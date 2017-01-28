Аннулирование обвинения в «хуле на Святого Духа», как следствие подавления февральского «Синодального переворота» 2012 года (ч.7.)

Самым тяжелым грехом в Христианской Церкви считается «хула на Святого Духа». Чтобы обвинить в этом верующего, и, тем более, пастыря, нужны очень веские основания. Это такая крайняя мера, на которую можно пойти, только после тщательного исследования этих оснований и лишь в том случае, когда ни один из многочисленных способов повлиять на человека не принес результатов.

Фраза «хула на Святого Духа» — это не просто констатация факта, а, скорее, вывод из изучения образа жизни, способа мышления, высказываний и поступков человека. И ошибки здесь быть не может, потому что ложно обвинивший в «хуле на Святого Духа», сам повинен в этом.

21 февраля 2012 года, в отсутствии Блаженнейшего Митрополита Владимира на заседании Священного Синода УПЦ, по причине болезни, впервые в истории нашей Церкви, это страшное обвинение было выдвинуто в адрес архиерея — тогда еще архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.

С тех пор по сегодняшний день, в нарушение этических и канонических норм, нецерковные силы, которые, в период болезненной «перезагрузки» церковной власти получили влияние в УПЦ, время от времени, публично озвучивают эту формулировку, чтобы психологически унизить и морально расшатать экс-секретаря Предстоятеля УПЦ.

Это обвинение до сих пор «гуляет» на интернет-площадках, подконтрольных Киевской Митрополии. А в последнее время регулярно звучит с экранов телевизора, из уст главного мецената УПЦ и иподиакона Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Вадима Новинского.

Все это имеет место в рамках информационной войны, которая сегодня, на глазах у действующего Предстоятеля, ведется против легитимного архиерея УПЦ.

Но началась она намного раньше, летом 2013 года, когда сторонниками подрыва авторитета Блаженнейшего Митрополита Владимира была проведена спецоперация по, якобы, возможному исчезновению Покровских монахинь.

Употребление формулировки «хула на Святого Духа» против митрополита Александра сегодня — это еще одно нарушение этических норм в отношении почившего Предстоятеля УПЦ, потому что именно он, вернувшись к делам после лечения, компетентно разобрался в этой непростой ситуации и расставил все точки над "i".

Первым делом, он дал указание главе Богословско-канонической комиссии УПЦ архиепископу Белоцерковскому и Богуславскому Августину дать компетентную оценку Справки, приложенной к Журналу №23 заседания Синода от 21 февраля 2012 года и сделать заключение относительно легитимности обвинения в «хуле на Святого Духа», выдвинутое архиепископу Александру.

7 июня 2012 года состоялось заседание Богословско-канонической комиссии УПЦ, заключение которой и было отправлено Блаженнейшему Митрополиту Владимиру.

Вот конкретный ответ на вопрос Предстоятеля относительно обвинения в «хуле на Святого Духа»: «Текст наданої довідки журналу №23 засідання від 21 лютого 2012 року, не дає підстав для звинувачення в хулі на Святого Духа».

Этот документ важен еще тем, что дает основание допустить превышение полномочий февральского Синода в части обвинений, выдвинутых в адрес архиепископа Александра, для подтверждения которого отсутствуют основания в виде заключений дисциплинарной комиссии и Церковного Суда. То есть, все прошло без суда и следствия.

Вот соответствующая фраза из заключения Богословско-канонической комиссии УПЦ: «… розгляд фактичних обставин справи … може бути здійснений Церковним Судом Української Православної Церкви».

Я писал о том, что церковные силы, затеявшие эти «синодальные манипуляции» и светские круги, пытавшиеся ускорить процесс отстранения от дел Блаженнейшего Митрополита Владимира, были недовольны его курсом, который предусматривал постепенное усиление независимости УПЦ от Московской Патриархии.

Блаженнейший был патриотом Украины, но он уважал субординацию и никогда не искал окольных путей. Поэтому, разбираясь с ситуацией, которая сложилась в феврале 2012 года с владыкой Александром, он попытался узнать, что по этому поводу думает Патриарх Кирилл.

