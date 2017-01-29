С чего началось игнорирование мероприятий в память о Блаженнейшем Митрополите Владимире? (ч.10.)

23 ноября был День рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира. Ему бы исполнился 81 год. Но в этот день о нем уже два года не говорят в прошедшем времени. Те, кто любят его, и сегодня стараются сделать хоть что-то в память о нем. В той же ленте Фейсбука, в последние дни мы увидели много фото и разных фраз — пусть, часто, коротких, но реально теплых. Это радует, потому что это настоящее признание той важной роли, которую Архипастырь сыграл в жизни каждого из нас.

От этого радостно вдвойне, потому что это признание «перекрывает» необъективную позицию нынешней церковной власти УПЦ, которая не только предпочла закрыть глаза на сложные обстоятельства последних лет жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира, но и активно игнорирует то, что делается в память о нем.

12 августа 2014 года секретарь почившего Предстоятеля УПЦ создал Фонд памяти, главной задачей которого является продолжение тех важных направлений деятельности УПЦ, которые были начаты при жизни Блаженнейшего.

За пару лет работы этой структуры, была реализована масса проектов и проведено множество мероприятий, которые не только способствуют увековечиванию памяти о Блаженнейшем Митрополите Владимире, но и действенно помогли многим категориям населения Украины: детям-сиротам, школьникам, пациентам больниц, многодетным семьям, военнослужащим, раненным в госпиталях, талантам, ищущим материальной помощи для своей деятельности и вынужденным переселенцам с Востока Украины.

Фонд, без каких бы то ни было финансовых просьб в адрес Киевской Митрополии, за эти два года сделал намного больше, чем такие Синодальные отделы УПЦ, как: военный, социальный, медицинский, по работе с детьми, просветительский и культурный.

В основном, новости о деятельности Фонда публикуются на официальном сайте этой структуры, который в google находится очень легко, и в социальных сетях.

Но их не было и нет на таких площадках, как официальный сайт УПЦ, сайт Киевской Митрополии и в «Церковной православной газете».

Уместно пояснить причину такого игнорирования. Названные информационные структуры контролирует епископ Ирпенский Климент (Вечеря), который сразу после назначения на должность руководителя Синодального информационного отдела УПЦ, стал активно проявлять свое негативное отношение к памяти о Блаженнейшем Митрополите Владимире... Несмотря на то, что именно Архипастырь преподал ему апостольскую благодать, рукоположив в сан епископа.

Мало того, что он по-светски отнял все материально-техническое обеспечение, с помощью которого функционировала журналистская команда прошлого Предстоятеля УПЦ, «увел влево» часть бюджета, которым, при Митрополите Владимире, финансировались многие информационно-просветительские проекты, оставив людей без зарплаты, так еще и уволил из отдела, который не создавал, в первую очередь, тех, кто в своих публикациях упоминал имена Блаженнейшего Митрополита Владимира и его секретаря.

С тех пор, мероприятия, проводимые о память о почившем Предстоятеле УПЦ, игнорируются информационными структурами, находящимися под контролем этого епископа.

Понятно, что он так поступает не только по своей воле. Толчок к этому игнорированию памяти о Блаженнейшем Митрополите Владимире «дало» именно Священноначалие УПЦ, демонстративно проигнорировав первый вечер памяти Блаженнейшего, который прошел 23 ноября 2014 года в Софии Киевской. В нем приняли участие главы всех традиционных христианских конфессий Украины, только не Предстоятель УПЦ.

Это был прекрасный повод наладить отношения с главами других конфессий. Аргумент, что там были раскольники, не действенен, поскольку с теми же раскольниками и встречаются, и братски целуются, и молятся в той же Софии Киевской, когда собирает руководство страны. Мы увидели это 14 октября 2016 года, в День защитника Украины.

А вот 23 ноября 2014 года, зов памяти почившего Предстоятеля УПЦ почему-то не был услышан.

Кстати, следует отметить, что вечер памяти тогда проводил не митрополит Александр, а Министерство культуры Украины, выступившее инициатором сотрудничества с Фондом.

Вечером того дня, в Киеве находились многие архиереи, которые реально почитают почившего Архипастыря, но были созданы такие условия, при которых они не смогли посетить вечер памяти. Прямого запрета побывать в Софии не было, но аппаратчики Киевской Митрополии поставили людей перед выбором: 23 ноября 2014 года, в 18:00 быть на вечере памяти или на ужине у Предстоятеля УПЦ, который был запланирован на то же время, в его резиденции.

Более того, мне достоверно известно, что тем немногим викариям Киевской Митрополии и священникам, которые посетили вечер памяти Блаженнейшего, было передано «недовольство».

Некоторые архиереи, на мой вопрос, почему не пришли на вечер памяти в Софию, ответили, что в это время молились на панихиде, которую служил Митрополит Онуфрий на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира, в Киево-Печерской Лавре.

