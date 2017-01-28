«Схема» Януковича, или два способа «отстранить» Блаженнейшего Митрополита Владимира (ч.6.)

Смещение архиепископа Александра практически со всех должностей на, аннулированном Предстоятелем УПЦ, февральском заседании Синода 2012 года было «продиктовано» стремлением отстранить от влияния на церковную политику секретаря Предстоятеля, а посредством этого и изолировать самого Главу Церкви.

Думаю, все эти «синодальные манипуляции» направлены именно против Архипастыря, ведь они были реализованы вопреки тому, что Блаженнейший Митрополит Владимир выдал, нотариально заверенную, доверенность на ведение своих дел именно владыке Александру.

Фактически, на зимних заседаниях Синода он также представлял интересны Блаженнейшего Митрополита Владимира. Никто из синодалов не попытался оспорить эту доверенность. Но, несмотря на попытки тогдашних официальных спикеров УПЦ убедить массы, что между Синодом и Предстоятелем нет противоречий, а в УПЦ действует соборный разум, дальнейшие события показывают, что Синод и Предстоятель оказались по разные стороны баррикад.

Организаторы зимних Синодальных собраний 2012 года шли к своим целям, при этом, никто из них не вникал в процесс лечения Предстоятеля. А процесс этот был весьма сложным, о чем, со временем, мы узнаем из писем, подписанных Блаженнейшим. Из-за того, что архиепископ Александр был уволен с поста главного редактора официального сайта УПЦ, многие из этих документов безосновательно не попали в общецерковные СМИ.

Синоды, ставшие причиной такого положения дел, можно классифицировать, как попытки устранить от дел Блаженнейшего Митрополита Владимира. И организовали их три архиерея УПЦ — митрополиты Донецкий и Мариупольский Иларион, Одесский и Измаильский Агафангел и Вишгородский и Чернобыльский Павел.

К слову сказать, митрополит Иларион был наиболее близок к тогдашнему Президенту Украины.

В интернете есть много фотографий, глядя на которые, можно сделать вывод, что между Блаженнейщим Митрополитом Владимиром и Виктором Януковичем были очень дружеские отношения. Но это не так — они никогда не были ровными. Тихий, кроткий и смиренный Блаженнейший не соответствовал образу авторитарного князя, которым был Янукович еще с «донецких» времен.

Уже вначале периода болезни Блаженнейшего, в диалогах с архиепископом Александром, Янукович не раз заявлял, что хорошо осведомлен о состоянии здоровья Предстоятеля. В одном из интервью, владыка высказал обеспокоенность этим моментом.

Янукович с 2004 года воспринимал архиереев, священников и верующих УПЦ, как электорат для своих предвыборных компаний.

Чтобы выравнять церковно-государственные отношения, Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, уже при Президенте Викторе Ющенко довелось принимать непопулярные решения. К примеру, в тех регионах, где поддерживали Януковича, с недовольством восприняли, официально высказанную позицию УПЦ относительно Голодоморов в Украине 1932-1933 годов, а также участие Предстоятеля в мероприятиях по данной теме.

А перед очередным выборами, с подачи Блаженнейшего Митрополита Владимира, Украинская Православная Церковь официально осуждает «политическое православие». Предстоятелю докладывали, что Виктор Янукович воспринял эти решения крайне негативно, что, конечно же, заставило Блаженнейшего переживать о будущем Церкви.

Так что, несмотря на внешние уважение и дипломатию, Блаженнейший Митрополит Владимир не был «послушным», и, уж тем более, «ручным» Предстоятелем.

Более того, когда Виктора Януковича избрали Президентом, Митрополит Владимир, видя многочисленные радостные восклицания архиереев и духовенства, как-то сказал: «Это беда для Украины. Плохо это закончится. Не знаете, чему радуетесь».

По моему мнению, Янукович чувствовал «внутреннюю непокорность» со стороны Архипастыря. Допускать это дает основания тот факт, что молебен перед инаугурацией в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, 25 февраля 2010 года, возглавил не Митрополит Киевский и всея Украины, что было бы логично и исторически справедливо, а Патриарх Московский. Причем, Блаженнейшему просто сообщили об этом решении из Администрации Президента.