15 марта 2013 года он дает указание Управляющему делами УПЦ митрополиту Бориспольскому Антонию предоставить сопроводительные документы, отправленные архиепископом Митрофаном вместе с журналами Синода от 21 февраля 2012 года на имя Патриарха Кирилла и соответствующие резолюции Предстоятеля РПЦ на этих документах.

27 марта 2013 года он получает рапорт, в котором владыка Антоний сообщает: «… Супровідного листа до журналів Священного Синоду від 21 лютого 2012 року — в архіві (Київської Митрополії — А.А,) не знайдено. Письмові відповіді Його Сваятості на ці документи відсутні».

Этот документ юридически важен, потому что показывает, что журналы заседаний Синода, которые проходили в период отсутствия на них Блаженнейшего Митрополита Владимира, не визировались Патриархом Кириллом.

Вот соответствующая формулировка из рапорта Управляющего делами УПЦ: «… в архіві Канцелярії Київської Митрополії першою в 2012 році відповіддю Предстоятеля Руської Православної Церкви є резолюція на журналах Священного Синоду Української Православної Церкви від 8 травня 2012 року, що відбулось під Вашим головуванням».

Указание объяснить свои действия во время февральского Синодального собрания-2012 дал Блаженнейший Митрополит Владимир и тогдашнему секретарю Синода архиепископу Митрофану.

12 апреля 2013 года он написал рапорт на имя Предстоятеля, в котором признал свои ошибки и попросил прощение за них. Он, в частности пишет: «Действительно, я допустил много ошибок, но они ни коим образом не были сознательно направлены против Вас и Вашего секретаря».

Текст рапорта владыки Митрофана ставит под сомнение его формулировку из официального комментария от 23 февраля 2012 года, о том, что решения Синода от 21 февраля 2012 года «обязательны для исполнения всеми, кого они касаются». Основания к такому заключению дают слова владыки о том, что решения того Синода готовились с нарушением установленных процедур.

Приведу два факта: 1. Согласно пункту №2 Регламента проведения заседания Священного Синода, «… керуючий справами, як Секретар Священного Синоду, готує матеріали до засідання Священного Синоду і складає його журнали», а эту должность, на тот момент, по статусу занимал владыка Митрофан.

Но в рапорте на имя Блаженнейшего Митрополита Владимира он пишет, что к подготовке журнала Синода №23, увольняющего архиепископа Александра с должностей, он не имеет никакого отношения.

Вот его слова, констатирующие этот факт: «… к его авторству я не имею никакого отношения. Текст этого журнала был передан мне на электронной флешке митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом, а затем архимандритом Аркадием (Демченко) был распечатан в канцелярии Митрополии».

Таким образом, мы видим, что этот Журнал готовила не Киевская Митрополия, поэтому в ее архиве не оказалось соответствующих материалов.

2. В пункте №4 Регламента проведения заседаний Синода сказано: «Рішення Священного Синоду приймаються загальною згодою (консенсусом) усіх членів, які беруть участь у засіданні. Вирішення справ, щодо яких не вдалося дійти загальної згоди, відкладаються до наступного засідання Священного Синоду, або до повернення до справ Предстоятеля УПЦ».

В принципе, видя нарушения процедур, секретарь Синода мог инициировать отложение рассмотрения этого вопроса до возвращения к делам Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В своем рапорте на имя Предстоятеля УПЦ, владыка Митрофан констатирует факт наличия конфликта между отдельными членами Священного Синода и архиепископом Александром: «Конфликт, который возник между постоянными членами Священного Синода и Вашим секретарем Владыкой Александром, имел и имеет сегодня неблагоприятные последствия для Церкви».

Тем более, нельзя было, сгоряча, принимать такие радикальные решения.

У меня нет цели, посредством этой публикации, высказать претензии к действиям тогдашнего Управляющего делами УПЦ. Их не может быть, в принципе, потому что в своем рапорте владыка написал: «Ваше Блаженство! … На протяжении 11 лет старался служить Вам верой и правдой, а сейчас скорблю, что не смог оправдать Вашего доверия».

