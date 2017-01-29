Кто игнорирует факт давления на Блаженнейшего Митрополита Владимира? (ч.9.)

В посте №1 я писал о том, что 31 марта 2014 года состоялась беседа народного депутата Украины Андрея Деркача с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, во время которой Предстоятель Украинской Православной Церкви констатировал факт давления на него, которое оказывалось со стороны режима Виктора Януковича.

Тогда же политик получил благословение на то, чтобы направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру Украины, с требованием расследовать обстоятельства давления на Блаженнейшего. Как уже сообщалось ранее, эта беседа состоялась в присутствии следующих свидетелей: митрополита Александра (Драбинко), архимандрита Антония (Сергиевского), архимандрита Гедеона (Харона), архимандрита Ионы (Радзивилла) и дежурного врача.

Именно об этом митрополит Александр сообщил главе Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископу Ирпенскому Клименту в официальном письме за №70, от 22 сентября 2016 года.

Несмотря на это, 16 ноября 2016 года, народный депутат Украины Вадим Новинский разместил в YouTube видеоролик, в котором руководитель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил следующее: «Ни от самого Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Владимира и официальных лиц, которые представляли Украинскую Православную Церковь в органах государственной власти, не поступало каких либо официальных заявлений об этом».

То, что таких заявлений не поступало от официальных лиц, представляющих УПЦ в государственных органах, лично для меня не удивительно, хотя бы потому, что, как было описано в предыдущих постах, отношение к тогда еще действующему Предстоятелю со стороны тех же членов Священного Синода УПЦ сложно было назвать преданным и позитивным.

С трудом, но все же можно допустить, что главный юрист УПЦ мог не знать о факте беседы между Андреем Деркачем и Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, так как тогда эта информация не попала в ленту новостей официального сайта УПЦ.

Но игнорировать наличие депутатского запроса в адрес Генеральной прокуратуры Украины для юриста — это, как минимум, не профессионально.

На момент появления этого видео-сюжета, информация о мартовской встрече 2014 года уже была не только в Интернете, но и на столе главы Информационно-просветительского отдела УПЦ. Были обнародованы имена свидетелей этой беседы, которые наверняка не отказались бы рассказать юристу об этом более подробно, если бы конечно юридический отдел УПЦ направил бы им соответствующий запрос. Подтвердил бы эту информацию и сам депутат Андрей Деркач, который всегда открыт к общению с духовенством УПЦ, всех уровней.

Логичным также было бы, прежде, чем выступать в этом видео-сюжете, направить соответствующие официальные просьбы в приемную народного депутата Андрея Деркача и в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой предоставить копию данного депутатского запроса.

В результате отсутствия всех этих действий, руководитель Юридического отдела УПЦ вынужден озвучивать с экрана телевизора не правдивую информацию, в виде такой формулировки: «Ни от самого Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Владимира и официальных лиц, которые представляли Украинскую Православную Церковь в органах государственной власти, не поступало каких либо официальных заявлений об этом».

Есть еще один важный момент, опровергающий публичное заявление руководителя Юридического отдела УПЦ.

16 ноября 2016 года народный депутат Украины Андрей Деркач дал комментарий информационному агентству «Интерфакс-Украина» — по данной теме. В частности, он заявил о том, что подал депутатский запрос, после общения с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, по его просьбе. Цитирую: «А.Деркач напомнил, что три года назад после общения с митрополитом Владимиром и по его просьбе направил в Генеральную прокуратуру депутатское обращение по факту нарушения конституционных прав и свобод и совершения противоправных действий в отношении предстоятеля УПЦ (МП) со стороны В.Януковича и правоохранителей. Это обращение стало основанием для открытия уголовного производства».

Это прямое указание на то, что информация о факте давления на Предстоятеля УПЦ не просто поступала, но и исходила лично от Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Вопрос о том, будет ли опровержение не правдивой информации, прозвучавшей из уст главного юриста УПЦ — риторический.

Не верится мне в это, главным образом, потому что он, в том же комментарии, высказал удивление тем, что Генеральная прокуратура Украины вообще заинтересовалась последними годами жизни почившего Предстоятеля УПЦ. При этом, он приводит названия эпизодов, которые, по его мнению, должны быть приоритетными в работе следователей. Помимо убийства священника и монахини в Киеве, отец Александр говорит о захватах храмов и давлении на настоятелей в регионах Западной Украины.

Согласен, все эти преступления, безусловно, нужно расследовать, и важно это делать, что называется, по «горячим следам», а не «ждать», пока истечет их исковая давность, после чего уже нельзя будет привлечь в ответственности виновных.

Но относительно захватов храмов и давления на священников в Западных регионах Украины у меня несколько иное мнение. Эти негативные явления вошли в активную фазу действия именно после кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира.

И это неудивительно, потому что новая церковная власть УПЦ, первым делом, сделала все возможное, чтобы «парализовать» диалог со всеми, кто имеет иное мнение по тем или иным вопросам: с главами и представителями христианских конфессий, с представителями органов государственной власти, с армией, журналистами и даже с некоторыми архиереями и священнослужителями, которые в течении многих лет плодотворно трудились в команде Блаженнейшего Митрополита Владимира.

А сам Блаженнейший Митрополит Онуфрий даже не пришел на первый вечер памяти почившего Предстоятеля УПЦ, который состоялся 23 ноября 2014 года в историческом доме Киевского Митрополита, в соборе Святой Софии. Хотя в нем приняли участие главы всех традиционных христианских конфессий, и данная встреча могла стать отличным шансом для стабилизации межконфессионального мира в Украине.

Таким образом, каждый должен заниматься своим делом: правоохранительные органы — расследовать факты нарушений прав верующих, а УПЦ — исследовать тяжелые обстоятельства последних лет жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира.

... Не делать вид, что никакого давления на него не было, а объективно изучить имеющиеся факты, заслушать показания свидетелей тех событий, справедливо наказать виновных и поставить в этом непростом деле точку.

Если же и дальше говорить с телеэкранов, что давления не было, упрекая прокуратуру в попытках разобраться и занимаясь троллингом в социальных сетях представителей команды почившего Предстоятеля УПЦ, то в таком случае нелогично удивляться тому, что церковный мир в Украинской Православной Церкви распадается изнутри.

И, в заключении, приведу слова народного депутата Андрея Деркача, из того-же комментария, которые на фоне попыток отдельных функционеров УПЦ «замолчать» факт давления на Блаженнейшего Митрополита Владимира, конечно же, выглядят парадоксально:

«Я твердо уверен в том, что настоящее расследование должно показать всем озабоченным церковной жизнью чиновникам, ретивым меценатам и злоумышленным депутатам и спонсорам границы их действий и оградить церковные и религиозные организации от вмешательства в их внутренние дела всех тех кто, не является членами клира или исполнительных органов этих организаций».

Полный текст комментария Андрея Деркача

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