Люди из тесного окружения Предстоятеля УПЦ в недоумении спрашивали: «Ваше Блаженство, как же так? Почему не Вы?». На что Митрополит Владимир отвечал: «Слава Богу, не моими руками!».

Ухудшение состояния здоровья Блаженнейшего в 2012 году беспокоило Януковича, потому что ему нужен был энергичный и жесткий лидер в Церкви, который своим влиянием смог был обеспечить его политической силе успех на выборах. На тот момент, cамой удобной кандидатурой для этого был митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

Сам Янукович, в личных беседах с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, неоднократно намекал на то, что он (Архипастырь) устал и уже нужно уходить на покой, отдав бразды правления УПЦ более молодому архиерею.

Обеспокоенность Януковича слабым здоровьем Блаженнейшего, по времени, совпала с волнениями со стороны Патриарха Кирилла относительно того, что Церковь, управляемая Митрополитом Владимиром, с каждым днем все прочнее утверждалась в проукраинских позициях. В последние годы его жизни все менее чувствовалась зависимость от Москвы, поэтому во время своих визитов в Украину, Патриарх Кирилл был вынужден констатировать, что «в Украине есть Поместная Церковь, которой управляет Митрополит Владимир». А возвращаясь в Москву, он заявлял о претензиях РПЦ на украинские территории, и неоднократно публично говорил, что Митрополит Владимир якобы недееспособен.

Кроме этого, достоверно известно, что накануне Синодальных собраний, как 26 января, так и 21 февраля 2012 года, он неоднократно проводил консультации с, упомянутыми выше, иерархами УПЦ, которые, собственно, эти заседания и организовали.

Об участии Москвы в драматических событиях зимы 2012 года, свидетельствует тот факт, что на январском Синоде (Журнал №5) был обновлен состав Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении УПЦ (редакции 2007 года). Эта работа началась под руководством митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Обеспокоенность Патриарха проукраинским курсом УПЦ, который вел Блаженнейший Митрополит Владимир и заявления о слабом здоровье последнего, которые звучали в то время, дают основания полагать, что уже на февральском заседании «организаторы» Синодального собрания хотели признать Блаженнейшего недееспособным и принять решение об избрании Местоблюстителя.

Журнал №5 о работе Комиссии по подготовке изменений к Статуту (от 26 января 2012 года) — это еще одно нарушение этических норм в отношении Блаженнейшего Митрополита Владимира. Ведь на кону — один из важнейших вопросов жизнедеятельности УПЦ, который синодалы предпочли «решить» без участия Предстоятеля. И это не удивительно, потому что цели комиссии прямо противоречили курсу, который вел Митрополит Владимир.

Фактически, члены комиссии пытались аннулировать те усовершенствования Статута УПЦ, которые были утверждены ранее, с подачи Митрополита Владимира, и укрепляли самостоятельность нашей Церкви.

Таким образом, зимой 2012 года, Блаженейший был «отстранен» от участия в процессе укрепления основ УПЦ, а вот признать его недееспособным тогда не удалось, потому что, слава Богу, состояние здоровья улучшилось.

Но «схема» Януковича по его отстранению предусматривала не только «синодальное направление».

Параллельно, в этот циничный процесс, по его указанию, были включены три светских чиновника, которые регулярно вмешивались в лечение Предстоятеля. Речь идет о министре Внутренних дел Виталии Захарченко, народном депутате Вадиме Новинском и начальнике киевской милиции генерал-лейтенанте Валерии Коряке.

Эта «репрессивная тройка» избирает для психологического и физического давления на Предстоятеля УПЦ очень эффективный способ — изоляцию его личного секретаря, ответственного, перед Синодом, за лечение. По их мнению, кадровых решений Синода от 21 февраля 2012 года оказалось недостаточно.

Несмотря на то, что эти действия проводились по отношению к владыке Александру у всех на глазах, Синод ни разу не высказал обеспокоенность сложностями, возникающими в процессе лечения из-за этой изоляции.

