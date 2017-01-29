Почему Блаженнейший Митрополит Владимир вел собственную Канцелярию? (ч.11.)

24 ноября 2016 года журналисты портала «Українські новини» подняли тему, которая также очень важна в контексте исследования обстоятельств последних лет жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Речь идет о подлинности (не подлинности) писем почившего Предстоятеля УПЦ на имя, тогда еще, Президента Украины Виктора Януковича и министра внутренних дел Виталия Захарченко, из которых конкретно следует, что на него оказывалось давление. Эти документы я анализировал в посте №6.

Не трудно догадаться, почему этот вопрос в СМИ был поднят именно сейчас. Еще каких-то несколько дней назад, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, от имени Священного Синода УПЦ, заявил следующее: «...Генеральна прокуратура України вдалася до пошуків можливих обставин завдання шкоди Українській Православній Церкві представниками силових структур попередньої влади. Однак, ні сам покійний Блаженніший владика, ні повноважні особи Української Православної Церкви ніколи не заявляли про наявність підстав для проведення такого розслідування».

Эти слова адресованы Президенту Украины Петру Порошенко. Такая же формулировка, только на русском языке, прозвучала из уст руководителя Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова — в видео-сюжете, который опубликовал на своем канале в YouTube, народный депутат Украины Вадим Новинский, 16 ноября 2016 года. Эта тема мной обсуждалась в посте № 9.

Опровергает это утверждение (и Митрополита Онуфрия, и протоиерея Александра Бахова) комментарий народного депутата Андрея Деркача, который на сайте «Интерфакс-Украина» публично засвидетельствовал о том, что, по личной просьбе Блаженнейшего Митрополита Владимира, направил в Генеральную прокуратуру Украины депутатский запрос, на основании которого и было открыто уголовное производство по факту оказания давления на покойного Предстоятеля УПЦ. Об этом я также писал в посте №9.

Несмотря на эти показания депутата Деркача, главный юрист УПЦ не отозвал свое заявление о том, что от Блаженнейшего Митрополита Владимира не поступала информация об оказываемом на него давлении.

Но это не так серьезно, потому что есть более сильный момент, мешающий определенным силам в УПЦ «замолчать» факт давления на почившего Предстоятеля УПЦ со стороны режима Виктора Януковича, посредством силовиков.

Дело в том, что письма Блаженнейшего на имя тогдашних Президента и главы МВД Украины были приняты Генеральной прокуратурой, как важнейшие аргументы.

И остался только один способ изменить вектор прокурорского расследования — объявить письма Митрополита Владимира подложными.

Этот шаг изначально был вполне предсказуем. И он был сделан нынешним заведующим канцелярии Киевской Митрополии УПЦ протоиереем Игорем Базаринским. 14 апреля 2014 года, в ответ на официальный запрос следователя генпрокуратуры Д. Мирополец, он написал следующее: «Відповідно до реєстрації вихідної кореспонденції Канцелярії Київської Митрополії УПЦ, звернень Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира до екс-Президента В.Ф. Януковича, .... і міністра внутрішніх справ України Ю.В. Захарченка (глава канцелярии Митрополии ошибся в инициалах министра МВД. Правильно будет — В.Ю. — автор), а також інших осіб з приводу запобігання втручанню представників влади у церковні справи, а також стосовно скасування митрополиту Переяслав-Хмельницькому і Вишневському Олександру озброєної охорони, не було».

Лично у меня, к этому письму отца Игоря претензий нет — по трем причинам:

1. Он сказал правду, в части утверждения о том, что «....відповідно до реєстрації вихідної кореспонденції канцелярії Київської Митрополії...».

2. Он просто функционер, выполняющий команды.

3. Он мог, как и многие другие, не знать изнутри ситуацию, которая была в УПЦ в период написания Митрополитом Владимиром указанных писем. Даже если он все знал, справедливо будет отметить, что, по своей должности, он находится в прямом подчинении Управляющему делами УПЦ митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу).

Чтобы разъяснить ту непростую ситуацию, основываясь на свидетельствах очевидцев и документах, я и пишу эти посты.

Так вот, после того, как митрополит Антоний в конце июля 2013 года, по поручению министра внутренних дел Виталия Захарченко, забрал официальную печать УПЦ у Блаженнейшего Митрополита Владимира, Предстоятель принял решение вести собственную канцелярию и учет исходящей корреспонденции.

И для этого у него были следующие причины:

1. Нарушения Регламента проведения заседаний Священного Синода УПЦ, 26 января и 21 февраля 2012 года.

