перечислил архиереев, которые, по его мнению, могли стать кандидатами на пост Местоблюстителя Киевской Митрополичьей Кафедры.

Цитирую: «... другой аналитик официального сайта владыки Ионафана, некто Марк Горский неделю назад начал обсуждение "варианта достойно выйти из патового "интересного положения" с кандидатами на киевский митрополичий престол" и даже подготовил целый список пророссийских архиереев на место нынешнего Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира. "Среди тех, кто может стать компромиссной фигурой, — пишет Горский, — архиепископ Берлинский и Германский Феофан (Галинский) — украинец-архиерей, уроженец Белой Церкви, или митрополит Пермский и Соликамский Мефодий (Немцов), тоже украинец, уроженец Донбасса; есть украинец-архиерей и в далекой Аргентине — митрополит Платон (Удовенко); и архиепископ Выборгский Назарий (Лавриненко), уроженец шевченковской Черкасской области, наместник Александро-Невской Лавры в С.Петербурге. А в заокеанском Сиэтле (Калифорния, США) несет свое послушание скромный викарный епископ Сан-Францисской епархии РПЦЗ — Феодосий (Иващенко), бывший монах Киево-Печерской Лавры...».

Показательно, что в этом перечне нет представителей епископата УПЦ, в частности, митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия (нынешний Предстоятель УПЦ — автор).

Провокационными были его публикации и о «.... возможном перенесении даты январского заседания Священного Синода УПЦ (26 января 2012 года) на более поздние сроки».

Новое улучшение состояния здоровья Блаженнейшего снова сподвигло архиепископа Ионафана изменить риторику. Вот его кардинально противоположное высказавание по теме состояния здоровья Архипастыря: «Положительная устойчивая динамика выздоровления Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Владимира, позволит последнему, во благовремение, практически возглавить не только все заседания Священного Синода УПЦ, но и всецерковные торжества, намеченные Священным Синодом УПЦ в связи с 20-й годовщиной его избрания на пост Предстоятеля УПЦ историческим Харьковским Собором».

.... Блаженнейший Митрополит Владимир не наказал архиепископа Ионафана, что называется, «отрубив с плеча», за деструктивные высказывания.

11 апреля 2012 года он дает указание главе Синодальной Богословско-канонической комиссии УПЦ архиепископу Белоцерковскому и Болуславскому Августину «.... надати богословсько-канонічний аналіз матеріалів, що були опубліковані на інтернет-ресурсі (архієпископа Іонафана — автор)».

Это заключение лягло в основу справки к журналу №31 Священного Синода УПЦ от 8 мая 2012 года — цитирую: «Преосвященний Іонафан, архієпископ Тульчинський і Брацлавський на власному офіційному веб-сайті розміщував інформацію, що містить неправдиву інформацію, носить відвертий наклепницький характер та вносить смуту».

Так появилось данное синодальное решение относительно «публицистической» деятельности архиепископа Тульчинского и Брацславского Ионафана: «УХВАЛИЛИ: 1. Поставити на вид Преосвященному Іонафану, архієпископу Тульчинському і Брацлавському вищезгадані порушення церковної дисципліни. 2. Звернути увагу Преосвященних Української Православної Церкви на необхідність уважно та ретельно вивчати інформацію, що міститься на єпархіальних веб-сторінках».

Анализируя все изложенное выше, лично я прихожу к выводу, что все эти высказывания, публиковавшиеся и затем удалявшиеся с сайта Тульчинской епархии — это проявление хамства по отношению к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру.

А ведь Архипастырь, приехав в Киев в статусе Предстоятеля УПЦ, вернул ему самое ценное, что есть у епископа — священный сан. В доказательство того, что это было истинное проявление отеческой любви к человеку, я коснусь в этом посте причины, по которой владыка Ионафан его лишился. Это также важно для понимания мотивации нынешнего митрополита Тульчинского и Брацлавского, который имеет обыкновение совершать, фактически, предательские поступки по отношению к своим благодетелям.

В свое время, митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко) стал для него именно благодетелем — приблизил к себе, дал основу для карьерного роста в Церкви, и доверился, несмотря на то, что прекрасно знал о скандалах, фигурантом которых этот священнослужитель стал в тогдашнем Ленинграде.