Видя безразличие синодалов, 24 декабря 2013 года секретарь Предстоятеля УПЦ пишет рапорт на имя Митрополита Владимира, в котором четко излагает сложившуюся ситуацию. Он заявляет, что несмотря на то, что по делу о Покровских монахинях проходит свидетелем и является «охраняемым лицом», к нему применяются противозаконные меры.

«К сожалению, данный статус и положение не позволяет мне в необходимой мере исполнять священнические обязанности, а также возложенное Вашим доверием послушание ответственного за Ваше лечение», — говорится, в частности, в документе.

Интересно, что околоцерковные СМИ, которые в то время зарабатывали рейтинги на теме покровских монахинь, упорно игнорировали статус свидетеля и настойчиво позиционировали владыку, как подозреваемого.

Хотя, для этого не было никаких оснований.

В своем письме на имя Виктора Януковича, от 29 августа 2013 года, Блаженнейший Митрополит Владимир называет инцидент с монахинями не «викраденням» и даже не «зникненням», а «вiдсутнiстю».

Цитирую: «Особливо ситуація стала загрозливою після 14.06.2013 року, — події з відсутністю черниць Покровскього монастиря, яка, на глибоке переконання Священноначалля УПЦ, була добре спланованою провокацією, що переслідувала нелегітимну мету — заподіяти непоправної шкоди доброму імені Церкви та Її Предстоятелю».

Известно также, что после возвращения игуменьи Каллисфении в Покровский монастырь, Предстоятель вызывал матушку, чтобы выслушать ее версию произошедшего. Но она так и не появилась в кабинете Блаженнейшего. Учитывая это, Митрополит Владимир подписывает Указ, адресованный игуменье Каллисфении (Шамайло), в котором, в частности, говорится: «Визначенням Нашим до завершення справ по факту зникнення ігумені Покровського жіночого монастиря м. Києва, та по шахрайським діям Н. Панько, Ви відстороняєтесь від виконання обов'язків Настоятельки Покровського монастиря міста Києва». Данный Указ не был выполнен.

В то время, официальные церковные СМИ никак не прокомментировали утверждение светских тележурналистов о том, что милицейские собаки, взявшие след монахинь в корпусе №70 Киево-Печерской Лавры, якобы привели правоохранителей к дому наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Околоцерковные СМИ и оппоненты владыки Александра, активно тролившие его в социальных сетях, упорно игнорировали эти факты и выставляли секретаря Предстоятеля УПЦ, чуть ли, не организатором похищения монахинь.

В рапорте на имя Блаженнейшего Митрополита Владимира, от 24 декабря 2013 года, владыка Александр написал: «Статус свидетеля в моем случае не подразумевает применение тех мер, которые имеют место.... Возможность служения и посещения Вас имеет ситуативный характер, зависящий от пожелания (или нежелания) отдельных, известных Вам лиц».

Не так давно, в интервью одиозному апологету «русского мира» и противнику Украинской Православной Церкви, как независимой в управлении, Кириллу Фролову, экс-министр Внутренних дел Украины Виталий Захарченко, находящийся в международном розыске, сказал, что митрополит Александр лично попросил обеспечить ему охрану.

Кстати, именно Фролов, в свое время, активно распространял дезинформацию о «недееспособности» Блаженнейшего Митрополита Владимира, ссылаясь, якобы, на утверждения Патриарха Кирилла.

... Итак, есть три факта, опровергающие утверждение Захарченко:

1. Владыка Александр достаточно материально обеспечен, чтобы, в случае необходимости, обратиться в любую охранную фирму, среди владельцев которых есть верующие люди, с которыми он знаком лично.

2. Он неоднократно просил Виталия Захарченко снять охрану, на что генерал постоянно отвечал что-то вроде того, что этого делать нельзя, потому что существует опасность.

3. Если речь идет о классической охране, то как объяснить тот факт, что практически на полгода владыка был ограничен в передвижениях и стеснен в быту?

На самом деле, люди, которые постоянно держали его «в тисках», за этот период только один раз выполнили по-настоящему охранную функцию.