Это слабое объяснение, потому что, во-первых, это богослужение, при желании, можно было провести раньше. Ну, и во-вторых, панихида началась в 17:00, длилась минут 30, все епископы на автомобилях — вполне к 18:00 можно было добраться в Софию. На случай пробок в снежную погоду, думаю, что организаторы вечера памяти могли бы и подождать с началом.

Но желания не было — была церковно-политическая воля проигнорировать это мероприятие.

Учитывая все это, лично для меня не удивительно, что официальные информационные структуры УПЦ второй год подряд игнорируют мероприятия Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Но простым игнорированием эта недальновидная политика не ограничивается. В Фейсбуке часто появляются интересные и позитивные посты о мероприятиях Фонда. И многочисленные тролли, проплаченные главным меценатом нынешней внешней структуры УПЦ, активно «гадят» под этими постами негативными комментариями в адрес духовника Фонда.

Эти люди, при поддержке Митрополии, сеют смуту внутри УПЦ, потому что критикуют мероприятия, в которых принимают участие викарные архиереи Киевской Митрополии, клирики и миряне Киевской епархии УПЦ. И это видит Предстоятель, который так много говорит о любви к ближнему.

Более того, в последнем обращении Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, отправленном им на имя Президента Украины Петра Порошенко, от имени Священного Синода УПЦ, содержатся слова, которые можно расценивать, как свидетельство того, что отношение нынешней церковкой власти УПЦ к вопросу увековечивания памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, в ближайшее время не изменится. Цитирую: «...Генеральна прокуратура України вдалася до пошуків можливих обставин завдання шкоди Українській Православній Церкві представниками силових структур попередньої влади. Однак, ні сам покійний Блаженніший владика, ні повноважні особи Української Православної Церкви ніколи не заявляли про наявність підстав для проведення такого розслідування».

В постах № 1 и 9 я привел аргументы, доказывающие ложность этого утверждения.

Есть в том обращении Синода и прямое указание на то, что Блаженнейшего не устраивает деятельность митрополита Александра по увековечиванию памяти почившего Предстоятеля УПЦ. Цитирую: «... цей єпископ свідомо став знаряддям політичної боротьби, нехтуючи мораллю та дискредитуючи служіння спочилого Предстоятеля».

Логика этих высказываний не понятна, потому что Фонд, духовником которого является владыка Александр, это, на сегодняшний день мощная структура, благодаря методичной и эффективной работе которой многим гражданам Украины, разных социальных категорий, регулярно оказывается реальная и своевременная помощь.

Есть еще и такой момент: Блаженнейший Митрополит Владимир скончался не так давно, о его авторитете говорят абсолютно все.... Но если бы не было Фонда, то получается, что в день его памяти (23 ноября) Киевская Митрополия только и может, что отслужить панихиду у могилы, в присутствии нескольких десятков лаврских монахов, семинаристов и нескольких мирян, которые чудом узнали о том, что такое богослужение будет.

Но ведь все мы знаем, что в свой День рождения Блаженнейший Митрополит Владимир неизменно находился в Киеве, хотя тоже мог бы уезжать на Афон, в Иерусалим или в родное село Марковцы Хмельницкой области. Но он этого не делал, потому что понимал, что, как Предстоятель, принадлежал не себе, а всей полноте Украинской Православной Церкви. При его жизни, конец ноября был очень насыщен мероприятиями. Для выступающих на них — это была хорошая возможность продемонстрировать свои таланты, а для гостей — услышать мудрое слово Предстоятеля, получить благословение и даже решить какой-то важный вопрос.

Более того, как правило, эти мероприятия имели мощную социальную направленность, благодаря чему в День рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира материальную помощь получали многие социально незащищенные люди: дети-сироты, неимущие, пациенты клиник и люди преклонного возраста.

Вот все это и многое другое сегодня делает Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира — своими средствами и силами, без какой бы то ни было помощи Киевской Митрополии УПЦ.

А последняя, вместо того, чтобы объективно оценить масштаб и объем этой работы, устами своих «придворных троллей», скрывающихся под никами и псевдонимами (что уже само по себе — не по-православному), активно «сорит» в Фейсбуке, под постами об интересных мероприятиях команды почившего Предстоятеля УПЦ.

А ведь можно попытаться «включить» мудрую дальновидность и посмотреть, из кабинетов лаврских корпусов №49 и 70-А, на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, как на структуру, которая вполне бы могла быть союзником Митрополии в социальной деятельности. Тем более, что Музей почившего Предстоятеля УПЦ освятил именно Митрополит Онуфрий, 14 октября 2015 года.

И здесь важно не ошибиться. Ведь, со временем, может оказаться так, что критикуя Фонд, созданный митрополитом Александром для увековечивания памяти о почившем Предстоятеля УПЦ, оппоненты этого викарного архиерея, фактически, выступали против Блаженнейшего Митрополита Владимира.

А кому это может быть нужно, учитывая, что сегодня он молится, перед Престолом Божьим, о каждом из нас? Вопрос риторический!

Продовження