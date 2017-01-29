Так был ли консенсус на Синодальном собрании 21 февраля 2012 года? (ч.8.)

Атмосферу, в которой прошло это мероприятие, можно классифицировать не только, как непривычную, для УПЦ, но и как несправедливую — противоречащую укладу, который сложился в православной среде Украины за 20 лет Предстоятельского служения Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Из предыдущих постов мы узнали, что это заседание было созвано вопреки указанию действующего Предстоятеля не делать этого, и проведено с нарушениями установленного Регламента, под которым, кстати, стоят подписи членов Священного Синода. Сам же Синод, как рабочий орган Церкви, был необоснованно использован для обычного светского сведения счетов с человеком, которому Блаженнейший Митрополит Владимир доверил свое лечение.

Эта несправедливость продолжается и сегодня, когда оппоненты экс-секретаря Предстоятеля УПЦ митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, пользуясь поддержкой Киевской Митрополии, с целью оскорбить и унизить, публично цитируют выдержки из Журнала №23 и Справки, приложенной к нему.

И это происходит, несмотря на рапорт тогдашнего архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана, в котором он попросил прощение у Блаженнейшего Митрополита Владимира за свои неправомерные действия, совершенные им в должности секретаря Синода. И даже, несмотря на то, что решением Священного Синода УПЦ от 25 апреля 2013 года (Журнал №56), данная Справка была отозвана.

Лично меня, факт этой несправедливости стимулирует к дальнейшему исследованию темы. В этом посте будет обозначен еще один момент, который доказывает неактуальность журнала №23 февральского Синода 2012 года, иллюстрирует деструктивность условий, в которых были приняты те «кадровые» решения, и, наконец, показывает, что сегодня административная структура УПЦ игнорирует предписания, принятые ею же. Имею в виду не всю Церковь, а лишь отдельных людей, которых не много, но они весьма активны.

Несправедливость, «запущенная» 21 февраля 2012 года, усугубляется тем фактом, что никто из организаторов февральских «Синодальных движений» публично не оспаривал правильность курса Блаженнейшего Митрополита Владимира. И дальнейшие факты лишь подтверждают это.

Итак, 21 февраля 2013 года, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр написал рапорт на имя Предстоятеля УПЦ, в котором попросил, цитирую: «... благословити звернутися до... (далее перечисляются имена участников Синодального собрания 21 февраля 2012 года) з проханням, неупередженно переглянувши рішення журналу №23 Священного Синоду УПЦ від 21.02.2012 року, відкликати свій підпис від цього журналу для його анулювання».

Блаженнейший Митрополит Владимир ставит на документе следующую резолюцию: «Благословляється. + М.Володимир. 26.02.2013». После этого всем членам Священного Синода УПЦ были направлены письма с соответствующим указанием Предстоятеля.

В целом, после заседания 21 февраля 2012 года, архиереи, участвовавшие в этом Синодальном собрании, прислали Блаженнейшему Митрополиту Владимиру свои рапорта.

Эти тексты, плюс-минус, идентичны, поэтому нет смысла приводить их все. Обращу внимание только на моменты, раскрывающие суть тогдашней непростой «синодальной» ситуации. С целью соблюдения конфиденциальности, намеренно обрезаны все указания на авторов текстов.

Кстати, в своих постах по данной теме, я называю Синоды от 26 января и 21 февраля 2012 года «Синодальными собраниями» не от себя лично и уж, тем более, не для того, чтобы нивелировать значение этого важного органа в жизни Церкви. Подобные формулировки встречаются в рапорте одного из членов Синода — цитирую: «... я дійсно приймав участь у зібраннях Синодалів УПЦ».

Итак, в одном из рапортов, архиерей сообщает, что осознает тот факт, что Синодальное собрание от 21 февраля 2012 года проходило вопреки благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, который в то время был легитимным Председателем Священного Синода УПЦ. Цитирую: «21 лютого 2012 року всупереч Вашому благословенню відбулося зібрання членів Священного Синоду УПЦ...».