Речь идет об инциденте, когда 28 июля 2013 года в рестограде «Империя» народный депутат Украины Вадим Новинский, в состоянии алкогольного опьянения, напал на владыку Александра — прямо во время празднования Дня тезоимеництва Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Справедливости ради, тот случай должен быть воспринят, как отягчающее обстоятельство, во время расследования нападения Новинского на митрополита Александра, которое, 23 июня 2016 года, имело место в городе Корец Ровенской области. Ведь теперь мы видим не просто хулиганскую выходку — это уже рецидив.

... Данный рапорт архиепископа Александра дает основание заключить, что перед конвоем, прикрепленным к нему, стояла цель обеспечивать не безопасность «охраняемого лица», а изоляцию секретаря Предстоятеля УПЦ от Митрополита Владимира, причем, в самые ответственные моменты, связанные с его лечением.

И «репрессивная тройка» — это всего лишь исполнители. За идеологией этого циничного «проекта» стояли другие люди. В том же рапорте владыка констатирует следующий факт: «... большинство случаев невозможности исполнения мною моих обязанностей находится в прямой зависимости от Управляющего делами УПЦ митрополита Антония (нахождения его в Украине, или участия в тех или иных мероприятиях)».

Парадоксален и следующий момент: система «охраны» была построена таким образом, что в случае отсутствия связи с Управляющим делами УПЦ или «занятости» министра Внутренних дел, архиепископ Александр оказывался перед необходимостью, за разрешением покинуть «место содержания», совершить богослужение в том или ином храме или посетить Блаженнейшего в клинике, обращаться к Вадиму Новинскому.

В таких случаях, народный депутат, как правило, отвечал: «Хорошо, решим», но процесс решения затягивался на, непростительно, долго. Непростительно, потому что все эти, искусственно созданные, проволочки очень вредили здоровью Блаженнейшего Митрополита Владимира.

К примеру, известен случай, когда архиепископ Александр, по должности ответственного за лечение, должен был присутствовать на консилиуме с доктором из Германии, 2 декабря 2013 года. Консилиум был назначен на 13:00, а в 12:30 секретарь Предстоятеля УПЦ находился, под конвоем, в «месте содержания» и ждал «разрешения». В тот день консилиум пришлось перенести. И таких случаев масса.

Если даст Бог, в процессе исследования темы, мы будем апеллировать к ним, чтобы наглядно показать, в какой экстремальной ситуации оказался Блаженнейший Митрополит Владимир на склоне лет.

Несмотря на то, что в то время псевдогосударственная «система», созданная Виктором Януковичем, делала все возможное, чтобы «продвинуть» митрополита Антония к «статусу» Предстоятеля УПЦ, он не вел себя, как преемник Блаженнейшего Митрополита Владимира, стремящийся продолжить его курс. Скорее, наоборот.

Блаженнейший понимал, что он лишь один из «исполнителей» в этой жесткой игре, и поэтому, как Управляющий делами УПЦ, фактически, второй человек в Церкви после Предстоятеля, ни разу не попытался защитить Блаженнейшего от вмешательства в процесс его лечения светских людей, которые вдруг, не понятно, на каких основаниях, стали «рулить» в Церкви.

Предстоятель понимал, что за всеми этими деструктивными действиями светской «репрессивной тройки» стоит Виктор Янукович. Поэтому 29 августа 2013 года пишет ему официальное письмо, в котором прямо называет вещи своими именами.

В силу узурпации информационной политики УПЦ, в то время этот документ не попал на страницы официальных церковных СМИ. Но он является стратегически важным, потому что не только констатирует факт глубокого кризиса в церковно-государственных отношениях, но и обращает внимание Гаранта Конституции на причину сложившейся тяжелейшей ситуации.

В частности, Блаженнейший пишет: «.... Починаючи з липня 2011 року, а саме від дня проведення Собору єпископів Української Православної Церкви та Собору Української Православної Церкви, в нашій Церкві відбуваються деструктивні тенденції. Вони направлені на захоплення Церковної влади шляхом порушення Церковного миру та канонів, тобто неканонічним шляхом. ... Це стало можливим тому, що у суто церковні справи почали втручатися світські особи, вмотивовуючи свої дії наближенням до влади, у тому числі і до Вас».