В 1986 году, после того, как наш персонаж вынужденно покинул Ленинградскую духовную семинарию, его никто не хотел брать (благочестивая легенда — что причиной тому было якобы распространение книги Солженицина «Архипелаг Гулаг» — автор). В 1987 году тогдашний митрополит Киевский Филарет взял его к себе, заслонил своим авторитетом и начал оказывать всяческую поддержку, в надежде на то, что человек исправится. В 1988 году назначает его клириком Владимирского собора. В том же году — возводит в сан архимандрита и ставит наместником, только что открывшейся, Киево-Печерской Лавры.

В 1989 году рукополагает во епископа, с титулом «Переяслав-Хмельницкий», вручив ему собственный архиерейский жезл. Это великий подарок, если учесть, что еще два года назад он не мог устроиться даже сторожем в храме.

А в 1990 году он получает должность Управляющего делами Украинского экзархата. И вот за этим следует странный эпизод. В том же году, в Москве епископ Ионафан встречается с тогдашним архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом (Гундяевым), и в частной беседе, зачем-то выдает ему всю внутреннюю информацию о митрополите Киевском, включая, собственные догадки и некоторые факты, связанные с Евгенией Петровной. Архиепископ Смоленский, конечно же, уверяет «информатора», что все это «не выйдет» за двери комнаты, но приехав на Собор РПЦ 7 июня 1990 года, епископ Ионафан увидел, что его информация не просто просочилась — ее знают практически все присутствующие.

Чтобы как-то «реабилитироваться» в Киеве, он публично представляет собственное предательство «борьбой за единство Церкви», а позже — «борьбой за нравственную чистоту». Последний аргумент не работал, особенно, среди тех, кто знал владыку лично.

Он реально рискнул всем, что у него было, потому что митрополит Филарет был известен, как авторитарный администратор с жестким характером.

В связи с этим, очень парадоксально выглядит высказывание Филарета относительно «доносительской деятельности» опального епископа: «Он здесь жил в Киеве, потому что имеет квартиру в столице. А затем ему кто-то наверное подсказал, что нужно на меня написать донос в Москву. И он написал этот донос, содержание которого также начали распространять в прессе. Скорее всего, его заверили, что этот донос поможет повлиять на меня, и я верну его к служению. Но донос этот остался «под сукном».

Тогда он, не дождавшись рассмотрения доноса, написал просьбу о принятии его в Украинскую Автокефальную Православную Церковь. И его приняли в УАПЦ, определили ему титул епископа Вышгородского и назначили на должность главы Хозяйственного управления».

Но эти слова были сказаны много лет спустя. А тогда, в марте 1991 года митрополит Филарет требует объяснений от своего епископа. Но не получает, что зафиксировано в Справке к Журналу №19 Священного Синода УПЦ от 23 апреля 1991 года. Цитирую: «Преосвященный Ионафан вызывался Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом для братского вразумления, однако епископ Ионафан не прислушался к его совету и не сделал для себя необходимого вывода».

На том же заседании было принято следующее решение: «1. Уволить Преосвященного Ионафана, епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской епархии, в заштат. 2. Запретить в священнослужении на три года....».

Уже тогда заштатный епископ проявил непослушание Синоду, в решении которого было также написано: «После выполнения им церковного прещения, при наличии раскаяния и исправления, иметь суждение о его дальнейшем церковном служении».

Но он выбрал другую линию — 24 июня 1991 года пишет Рапорт на имя Патриарха Московского Алексия II и членов Синода РПЦ, в котором, во всех «подробностях» объяснил, почему митрополит Киевский и всея Украины Филарет не может более управлять Украинской Православной Церковью. Отдельно темой рапорта стало «то», как сложно было епископу Ионафану исполнять свое служение при этом Предстоятеле. Далее он перечислил причины, по которым им был недоволен митрополит Филарет — вероятно, думая, что в Москве его пожалеют. И, наконец, высказал свои соображения, почему не стоило предоставлять УПЦ самостоятельность в управлении.

Вот интересная формулировка из рапорта: «Я прибегаю к Вашему Персосвятительскому суду, ибо опытно познал, что, предоставленная «самостоятельность и независимость в управлении» какому-либо лицу, вне подлинной соборности и действенного контроля со стороны Высшей Церковной Власти Русской Православной Церкви, могут стать своей противоположностью, а органы управления и суда с неустановленной канонической процедурой — средством преследования, и, даже расправ над неугодными рядовыми епископами, осмелившимися высказать иные мысли и мнения».