2. Превышение полномочий, во время этих собраний, в результате чего на бланках журналов даже не оставили место для подписи легитимного председателя Синода.

3. Игнорирование его указания не созывать Синод на 21 февраля 2012 года.

4. Нарушение должностных обязанностей тогдашним секретарем Синода архиепископом Митрофаном (Юрчуком).

5. Инцидент с печатью УПЦ, связанный с митрополитом Антонием (Паканичем).

6. Сотрудники канцелярии Митрополии, в тот период, приезжали к Предстоятелю только тогда, когда это нужно было им или митрополиту Антонию.

7. Местами, некорректное поведение Управделами УПЦ по отношению к серьезно болеющему Митрополиту Владимиру дало основание опасаться, что не все письма, которые бы он отправил по собственной инициативе, через канцелярию, могли быть своевременно доставлены адресатам.

8. Отдельные письма Блаженнейший направлял, находясь в очень экстремальной ситуации, связанной с болезнью, давлением и периодическим отсутствием рядом его секретаря, ответственного, перед Синодом, за лечение Предстоятеля.

Это заключение следует, в частности, из упомянутых текстов писем на тогдашнего Президента Украины и министра внутренних дел.

Таким образом, можно констатировать два следующих факта:

1. Между Предстоятелем и Управляющим делами УПЦ были противоречия.

2. В тот период Блаженнейший не доверял канцелярии, которая полностью находилась под контролем митрополита Антония.

Доказательством правоты Блаженнейшего в этих суждениях является хотя бы тот факт, что митрополит Антоний медлил с решением вопроса о перемещении секретаря Предстоятеля УПЦ из «места содержания» в клинику – 2 декабря 2013 года. Именно на этот день был назначен консилиум с участием профессора Ганса Шмоля, который, специально для этого, прилетел в Киев из Германии. В результате промедления, консилиум был вынужденно перенесен.

В отсутствии в больнице или в монастыре Феофания секретаря Блаженнейшего Митрополита Владимира, фактически, функции заведующего канцелярией Предстоятеля УПЦ выполнял архимандрит Антоний (Сергиевский).

Он печатал письма, был связующим человеком с Управделами УПЦ и выполнял личные поручения Митрополита Владимира, по его коммуникации с отдельными личностями, по мере необходимости.

Таким образом, мы видим, что в тот непростой период канцелярия Предстоятеля УПЦ действовала параллельно с канцелярией Киевской Митрополии. И устроено так было исключительно для того, чтобы сделать работу Блаженнейшего максимально эффективной.

То, что упомянутые протоиереем Игорем Базаринским письма на В.Януковича и В. Захарченко были доставлены адресатам и, в конце концов, оказались в распоряжении Генеральной прокуратуры, является свидетельством того, что поставленная цель была выполнена.

Даты на письмах проставлялись в соответствии с временем их написания и отправки. А исходящие номера, в соответствии с номерами последней корреспонденции, лично подписанной Митрополитом Владимиром, с подачи канцелярии Киевской Митрополии УПЦ.

То, что письма, составленные под диктовку почившего Предстоятеля УПЦ и завизированные им лично, не готовились и не регистрировались канцелярией Киевской Митрополии, никак не может поставить под сомнение их подлинность.

Для признания их легитимности вполне достаточно двух фактов:

1. Наличие свидетелей составления этих писем.

2. Мокрая подпись Предстоятеля под текстами.

Учредив собственную канцелярию, в сложной ситуации, Блаженнейший не нарушил никаких норм делопроизводства.

Те люди, которые поручили протоиерею Игорю Базаринскому дать именно такой ответ следователю прокуратуры, слишком преувеличивают роль канцелярии Киевской Митрополии в административной деятельности Предстоятеля Церкви.

Канцелярия — это не орган, контролирующий деловодство Предстоятеля. Ее главная функция в том, чтобы всего лишь вести учет документов, выходящих из-под пера Главы Церкви. Сказать, что письма Блаженнейшего подложные, только потому что не были, в силу каких-то причин, зарегистрированы в канцелярии, это то же самое, что заявить, будто бы Указ Предстоятеля о назначении того же протоиерея Игоря Базаринского настоятелем конкретного храма, не действителен до тех пор, пока запись о нем не появится в Книге учета канцелярии Киевской Митрополии УПЦ.

Но это же абсурд, потому что Указ вначале вручается, а потом регистрируется в тетради. А что делать, к примеру, если двери канцелярии закрыты и все ушли молиться на неделю? А такое бывает часто. Не работать до тех пор, пока все не вернутся? Вопрос риторический.

