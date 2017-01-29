Знало ли Священноначалие УПЦ о давлении на Блаженнейшего Митрополита Владимира? (ч.12.)

В своем обращении к Президенту Украины, отправленному от имени Священного Синода, 14 ноября 2016 года, Блаженнейший Митрополит Онуфрий заявил, что нет никаких оснований к тому, чтобы допускать наличие факта оказания давления на почившего Предстоятеля УПЦ, якобы, потому что «...ні сам покійний Блаженніший владика, ні повноважні особи Української Православної Церкви ніколи не заявляли про наявність підстав для проведення такого розслідування».

При этом, людьми из аппарата Киевской Митрополии, которые готовили этот текст, были проигнорированы письма Блаженнейшего Митрополита Владимира, свидетельствующие о давлении, которые он направил, в свое время, тогдашним Президенту Украины В.Януковичу и министру внутренних дел В.Захарченко.

Из обращения Митрополита Онуфрия не была убрана формулировка о якобы сомнительности факта давления и после того, как 16 ноября 2016 года народный депутат Украины Андрей Деркач, в публикации на сайте «Интерфакс-Украина» заявил, что информация о давлении им лично была получена от Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Цитирую: «А.Деркач напомнил, что три года назад после общения с митрополитом Владимиром и по его просьбе направил в Генеральную прокуратуру депутатское обращение по факту нарушения конституционных прав и свобод и совершения противоправных действий в отношении предстоятеля УПЦ (МП) со стороны В.Януковича и правоохранителей. Это обращение стало основанием для открытия уголовного производства».

При этом, Митрополит Онуфрий, в своем обращении от Синода, указал на то, что секретарь почившего Предстоятеля УПЦ, якобы «Не доводячи до відома церковної влади те, що йому відомі якісь важливі факти, ... вирішив через засоби масової інформації розповсюджувати нічим не підтверджені плітки та наклепи».

После публицации этого обращения на официальном сайте УПЦ, многие неравнодушные люди, в социальных сетях, выссказали мнение, что отдав на подпись Предстоятелю этот текст, некоторые «силы» в УПЦ, из окружения депутата Вадима Новинского, просто «использовали» авторитет Архипастыря.

А некоторые комментаторы сошлись во мнении, что Митрополит Онуфрий даже не читал этот документ. Лично меня к этим предположениям подвел факт наличия Рапорта, который секретарь почившено Предстоятеля УПЦ передал 18 июня 2014 года митрополиту Черновицкому и Буковинскому Онуфрию — тогда еще, Местоблюстителю Киевской Митрополичьей Кафедры.

Этот документ важен тем, что в четких и лаконичных формулировках рассказывает о сложной ситуации, которая сложилась вокруг Блаженнейшего Митрополита Владимира, в 2013 году. Помимо Местоблюстителя, автор этого документа направил его всем членам Священного Синода УПЦ.

Итак, пройдемся по пунктам:

1. Митрополит Александр прямо говорит о попытках сместить Блаженнейшего Митрополита Владимира с поста Предстоятеля УПЦ.

Цитирую: «Ми стали свідками прикрих подій 2013 року, пов'язаних зі спробою зміщення з посади Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Володимира, яку чинила злочинна влада на чолі з бувшим Президентом В. Януковичем, через підконтрольних йому чиновників найвищого рангу та відомих олігархів».

2. Заявил о своей принудительной изоляции от Архипастыря, несмотря на то, что Священным Синодом был назначен ответственным за его лечение.

Вот соответствующая формулировка: «Історія, пов'язана з моєю насильною ізоляцією від Митрополита Володимира з метою усунення (його — автор) від керівництва Церквою, набула широкого суспільного розголосу».

3. Докладывает Местоблюстителю и членам Синода о том, что Уголовное дело, по которому он проходил свидетелем, закрыто: «.... обставини справи фактично з'ясовані, кримінальне провадження, у якому я проходив свідком, закрите Постановою Прокуратури міста Києва від 11 червня 2014 року...».

Уже зная это, можно сделать вывод о непрофессионализме и неосведомленности руководителя Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, который в видео-сюжете, опубликованном депутатом В.Новинским на своем канале в YouTube, 16 ноября 2016 года, говорит об этом уголовном деле, как об актуальном. Хотя не нужно быть юристом, чтобы понимать, что исключение дела из реестра уголовного производства автоматически снимает с него актуальность.