Дальше идет текст, который больше напоминает обычное нытье, но одну фразу все-таки приведу: «... мне по-человечески непонятно и обидно: почему церковные каноны действуют в нашей Церкви выборочно и только в сторону рядового епископата? Почему не действует принцип равной ответственности всех архиереев перед лицом Священных Канонов Православной Церкви, независимо от занимаемой должности или иерархического положения?...».

В общем, из Москвы на этот рапорт никто не ответил, поэтому 6 сентября 1991 года, он снова пишет письмо на имя Патриарха Алексия II, только теперь уже — не донос, а покаянное.

Цитирую: «.... мое обвинение в адрес митрополита Киевского и всея Украины Филарета, изложенное в Рапорте на имя Вашего Святейшества и членов Синода РПЦ от 24.06.1991 года, .... является клеветой, а письменные свидетельства по этому вопросу — злонамеренной ложью, преследующей личные корыстные цели. Я искренне раскаиваюсь, что оглаской содержания моего рапорта причинил моральный ущерб митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету .... , тем более, что мое обвинение не получило никакого подтверждения в свете фактов.... Сокрушенно прошу простить меня за содеянный мной грех».

Очередное молчание со стороны адресата, побуждает его сделать соответствующее заявление для прессы, под тем же числом. Вот выдержка из того документа: «Поскольку вышеупомянутое обвинение в адрес Блаженнейшего митрополита Филарета стало достоянием гласности, то считаю своим долгом опровергнуть его публично, независимо от того, какому церковному прещению я буду подвергнут, и, таким образом, пресечь распространение клеветы вокруг имени Предстоятеля УПЦ...».

Уже оказавшись архиереем в УПЦ, управляемой Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, он еще не раз нарушит слово, данное в адрес предыдущего митрополита Киевского. Но это будет потом, а пока, ему не простили предательства, и 6 сентября 1991 года на, экстренно созванном, Архиерейском Соборе УПЦ епископ Ионафан был лишен сана — «.... за греховные поступки, направленные на свержение Предстоятеля УПЦ».

Оказавшись вне административной структуры УПЦ, да и РПЦ тоже, владыка Ионафан пытается найти себя в УАПЦ.

Мне удалось найти две редакции изложения тех событий: одна его собственная, а другая — главы УПЦ КП. Для объективности, приведу обе, а современники тех событий пусть сами сделают вывод о том, где правда. Тем более, считаю бессмысленным дискутировать с человеком, который вначале нечто пишет на своем сайте, а, стоит ситуации поменяться, не опровергает это и даже, не извиняется, а просто «подтирает».

Для исследования нашей темы важен сам факт: лишившись сана за предательство, владыка Ионафан начинает искать место в УАПЦ.

Итак, вот, что сам он говорит об этом: «Филарет, получив отказ в Москве, задумал лишить меня духовного сана на послушном киевском Синоде под своим председательством. Мне стало об этом известно, и я совсем пал духом. Кое-кто мне сообщил, что и в Москве от меня отвернулись, чтобы не портить отношения с Филаретом и Кравчуком. В это время меня встретил в Михайловском саду (случайно ли?) раскольнический управделами Антоний (Масендич). Он посочувствовал мне, называл Филарета деспотом и негодяем, говорил о том, что Вселенский Патриарх Варфоломей уже признал каноничность Мстислава (Скрыпныка) и даже сослужил с ним Божественную Литургию. И я чуть не попал в сети УАПЦ. Однако опомнился и, пребывая от нового искушения в шоковом состоянии, утром следующего дня, отдав себя в руки Божии, побрел на расправу к Филарету, как на плаху».

А вот, что написано по этому поводу на официальном сайте УПЦ КП, со слов главы этой конфессии — на случай, если митрополит Ионафан попытается и сегодня что-то опровергать: «...он написал просьбу о принятии его в Украинскую Автокефальную Православную Церковь. И его приняли в УАПЦ, определили ему титул епископа Вышгородского и назначили на должность главы Хозяйственного управления. У нас в патриархии хранится это дело — там есть и решение Синода УАПЦ, и собственноручно написанная Ионафаном просьба о переходе в УАПЦ».