Ошибочно само намерение сегодняшних аппаратчиков Митрополии искусственно «привязать» почившего Предстоятеля к канцелярии, ведь канцелярия действует при Главе Церкви, а не наоборот.

У Блаженнейшего Митрополита Владимира, в период функционирования собственной канцелярии, была тетрадь учета исходящих писем. Если нынешний заведующий канцелярии Митрополии найдет ее, и перенесет все данные в свою книгу — это будет логично. Но, в корне неправильно объявлять о подложности писем почившего Предстоятеля, не владея фактической информацией. Для деловода такой подход является непрофессиональным.

Тем более, сам Блаженнейший Митрополит Владимир, в свое время, продемонстрировал пример скрупулезности в поиске документов в архиве канцелярии Киевской Митрополии. В ответ на его указание предоставить визы Патриарха Кирилла на журналах Синодального собрания от 21 февраля 2012 года, Управделами УПЦ также написал, что запрошенных документов в архиве нет. Но Блаженнейший не стал заявлять, что эти журналы подложные, а действовал, учитывая то, что они были приняты и подписаны синодалами. И даже несмотря на то, что их приняли вопреки его архипастырскому благословению не созывать Синод на 21 февраля 2012 года.

В этой истории с письмами есть еще один важный момент. Заявления об их подложности ввиду отсутствия регистрационного номера канцелярии Киевской Митрополии — это еще одно нарушение этических норм в отношении Блаженнейшего Митрополита Владимира. Причем грубое, если учесть то, что содействующие в оказании на него давления, тогда и «сомневающиеся» в подлинности писем с просьбами о помощи, сегодня — это, по сути, одни и те же люди.

Их нынешнее заявление о якобы подложности писем — это еще одно доказательство того, что Блаженнейший был прав в опасении, что, отправь он их через «ту», канцелярию, они бы там и осели.

Странно выглядит заявление адвоката, фигурирующего в «Церковном деле» Вадима Новинского, Натальи Головко, которая сказала следующее: «Безусловно, в рамках судебного процесса, если до такого дойдет, эти доказательства вряд ли будут браться во внимание судом».

Во-первых, это решит суд. Надеюсь, уверенность юриста в своем утверждении не свидетельствует о «негласной договоренности» с судом.... Во-вторых, сторонники «подложности» упомянутых писем цинично игнорируют тот факт, что Блаженнейший Митрополит Владимир обращался к тогдашним Президенту Украины и министру внутренних дел не только, как должностное лицо — Предстоятель УПЦ, но и как гражданин демократического государства.

Ведь фигуранты «Церковного дела» не только, через него, давили на УПЦ, но и попирали личные конституционные права гражданина Украины (по паспорту: Виктора Маркиановича Сабодана). А формат обращения гражданина (архиерея, священника, мирянина) к представителям государственной власти не предполагает того, чтобы такое письмо было написано на бланке, заверено печатью и зарегистрировано в канцелярии Киевской Митрополии.

В нашем случае, важно лишь следующее: есть свидетели составления писем, под ними стоит мокрая подпись Митрополита Владимира, что говорит о волеизъявлении автора текстов, и, наконец, они были переданы адресатам конкретными людьми.

Все эти факторы нивелируют любые сомнения в подлинности упомянутых документов.

Лично я благодарен редакции сайта «Українськi новини», потому что, благодаря поданной ею информации, в моем сборнике постов появился еще один важный раздел, проливающий свет на тяжелую ситуацию, в которой, на склоне лет, несправедливо оказался Блаженнейший Митрополит Владимир.

И, наконец, относительно заголовка информационного сообщения «УПЦ сомневается в подлинности писем покойного митрополита Владимира, на которых ГПУ строит обвинение в "церковном деле"», скажу следующее: в этом бесспорном факте сомневается не полнота Украинской Православной Церкви, а, конкретно, протоиерей Игорь Базаринский и те люди, которые дали ему указание написать соответствующее письмо в прокуратуру.

В то непростое время, помогая режиму В.Януковича оказывать давление на Блаженнейшего Митрополита Владимира, они были уверены в том, что все закончится его смертью. И, конечно же, не рассчитывали на то, что будут открываться факты, свидетельствующие о заговоре против почившего Предстоятеля УПЦ, о давлении на него, а также всплывать имена тех, кто пытался реализовать не один сценарий преждевременного смещения выдающегося Архипастыря с поста Предстоятеля Украинской Православной Церкви, которой он отдал все, что имел.

Продовження