Помимо этой, в документе есть ряд других формулировок, которые крайне важны для того, чтобы сделать о тех событиях объективные выводы, а не слепо принять то, что озвучил в своем комментарии, на тот момент, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан.

Пройдемся по ним:

1. «Розiбравшись у сутi справи....». Эта фраза говорит о том, что далеко не все синодалы понимали настоящих целей, которые ставили перед этим заседанием его «организаторы».

2. «Позбавившись вiд емоцiй» — указание на то, что февральское заседание проходило в атмосфере крайнего напряжения.

3. «Вiдкликаю (свiй пiдпис - А. А.), тому що не згоден iз тим, що написано у цьому журналi». Снова — иллюстрация сложной атмосферы заседания: отдельные синодалы поставили свои подписи под Журналом №23, несмотря на то, что внутренне были несогласны с его правомерностью.

4. Автор данного рапорта утверждает, что поставил свою подпись под Журналом №23, «... покладаючись в той час на мудрiсть постійних членів Священного Синоду УПЦ».

Это указание на тех, кто держал в своих руках инициативу на этом заседании. А отзыв подписи может означать то, что конкретный синодал, пусть и спустя время, понял истинную суть этой самой «мудрости» постоянных членов (старейшего по хиротонии - А. А.).

Второй рапорт также содержит несколько формулировок, которые проливают свет на суть происходившего 21 февраля 2012 года:

1. «Засiдання вiдбувалося у дуже складний для Української Православної Церкви час».

В предыдущих постах писалось, что учитывая обстоятельства, в которых тогда находилась УПЦ, крайне важно было сугубо молиться о выздоровлении Предстоятеля, чаще навещать его в больнице и хотя-бы попытаться как-то помочь архиепископу Александру, отвечавшему за лечение Блаженнейшего. И крайне неправильно было, за спиной Главы Церкви, созывать Синоды, и, вопреки его четким указаниям, использовать Синодальный механизм для сведения счетов с «неугодным».

«Складний час» для Церкви в тот момент усугубили не еретики и раскольники, а отдельные синодалы.

2. В своем рапорте этот член Синода отмечает, что на заседание был вызван тогдашним Управляющим делами УПЦ архиепископом Митрофаном: «На дані заходи я був викликаний на той час Керуючим справами УПЦ Високопреосвященнішим Митрофаном, архієпископом Білоцерківським і Богуславським».

Из этого следует, что секретарь Синода вызывал архиереев на заседание, несмотря на то, что, по свидетельству тогдашнего заведующего канцелярией Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Аркадия (Демченко), сам готовил проект письма Блаженнейшего на митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с указанием не проводить Синод. Более того, при нем же Митрополит Владимир и визировал данный документ.

3. «Не володiючи достовiрною iнформацiєю вiдносно благословення Вашого Блаженства на проведення данних зборiв».

Эта фраза свидетельствует о том, что Управляющий делами УПЦ не поставил в известность других членов Священного Синода о благословении Предстоятеля УПЦ не созывать заседание на 21 февраля 2012 года. Более того, получается, что он сам сделал все возможное, для того чтобы оно состоялось.

Почему так поступил владыка Митрофан, который более десяти лет был помощником Блаженнейшего? — думаю, право ответить на этот вопрос — исключительно за ним.

4. Следующая формулировка из рапорта дает основание полагать, что на Синодальном собрании 21 февраля 2012 года не было равенства среди его участников.

Цитирую: «... я вимушений був ставити свiй пiдпис...».

Наталкивают эти слова и на предположение о том, что имело место давление.

Укрепляют этот вывод две следующие фразы из данного рапорта:

5. «Будучи молодим архiєреєм...». С одной стороны, для кворума на Синоде не важно, сколько лет его члену, 45 или 60. Но, с другой — если старейшие подписали журнал №23, вряд ли молодой синодал решился бы пойти в оппозицию, тем более, если все было «решено» заранее.

6. Еще одно указание на давление: «Знаходячись пiд впливом бiльш досвiтчених членiв Священного Синоду...».