4. В рапорте говорится о том, что «21 травня 2014 року Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розпочато кримінальне провадження стосовно колишніх високопосадовців за фактом незаконного тиску на Митрополита Володимира з метою усунення його від управління УПЦ».

Также приводится фрагмент из заявления Генеральной прокуратуры по данному вопросу: «Після невдалих спроб переконати Митрополита Київського і всієї України Володимира відректися від посади, екс-міністр внутрішніх справ України, на виконання вказівки колишнього Президента України організував, силами підлеглих йому працівників, фізичну ізоляцію митрополита Олександра, який є особистим секретарем та довіреною особою Предстоятеля Української Православної Церкви Володимира. Однією із умов звільнення митрополита Олександра з ізоляції було переконати Митрополита Київського і всієї України Володимира зректися займаної посади».

Учитывая то, что этот рапорт был направлен Местоблюстителю Киевской Митрополичьей Кафедры и членам Священного Синода, совершенно непонятно, что имел в виду, уже, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, когда подписался под следующими словами из своего обращения к Президенту Украины: «Не доводячи до відома церковної влади те, що йому (митрополиту Олександру — автор) відомі якісь важливі факти, він вирішив через засоби масової інформації розповсюджувати нічим не підтверджені плітки та наклепи».

5. Митрополит Александр не только прямо заявил, что весь этот негатив с Блаженнейшим происходил с ведения Управляющего делами УПЦ, но и доложил Местоблюстителю о попытках реализовать сценарий по избранию митрополита Бориспольского и Броварского Антония Предстоятелем УПЦ.

Цитирую: «Все відбувалося з відома Керуючого справами УПЦ митрополита Антонія (Паканича), та було спрямоване на те, щоб новим Предстоятелем УПЦ було обрано самого митрополита Антония..... 5 вересня 2013 року бувший Міністр внутрішніх справ В. Захарченко, шантажуючи мене, поставив завдання щодо необхідності заміщення посади Митрополита Володимира, прямим текстом вказавши на наступника — митрополита Антонія (Паканича)».

Если даже Митрополит Онуфрий и читал этот рапорт, то он явно проигнорировал данный пункт, потому что, в связи с этим заявлением, не было никаких церковных разбирательств, а фигурант занимает высокий пост в УПЦ, и, даже является ректором Киевских духовных семинарии и академии, то есть отвечает за воспитание молодого поколения будущих священнослужителей.

И, кстати, вот в каком духе они воспитываются. Один из студентов КДАиС, Андрей Балан, 22 ноября 2016 года, на своей странице в Фейсбуке опубликовал следующую фразу: "Поздравляю Украину с третьей годовщиной кровавого государственного переворота". Так, вероятно названа "Революція гідності" на Майдане Независимости. Странно, если учесть, что именно благодаря ей прекратились все те ужасы, которые пришлись на последние годы жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира".

.... И все это имеет место быть, несмотря на то, что по свидетельству секретаря почившего Предстоятеля УПЦ, именно этим архиереем «... вівся тотальний контроль за Митрополитом Володимиром у Феофанії».

6. В своем рапорте автор текста конкретно отвечает на вопрос «Зачем так поступали с Митрополитом Владимиром?».

Вот этот ответ: «... таке бажання було обумовлене тим, що невздовзі, в 2015 році, мають відбутися Президентські вибори і Церква повинна, взявши в них участь, допомогти в досягненні мети, тобто агітувати віруючих голосувати за В. Януковича».

7. В документе содержится прямое указание на В. Новинского, которого «... Янукович призначив відповідальним за реалізацію цього злочинного наміру». Это произошло 5 сентября 2013 года.

Удивительно, что этот пункт рапорта также был проигнорирован Митрополитом Онуфрием, в результате чего мы видим, что сегодня В. Новинский является иподиаконом Предстоятеля УПЦ, сопровождает его в поездках на Афон, участвует во внутрицерковных процессах, как ответственное лицо и даже причащается в алтаре храмов Киево-Печерской Лавры. Более того, изучаемое нами обращение Священного Синода является прямым ходатайством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия о депутате, который фигурирует в «Церковном деле».