Именно после Собора 2011 года появились стремления отдельных лиц в Церкви (в частности, Виктора Нусенкиса) «отредактировать» Устав об управлении УПЦ.

На том Соборе Блаженнейший Митрополит Владимир отстоял канонические основы развития Украинской Православной Церкви. Тогда сторонники «превращения» нашей Церкви в одну из епархий РПЦ воспользовались отсутствием Предстоятеля на Синодальном собрании 26 января 2012 года, и создали «удобную», для Виктора Януковича и Патриарха Кирилла, Комиссию по редакции Статута об управлении УПЦ.

Свое письмо Президенту Украины Блаженнейший Митрополит Владимир завершает просьбой: «Українська Православна Церква звертається до Вас, як до Гаранта Конституції, з переконливим проханням запобігти втручанню представників світської влади та інших світських осіб у суто церковні справи, не дозволити зруйнувати досить крихкий Церковний мир, унеможливити дестабілізацію життя, як самої Української Православної Церкви, так Української Держави».

Ни этим письмом, ни личными беседами с Президентом, в тот момент, Блаженнейшему Митрополиту Владимиру не удалось переломить ситуацию. И это не удивительно, потому что Гарант не был настроен на конструктивное решение вопроса. Отношения не располагали к этому. Да и секретарь Предстоятеля УПЦ, в одном из интервью, констатировал факт, что Виктор Янукович не помогал, а наоборот, «досаждал Митрополиту Владимиру своими визитами». Причем, ему об этом сказал сам Блаженнейший.

.... Итак, «схема» работает дальше: Комиссия «кроит» Статут, Блаженнейший Митрополит Владимир борется за жизнь, а его секретаря, ответственного за лечение, продолжают «содержать» в атмосфере запугивания, психологического давления, а также в условиях, не совместимых не только с исполнением обязанностей, но и с реализацией прав человека.

В своем интервью по теме владыки Александра, Виталий Захарченко ушел от понятия «конвой» и заявил, что это была охрана, выделенная милицией. Но тогда незакрытым остается вопрос: почему составление и изменение «регламента» милицейской охраны часто напрямую зависело от народного депутата Вадима Новинского и Управляющего делами УПЦ митрополита Антония?

Регулируя передвижения владыки Александра, словно это не гражданин правового государства, а «медведь на поводу», организаторы и исполнители «схемы» Януковича, в принципе, получили то, ради чего все это затеялось — состояние здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира становилось хуже.

.... Недавно прочел один эмоциональный комментарий в адрес митрополита Александра: «...я Вас защищал. Обвинения в адрес Митрополита Антония — это уже перебор. Вы строите выводы на выдумках и внушаете народу заведома известную неправду. Зачем?!»

Чтобы показать один из примеров того, что такое настоящий перебор, я процитирую еще одно письмо, которое 2 декабря 2013 года, Блаженнейший Митрополит Владимир написал министру внутренних дел Виталию Захарченко.

Вот текст: «Нахожусь на стационаре клиники «Обериг». Сегодня из Германии и Москвы прибывают профессора-онкологи для проведения консилиума по поводу моего диагноза. Митрополит Александр (Драбинко) — это единственный человек, кого уполномочил лично я и Священный Синод быть ответственным за мое лечение. Четвертый день с ним нет контакта и он фактически не доступен для общения. Консилиум сегодня в 13:00. Я прошу Вас срочно изменить ситуацию и в церковно-государственных отношениях не доводить дело до такого обострения, какое сложилось в обществе».

Кстати, ответа в тот день не было настолько долго, что консилиум пришлось перенести.

А ведь это реально перебор! Причем, не только со стороны Президента, министра внутренних дел, народного депутата и других исполнителей «схемы», но и Священноначалия, которое многое, из происходившего, видело собственными глазами.

Кто-то спрашивает: «Зачем?!»

А разве не важно знать, как и почему Управляющий делами Украинской Православной Церкви, фактически второе лицо в структуре Церкви, допустил ситуацию, при которой авторитетнейший иерарх, уважаемый во всем Христианском мире, Блаженнейший Митрополит Владимир был вынужден буквально умолять светских людей не препятствовать его лечению?

Продовження