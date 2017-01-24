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Российские священники и боевики на Донбассе
24 січня 2017, 13:23 | Суспільство-дайджест | 0 | | Код для блогу | |
Олексій Виноградов
Православные священники благословляют на победу в войне с Украиной? В неподконтрольных украинским властям районах Луганской и Донецкой областей священники из Санкт-Петербурга провели крестный ход по позициям боевиков. Подконтрольные боевикам СМИ заявляют, что священнослужители приехали на землю Донбасса, чтобы помолиться за мир в этом регионе. Однако один из российских священников заявил, что сравнивает это событие с крестным ходом 1914 года, когда таким образом благославлялись на победу русские солдаты.
Сюжет о визите священников из Санкт-Петербурга разместил один из местных телеканалов. В нем рассказывается, что крестный ход прошел по отдельным передовым позициям боевиков в Луганской и Донецкой областях. По словам автора сюжета, священники приехали на землю Донбасса, чтобы помолиться за мир в этом регионе. Правда, практически сразу же в сюжете священник Владимир несколько иначе охарактеризовал значение крестного хода.
«Значимость этого крестного хода имеет великую силу. Прежде всего в том, что он сравнивается с тем крестным ходом, который планировал Иоасаф Белгородский в 1914 году. Когда Матерь Божья пришла к нему и сказала, чтобы икону Божей Матери Песчанской провели по передовым позициям русской армии. И тогда будет одержана победа», – заявил священник Владимир.
Компанию российским священникам составили и некоторые бывшие члены незаконных вооруженных формирований, которые в 2014 году воевали против украинских вооруженных сил.
Боевики той же ночью воспользовались полученным благословением – жительница Станицы Луганской
Первым местом, где прошел крестный ход, стали передовые позиции боевиков возле Станицы Луганской. И по словам местной жительницы Светланы Светиковой, в ту же ночь боевики воспользовались полученным благословением.
«А потом, освященным этим оружием с двух часов ночи в течение 45 минут обстреливали. При чем, лупят по позициям наших хлопцев», – рассказала Светлана Светикова.
Религия практически всегда была одной из составляющих противостояния на Донбассе. И используется обеими сторонами конфликта. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник. Поэтому, по его словам, нет ничего удивительного в проведении такого «крестного хода». Так как это один из ключевых элементов пропаганды на неподконтрольных территориях.
«Безусловно, это один из ключевых элементов формирования пропаганды. Отношение к религии, отношение к истории – ключевые столпы идеологии и российской, и той идеологии, которая формируется в так называемых «ДНР» и «ЛНР»», – говорит Руслан Бортник.
Узнать, что думают по поводу этого крестного хода в Украинской православной церкви Московского патриархата, не удалось. Телефон, указанный на сайте церкви, не отвечал. Но ранее в материалах на сайте УПЦ священники заявляли, что молятся только за мир. В частности, упоминали молитву, написанную патриархом Кириллом, которая предполагает не победу, а восстановление мира.
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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В наш час , все що стосується УПЦ - це справа путіна та рпц, так людей вчать по ТВ та ЗМІ. А тому в любих вчинка чи справах на покращення(чи збереження,чи відтворення) ситуації в діях УПЦ вбачають |
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Давайте будемо чесними: якби Церква не вкладала кошторис у нормальне утримання стародавнiх церков, то пам'ятки архiтктури горiли б на порядок частiше, а то й просто руйнувалися б пiд плином часу. |
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