Из данного рапорта следует, что его автор любил Блаженнейшего Митрополита Владимира, и относился к нему не только, как к более высокой административной инстанции, но и как к Архипастырю и отцу. Если бы почивший Предстоятель УПЦ был радикальным администратором, вряд ли бы «молодий архієрей» нашел в себе смелость признаться во всем этом. Тем более, понимая, что этой бумаге «дадут ход», а его показания будут использованы в ходе разбирательства в этом странном деле, которое, по сути, переросло в открытое неповиновение благословению Блаженнейшего.

8. Видим мы и то, что во время Синодального собрания 21 февраля 2012 года имела место дезинформация. Это следует из данной формулировки рапорта: «...вимушений був ставити свій підпис в журналах, як менi на той час здавалося, засiдань Священного Синоду».

9. Автор данного рапорта не признает собрания от 26 января и 21 февраля 2012 года заседаниями Священного Синода, а называет их просто «засiданнями Синодалiв УПЦ». Следовательно, не должны их признавать таковыми архиереи, священнослужители и миряне Украинской Православной Церкви....

Лично я могу понять мотивацию оппонентов митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, которые регулярно на своих площадках цитируют справку к Журналу №23: прессинг, заказы, гонорары, личная неприязнь, активность луны, сезонные обострения и мало ли что еще.

Но 16 ноября 2016 года этот журнал и справку, приложенную к нему процитировал руководитель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов. В YouTube появился видеоролик, в котором главный юрист УПЦ фигурирует, как официальный спикер.

Говорит он, в основном, о митрополите Александре. Говорит далеко не лестно, и свои слова подкрепляет ссылками на выдержки из Журнала №23 и Справки, которую к нему приложили 21 февраля 2012 года.

Этот видеоролик опубликовал народный депутат Украины и главный меценат нынешней внешней структуры УПЦ Вадим Новинский. Думаю, он же его и заказал. И вот, почему. В любой сфере общественной деятельности есть базовые вещи. Скажу о том, что близко мне: министр обороны не может не уметь стрелять, следователь прокуратуры не может не знать Уголовный Кодекс, министр здравоохранения не может не уметь оказать первую медицинскую помощь, а министр иностранных дел не может не знать ни одного иностранного языка. Это база!

Также и главный юрист УПЦ не может не знать Синодальной юридической документации.

До отца Александра этот пост в УПЦ, с 90-х годов прошлого века, занимал заслуженный юрист Украины Валентин Феодосьевич Волынец — человек, «видавший виды». Его уволили в период «перезагрузки» церковной власти в УПЦ. И не удивительно, потому что опыт, возраст и совесть не позволили бы ему «гнуть линию» отдельных «сил» Митрополии в подобных низкопробных видеороликах.

К сожалению, сегодня реальность такова, что протоиерей, «посаженный» в кресло руководителя Юридического отдела УПЦ, выполняя поручение «уколоть» экс-секретаря Блаженнейщего Митрополита Владимира и «отбелить» олигарха, «прессовавшего» прошлого Предстоятеля УПЦ, вынужден с экранов телевизора цитировать Справку к журналу Синода №23 от 21 февраля 2012 года, которая была отозвана — решением Священного Синода УПЦ от 25 апреля 2013 года (Журналом №56), заседание которого прошло под председательством Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Лично я не верю, что отец Александр не знал об этом, когда пролистывал страницы этих, уже не актуальных, решений Синодального собрания на своем компьютере. На видео выразительно показано его лицо — четко видна мимика, сопровождавшая речь. И я солидарен со многими сотрудниками милиции, разбирающимися в физиогномике, которые комментировали этот ролик, в том, что главный юрист УПЦ говорил не то, в чем уверен лично, а то, что ему «продиктовали» перед записью.

Вспоминая начало своего поста, думаю, что, со временем, появится еще один рапорт с отзывом высказываний и с покаянием за них.

А пока Юридический отдел УПЦ выполняет заказы Вадима Новинского, протоиерею Александру Бахову скажу следующее: «Учите матчасть!», чтобы на всю Украину не цитировать документы, не имеющие юридической силы.