8. В рапорте обнародовано то единственное условие, при котором давление на почившего Предстоятеля УПЦ и принудительная изоляция его секретаря, ответственного за лечение, могли быть прекращены, а именно: «.... Янукович настоював на кандидатурі саме митрополита Антонія, жадаючи від Митрополита Володимира лист про вихід на спокій, в обмін на припинення переслідувань щодо мене».

9. Также митрополит Александр написал здесь о том, в чем конкретно состояла его изоляция: «... до мене було приставлено, під виглядом охорони, озброєний конвой, відібрано мобільний телефон, обмежено можливість спілкування з навколишнім світом. Місцем моєї примусової ізоляції були заміські об'єкти. Протизаконно було обмежене пересування, спілкування, участь у Богослужіннях».

10. И, наконец, из этого документа мы получаем информацию о том, что режим Януковича стремился заменить Блаженнейшего Митрополита Владимира на посту Предстоятеля УПЦ конкретным человеком. Владыка Александр говорит, что противоправные действия против Архипастыря сопровождались агитацией за «конкретного кандидата», которая, среди архиереев, проводилась сотрудниками спецслужб.

И источником этой информации является сам Блаженнейший Митрополит Владимир.

Вот соответствующая формулировка из рапорта: «Співробітники спецслужб зустрічалися з кожним єпархіальним архієреєм, та проводили з ними не тільки зондаж настроїв, але й схиляли до голосування за кандидатуру митрополита Антонія. Відомо про це із розповідей-скарг Митрополиту Володимиру єпархіальних архієреїв.... Архієреї доповідали особисто Митрополиту Володимиру про ці «візити вічливості», обурюючись самим фактом втручання у внутрішньоцерковні справи».

И, тем не менее, для разбирательства со всем этим не была создана специальная комиссия, и все эти факты никак не повлияли на карьеру митрополита Антония.

Парадоксально, что игнорируя довольно-таки жесткие факты, изложенные в рапорте секретаря почившего секретаря Предстоятеля УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, в своем обращении к Петру Порошенко, довольно-таки строго критикует Генеральную прокуратуру Украины, пытающуюся разобраться в «Церковном деле», и заявляет, что «На жаль, від резонансу згадуваного кримінального провадження найбільша шкода буде завдана світлій пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира».

Такая формулировка свидетельствует только об одном: нынешний административно-коммуникационный аппарат Митрополии, в силу своей закрытости и вынужденной необходимости следовать «генеральной линии», очень плохо знает социальный срез аудитории, которая сегодня внимательно следит за исследованием темы последних лет жизни покойного Предстоятеля УПЦ.

Светские люди (правоохранители, журналисты и общественно-политические деятели), как оказывается, очень уважают Блаженнейшего Митрополита Владимира. И разобраться в той, искусственно запутанной, ситуации они пытаются именно для того, чтобы память о выдающемся Архипастыре была светлой, а не покрытой мраком, в результате замалчивания обстоятельств его пребывания в клинике и ухода в мир иной.

Удивляет и эта формулировка Митрополита Онуфрия: «... джерелом інформаційного бруду .... став митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко)».

«Інформаційним брудом» Первоиерарх называет документы, проливающие свет на ситуацию, которая была искусственно создана вокруг почившего Предстоятеля УПЦ, в частности письма и рапорта, собственноручно подписанные Блаженнейшем Митрополитом Владимиром.

Учитывая то, что некоторые из тех документов были приняты во внимание Генеральной прокуратурой, данное обращение Синода можно рассматривать, как попытку повлиять на ход следствия.

В целом, вполне конкретную оценку этому документу дает народный депутат Украины Андрей Деркач.

В его комментарии на сайте «Интерфакс – Украина», от 16 ноября 2016 года есть три момента, на которые важно обратить внимание, в контексте исследования темы последних лет жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Вот они:

1. Депутат говорит о вмешательстве светских людей в дела Церкви.

Цитирую: «А.Деркач заявляет, что "отдельные политические, государственные деятели и представители бизнес-сообщества" в последние годы считают для себя возможным открытое вмешательство во внутренние дела церковных организаций, пытаясь подстроить под свои сиюминутные конъюнктурные интересы", забывая о том, что все религиозные организации, в том числе и УПЦ (МП), отделены от государства. "Порой это вмешательство доходит до проявления открытого менторского тона и понуждения к выполнению своих политических имиджевых и корыстных интересов", — говорится в заявлении депутата».