Решение по данному вопросу — прерогатива исключительно Блаженнейшего Митрополита Владимира. И тогда он его принял, о чем свидетельствует тот факт, что владыка Митрофан был смещен с должности Управляющего делами УПЦ, а в подписи под этим рапортом стоит титул не «архиепископ Белоцерковский и Богуславский», а «Луганский и Алчевский».

Для более полного понимания атмосферы, в которой прошло заседание Синода 21 февраля 2012 года и готовились его решения, важен рапорт тогдашнего заведующего канцелярией Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Аркадия (Демченко), который был написан на имя Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Прежде всего, следует отметить важную деталь относительно подготовки заседания Священного Синода от 26 января 2012 года, которую мы узнаем из этого документа. А именно: «Провести засідання Священного Синоду планувалось в приміщенні лікарні «Оберіг» під головуванням Вашого Блаженства».

В рапорте отмечается, что во время обоих заседаний Синода (26 января и 21 февраля 2012 года), «в функції (архімандрита Аркадія — А.А.), як помічника Керуючого справами УПЦ, входило складання попереднього тексту журналів Священного Синоду, що стосувалися загального характеру (відкриття нових монастирів, призначення намісників, настоятельок монастирів, офіційних заходів)».

Из документа видно, что заведующий канцелярией Киевской Митрополии знал, что Блаженнейший Митрополит Владимир не благословил проведение заседания Синода, назначенное митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом на 21 февраля 2012 года.

В рапорте четко указано, как составлялся проект соответствующего письма на имя старейшего по хиротонии члена Священного Синода УПЦ: «17 лютого 2012 року Високопреосвященніший Олександр, архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський, секретар Вашого Блаженства, повідомив, що Ви не благословили проведення засідання Священного Синоду, що призначене на 21 лютого 2012 року. В приміщенні Київської Митрополії було складено проект тексту відповідного листа на ім֣'я Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаільського. Текст складали Високопреосвященніший Митрофан, архієпископ Білоцерківський і Богуславський, Високопреосвященніший Олександр, архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський і я (архімандрит Аркадій — А.А.)».

Этот документ, равно как и аналогичный текст письма Блаженнейшего Митрополита Владимира членам Священного Синода УПЦ (№117, от 17 февраля 2012 года) архимандрит Аркадий лично отправил адресатам.

Он также сообщил, что о намерении митрополита Агафангела провести Синод 21 февраля 2012 года он узнал, непосредственно, в день заседания — от Управляющего делами УПЦ архиепископа Митрофана.

И, наконец, тогдашний заведующий канцелярией Киевской Митрополии УПЦ опровергает свою причастность к подготовке Журнала №23 Священного Синода УПЦ от 21 февраля 2012 года: «Журнал (№23 від 21 лютого 2012 року) стосовно звільнення Високопреосвященнішого архієпископа Олександра з посади голови ВЗЦЗ УПЦ готувався під час роботи Священного Синоду».

Он также заявил, что часть Справки, впоследствии прикрепленной к этому Журналу, ему дали на электронном носителе: «Частину «довідки» згаданого журналу мені було надано в електронному вигляді. Хто автор тексту та кому належить електронний носій інформації, мені невідомо».

Все документы, собранные по этому «делу», Блаженнейший Митрополит Владимир представил на рассмотрение Синода, заседание которого, под его председательством, прошло 25 апреля 2013 года.

В результате изучения этой документальной базы, был принят Журнал №56, которым Справка Синода от 21 февраля 2012 года была отозвана. И, как следствие, решением Священного Синода УПЦ, было аннулировано обвинение в «хуле на Святого Духа», незаконно выдвинутое в адрес архиепископа Александра (Драбинко).

Вот соответствующая формулировка: «УХВАЛИЛИ: Враховуючи особливі обставини засідання Священного Синоду від 21.02.2012 року, відізвати довідку до Журналу №23 засідання Священного Синоду від 21.02.2012 року».

В связи с этим, имеет смысл напомнить сотрудникам антицерковной структуры «СПЖ» и иподиакону Предстоятеля УПЦ Вадиму Новинскому слова архиепископа Митрофана (Юрчука), которые он сказал 23 февраля 2012 года, в своем официальном комментарии: «Решения Священного Синода УПЦ обязательны к исполнению всеми, кого они касаются».