Таким образом, получается, что на момент приезда в Украину Блаженнейшего Митрополита Владимира, в статусе Предстоятеля УПЦ, ситуация нынешнего митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана была такой: лишение епископского сана и запрещение в служении привели к тому, что ему даже пришлось в Киеве заниматься частным извозом, чтобы зарабатывать на жизнь.

И именно в Блаженнейшем Митрополите Владимире он увидел для себя последнюю надежду. И Архипастырь протягивает ему руку: в декабре 1992 года возвращает архиерейский сан и назначает епископом Белоцерковским, викарием Киевской епархии, а с 22 июня 1993 года — Управляющим делами УПЦ, что, в силу этой должности, автоматически делает его секретарем Священного Синода. По словам современников того периода, владыка очень много времени проводил в Европе, а когда такая возможность исчезла, стал ее активно критиковать, якобы, за безнравственность.

Было в то время на него и немало жалоб, но Блаженнейший снова прощает, и 24 июля 1994 года, возводит в сан архиепископа.

А 27 июня 1995 года Ионафан становится архиепископом Сумским и Ахтырским. Это отличный шанс для архиерея начать все «с чистого листа» и плотно заняться административно-хозяйственной деятельностью в этом замечательном регионе. Но даже там владыка настроил большую половину духовенства против себя. В апреле 95-го от него отворачивается настоятель кафедрального собора архимандрит Георгий (Хованский). Священство, во главе с протоиереем Георгием Бавыкиным, восстало против него, угрожая, что обнародуют документы нравственного характера. Это вынуждает владыку Ионафана буквально бежать из Сум, фактически, ночью. Сегодня многие в городе помнят об этом.

Дальнейшие события показывают, что Блаженнейший Митрополит Владимир не просто прощает этого архиерея, а демонстрирует свою отеческую любовь к нему и веру в его исправление. Он не наказывает его, несмотря на то, что владыка Ионафан фактически опозорил Архипастыря в епархии, в которой он сам, в свое время, трудился. В апреле 1999 года Блаженнейший назначает его архиепископом Херсонским и Таврическим.

Кстати, уже будучи архиереем канонической УПЦ, архиепископ Ионафан периодически «вываливал информационный мусор» на главу УПЦ КП, отказываясь отвечать на вопрос: «Если он такой плохой, зачем же Вы пытались к нему вернуться в 90-х?».

Справедливости ради, отмечу важный момент: в Интернете есть немало нелестной информации о митрополите Ионафане, но никогда она не исходила от Патриарха Филарета. Хотя еще тогда он вполне мог бы просто уничтожить его репутацию. Для этого достаточно было бы просто обнародовать лишь малую часть компромата, поступившего на него за годы служения. Но на вопрос от журналиста "Религия в Украине", почему бывший Митрополит Киевский не сделал этого, он ответил: «Это просто низко!».

В Херсоне противоречивая «публицистическая» деятельность архиепископа Ионафана не прекратилась, и Блаженнейший Митрополит Владимир снова не наказывает его, а 22 ноября 2006 года назначает управляющим Тульчинской епархией.

Все вышесказанное подводит меня к выводу о том, что владыка Ионафан многим обязан почившему Предстоятелю УПЦ. Но стоило ему попасть в больницу, этот многолетний протеже, посредством своего «крамольного» сайта, просто посмеялся над больным человеком, выставив напоказ его немощи.

В течении двадцати лет почивший Предстоятель УПЦ покрывал любовью факторы, которые являлись прямыми основаниями для сурового наказания, а архиепископ Ионафан не простил ему совершение Литургии «сидя и в неполном архиерейском облачении». И, вместо того, чтобы попросить прощение, осмелился даже давить на Архипастыря, провоцируя подписать журналы Синодального собрания от 26 января 2012 года, а также выступить по телевизору, чтобы он (владыка Ионафан) мог убедиться в том, что Предстоятель УПЦ дееспособен.

Но и в конце жизни Блаженнейший прощает его, оставив в сане и даже не отправив «для исправления» в еще более сложный регион.

... Сегодня Блаженнейшего Митрополита Владимира уже нет с нами, а владыка Ионафан — в сане митрополита. Но, и после смерти своего благодетеля, продолжает безосновательно критиковать его....

Но об этом, в следующих постах ...