Об этом же писал В. Януковичу и Блаженнейший Митрополит Владимир: «У суто церковні справи почали втручатися світські особи, вмотивовуючи свої дії наближенням до влади, у тому числі, і до Вас».

Но если подлинность писем почившего Митрополита Владимира Канцелярия Митрополии попыталась поставить под сомнение, в частности, посредством письма ее заведующего на имя следователя прокуратуры, то на комментарий депутата пресс-служба УПЦ ответила молчанием. Так как это уже свидетельство живого человека, от которого депутат пообещал не отказаться, несмотря на возможное давление. Цитирую: «Какое бы давление на меня не пытались оказывать за этот период, я заявление забирать не буду, как и менять свои показания».

2. В ответ на обсуждаемое обращение Синода, Андрей Деркач говорит о попытках руководства УПЦ, таким образом, вмешаться в ход расследования «Церковного дела», и даже констатирует факт противодействия правосудию.

Вот указание на это: «....он также напомнил и представителям религиозных организаций, что попытки любого вмешательства в ход следствия или судебного разбирательства также недопустимы и рассматриваются законом как противодействие правосудию и установлению истины в деле».

3. Интересны слова парламентария о том, что «Не следует путать древнюю традицию печалования о преступниках или невинно осужденных с неприкрытым желанием вывести из-под действия закона тех, чья вина расследуется и подлежит судебному вердикту».

Важно, что такую оценку обращению Синода к Президенту Андрей Деркач дает не просто, как человек, который в течении многих лет был предан Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, а, скорее, как опытный юрист и парламентарий с огромным стажем работы в области законотворчества, который, к тому же, в силу своего образования, отлично разбирается в специфике правоохранительной деятельности.

Уместно в этом посте отметить и то, что слова Митрополита Онуфрия (из обращения Синода) о том, что «... цей єпископ (Митрополит Олександр (Драбинко) — автор) свідомо став знаряддям політичної боротьби, нехтуючи мораллю та дискредитуючи служіння спочилого Предстоятеля» — являются грубой неправдой.

Реальность свидетельствует о другом. Именно благодаря Фонду и Музею, созданным митрополитом Александром, сегодня не только методично поддерживается память о Блаженнейшем Митрополите Владимире, но и планомерно исседуются те моменты его жизни, о которых мы не знали. В частности, о периоде его пребывании в больнице.

О деструктивном отношении нынешнего аппарата Киевской Митрополии к Фонду и его мероприятиям в память о почившем Предстоятеле УПЦ, я писал в посте №10.

И вместо того, чтобы изменить свой взгляд на происходящее и увидеть в деятельности Фонда перспективу для УПЦ, нынешний Предстоятель, обращаясь, от имени Синода, к Президенту Украины, говорит следующее: «Мільйони вірян Української Православної Церкви залишать у своїх серцях зовсім інший образ Блаженнішого Митрополита Володимира».

В новейшей истории Православной Церкви есть множество иерархов, о которых практически перестали говорить после их кончины. Максимум, что может быть — это панихида в день рождения и в день упокоения.

Подобное «официальное» поминание, только уже Блаженнейшего Митрополита Владимира, мы в этом году увидели в Киеве — со стороны официальной структуры УПЦ.

23 ноября, после Литургии в Киево-Печерской Лавре, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел отслужил панихиду на могиле Архипастыря. И все!

А вот «на плечи» Фонда легли все мероприятия по увековечиванию памяти почившего Предстоятеля УПЦ, которые, как и в прошлом году, прошли на фоне критики а адрес духовника этой структуры, со стороны его проплаченных оппонентов.

Более того, Предстоятеля УПЦ в этот день даже не было в Киеве - он прямо из Москвы прилетел в Черновцы. А на официальном сайте УПЦ было опубликовано видео его прошлогодней проповеди о Блаженнейшем Митрополите Владимире.

Учитывая все, описанное в этом посте, прихожу к выводу: о дискредитации светлой памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира может говорить кто угодно, но не Митрополит Онуфрий, и не от имени Священного Синода УПЦ, и уж точно — не Президенту Украины.